Aom Sushar chính là minh chứng cho thấy: Kiểu tóc xấu cũng không đáng nói, quan trọng là bạn cần tìm thợ chỉnh ảnh có tâm

Mới đây, cô nàng Aom Sushar vừa gây bão mạng xã hội với loạt ảnh mới trong buổi khai máy bộ phim Sam Sam Đến Đây Ăn Nào phiên bản Thái. Vốn là được biết đến với nhan sắc xinh đẹp trong trẻo tựa nữ thần, thế nhưng trong lần xuất hiện này, Aom Sushar lại có phần khác lạ, dừ đi ít nhiều.

Ngay lập tức nhiều người cho rằng chính kiểu tóc mái cứng đơ đã khiến nhan sắc của cô xuống điểm. Tuy nhiên lỗi không hẳn là do kiểu tóc mà còn do thợ chụp ảnh không có tâm. Không tin thì bạn hãy nhìn vào sự chênh lệch giữa ảnh bị chụp và ảnh tự đăng của Aom Sushar trên mạng xã hội. Cùng để một kiểu tóc, ảnh do cánh phóng viên ghi lại thì bị dìm tơi tả nhưng ảnh do cô nàng tự đăng thì vẫn xinh đẹp bất chấp.



Vừa dự buổi khai máy Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, Aom Sushar đã khiến dân tình bất ngờ vì nhan sắc xuống dốc.

Gương mặt bầu bĩnh, phần mái cứng đơ khiến cô dừ đi khá nhiều, thậm chí còn già hơn cả nam chính – “Đại Boss” Push Puttichai.

Thế nhưng trong bức hình tự đăng tải trên mạng xã hội, thợ chụp ảnh đã lựa được góc chụp xuất sắc tôn lên vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu như một cô nàng búp bê của Aom Sushar.

Trong bức ảnh đăng tải cùng ngày trên mạng xã hội, cùng để một kiểu tóc nhưng Aom Sushar vẫn xinh đẹp và thần thái ngời ngời.

Rõ ràng kiểu tóc xấu chỉ là một phần lý do khiến Aom mất điểm, ảnh chụp vội của cánh phóng viên tại sự kiện khiến cô không thể đạt đến đỉnh cao nhan sắc như trong ảnh tự đăng.