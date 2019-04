7 loại mặt nạ bình dân giá không quá 260k, được bác sĩ da liễu khen ngợi vì công dụng làm đẹp da đáng nể

Mặt nạ dưỡng ẩm cho da khô: Neutrogena Moisturizing Hydro Boost Hydrating Face Mask (46.000 VNĐ)

(Ảnh: Hey Aprill)

Có giá rất bình dân nhưng đây lại là sản phẩm mặt nạ cấp ẩm được Adarsh Vijay Mudgil, bác sĩ da liễu của các ngôi sao nổi tiếng đánh giá rất cao: "Mặt nạ Neutrogena Moisturizing Hydro Boost Hydrating Face Mask rất hiệu quả trong việc dưỡng ẩm cho da khô mà lại có giá rất rẻ. Tôi rất thích công thức có chứa hàm lượng cao hyaluronic acid của nó bởi nó giúp cấp ẩm vượt trội và duy trì hiệu quả cấp ẩm trong thời gian dài".

Mặt nạ trị mụn đầu đen cho da nhạy cảm: Bioré Self Heating One Minute Mask (185.000 VNĐ)



(Ảnh: Suzanne Spiegoski)

Phần lớn các loại mặt nạ trị mụn đầu đen với đặc tính làm sạch sâu thường không thân thiện với làn da nhạy cảm, dễ gây ra hiện tượng châm chích, đỏ rát da sau khi sử dụng. Tuy nhiên, mặt nạ "xông hơi" của Bioré lại là một ngoại lệ. "Khi sử dụng, loại mặt nạ này sẽ tự nóng lên mang đến cảm giác rất thư giãn, nhưng trên hết nhờ đặc tính này mà nó có khả năng mở lỗ chân lông, làm sạch các cặn bẩn, dầu thừa bên trong, từ đó cải thiện tình trạng mụn đầu đen" - bác sĩ da liễu Mudgil đánh giá.

Mặt nạ ngủ cho da căng bóng: Bliss What a Melon De-Stressing Overnight Mask (260.000 VNĐ)



Mặt nạ What a Melon của Bliss lâu nay luôn góp mặt trong danh sách mặt nạ ngủ "thần thánh" có khả năng tái sinh làn da chỉ sau một đêm. Với toàn những thành phần vừa "ngon" vừa lành như chiết xuất dưa hấu, yến mạch, đậu nành, sản phẩm giúp cấp ẩm sâu hiệu quả với mùi hương dưa hấu thơm nức. Bạn sẽ thấy da mặt căng bóng lên ngay khi thức dậy vào buổi sáng và da sẽ giữ nguyên trạng thái bóng khỏe này trong suốt 24 giờ sau đó.

Mặt nạ làm sạch sâu cho da dầu mụn: Neutrogena Clear Pore Facial Cleanser/Mask (160.000 VNĐ)



Đây là sản phẩm 2 trong 1, là sữa rửa mặt nhưng có thể đắp lâu như mặt nạ với tác dụng làm sạch sâu, xử lý lỗ chân lông bị bít tắc, ngăn ngừa và trị mụn. "Mặt nạ này có chứa benzoyl peroxide, thành phần trị mụn rất hiệu quả nên đặc biệt phù hợp với da dầu mụn" - bác sĩ Mudgil cho biết.

Mặt nạ đất sét cho da dầu mụn: Aztec Secret Indian Healing Clay Facial Treatment (250.000 VNĐ)

Đừng để mức giá siêu mềm và bao bì "hai lúa" đánh lừa bạn bởi mặt nạ đất sét Aztec Secret thực sự là một huyền thoại với khả năng làm sạch sâu, trị mụn tuyệt vời. Đây chính là mặt nạ đất sét được đánh giá cao nhất cũng như bán chạy nhất trên Amazon, được nhiều tín đồ làm đẹp ca ngợi là "khắc tinh của mụn".

Mặt nạ làm sáng cho mọi loại da: Yes To Grapefruit Single Use Paper Mask (65.000 VNĐ)



Chỉ bỏ ra vài chục nghìn, bạn đã có thể sở hữu sản phẩm mặt nạ giấy làm sáng da có chứa vitamin C của thương hiệu nổi tiếng ngon bổ rẻ Yes To. Không chỉ có vitamin C, sản phẩm này còn có cả chiết xuất trái bưởi, lô hội cùng nhiều chất chống ôxy hóa cùng hiệp lực làm sáng da, mờ thâm, hé lộ làn da rạng rỡ, hồng hào.

Mặt nạ cấp ẩm cho da thiếu nước: Neutrogena Hydro Boost Moisturizing Overnight Face Mask (69.000 VNĐ)



"Ngoài mức giá quá đỗi phải chăng, sản phẩm mặt nạ gel này của Neutrogena còn phù hợp để cấp ẩm cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước. Thành phần chính của nó là hyaluronic acid với khả năng tự động hút nước vào da và duy trì độ ẩm, không những vậy còn cải thiện nếp nhăn. Đây cũng là sản phẩm thân thiện với da khô và da nhạy cảm mà bạn có thể yên tâm dùng hằng ngày" - bác sĩ da liễu nổi tiếng Rachel Nazarian đến từ viện da liễu Schweiger Dermatology (New York) nhận xét.

Nguồn: Marie Claire