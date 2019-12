Anh trai 4 tuổi cứu sống em gái nhờ bài học sơ cứu ở lớp mẫu giáo

Trong lúc hai anh em đang ngồi chơi ở nhà thì bé Bella, 2 tuổi nghịch ngợm cho đồng xu vào miệng. Cô bé cảm thấy khó thở vì đồng xu mắc kẹt trong cổ. Nhờ được học sơ cứu tại lớp mẫu giáo mà cậu bé Shiloh nhanh chóng nhận ra em gặp nguy hiểm và chạy đi tìm người giúp.

Mới 4 tuổi nhưng Shiloh biết cách sơ cứu cứu sống em gái.

“Cháu hét to gọi bố đồng thời lấy tay vỗ vào lưng của em vì cháu nhớ các cô dạy như vậy sẽ giúp loại bỏ vật bị nghẹn trong cổ họng” – Shiloh nói.

Mẹ của hai bé, Jemma Jones nói cô rất biết ơn vì trường mẫu giáo dạy con trai cô cách sơ cứu.

Bài học sơ cứu và cách ăn an toàn luôn là hai bài học dạy cho trẻ mầm non ở Anh từ lúc mới vào trường. Điều đó giúp trẻ biết cách ăn an toàn và xử trí khi nếu ai đó bị nghẹn.



Theo Jemma, Shiloh còn biết cách thực hiện biện pháp ép bụng (hay còn gọi là phương pháp Heimlich) để đánh bật đồng xu ra khỏi họng em. "May mắn là chồng tôi nghe thấy tiếng kêu của con trai nên xuống kịp và làm phương pháp Heimlich để cứu sống con gái. Vợ chồng chúng tôi rất tự hào về con trai” – mẹ bé Shiloh nói.

Theo Mirror