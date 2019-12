Anh bạn trai chuẩn soái đột nhiên "biến hình" chỉ qua câu khen người yêu cũ "dạo này ngon quá nhỉ" mà gặp cái kết bất ngờ

Đúng là EQ thấp đôi khi mang đến nhiều hậu quả khó lường thật sự. Chỉ vì một phút giây sĩ diện, nghĩ mình hơn người mà cuối cùng nam thanh niên phải đánh đổi hạnh phúc, mất luôn vợ sắp cưới. Một cô gái tâm sự về câu chuyện buồn trong tình yêu vừa xảy ra, ai nấy đều phẫn nộ, bức xúc không thôi.



"Các chị ơi, các chị đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh bị người yêu chê công khai ở chốn đông người chưa. Trong đám bạn đó còn có người cũ của anh ta nữa đấy. Em uất quá, giờ nghĩ lại chỉ tiếc không đánh một cái mạnh tay hơn, hất cả cốc nước ngọt vào mặt cũng được.

Số là em yêu ông này được hơn 1 năm tính ra giêng cưới nên bắt đầu đi gặp anh em bạn bè của anh ấy. Bọn em thậm chí còn chụp ảnh cưới rồi đấy chứ. Nói thật là lúc mà mọi người biết em yêu anh ấy, ai cũng bất ngờ vì nhan sắc hai đứa chênh lệch quá.

Ảnh minh họa

Anh ấy hơn em 4 tuổi, cao 1m8, da trắng, đẹp trai lại ăn mặc phong cách nên theo lời các bác em thì 'như diễn viên điện ảnh'. Anh ấy là người hoạt ngôn. Dân làm sale mà, lúc nào cũng có thể nói chuyện được. Em chỉ không thích anh ở một chỗ là anh hơi sĩ diện, thích khoe khoang và tỏ ra mình hơn. Em từng nhắc nhở nhẹ nhàng anh vài lúc về sự khoe khoang hơi quá đáng của anh nhưng chẳng ăn thua. Em kệ vậy, ai hoàn hảo được đâu cơ chứ!

Em cao có hơn 1m5 thôi, mặt mũi nhìn cũng được nhưng lùn. Bù lại công việc em rất tốt, kiếm ra tiền và nói chuyện duyên. Em chưa bao giờ tự ti về mình cả. Thậm chí mấy đứa bạn gặp cứ trêu em 'lép trước lép sau' nọ kia nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề khiến em bận tâm luôn các chị à.

Em không phải mối tình đầu của anh nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên em yêu. Chúng em cứ yêu đương trong bình yêu như vậy và cũng tới lúc tình đến việc đám cưới".



Đúng là một anh chàng có vẻ rất đáng để yêu đúng không nào. Tuy nhiên, chẳng rõ cuối cùng có chuyện gì xảy đến mà cô nàng này lại tức giận tột độ đến mức phải lên viết bài tâm sự thế này.

"Một hôm, anh ấy rủ em đi họp mặt bạn bè. Đó là nhóm bạn cấp 3 của anh, có khoảng chục người. Đến đó em mới biết, có cả người yêu cũ của anh ở đấy.

Em hơi bất ngờ nhưng chẳng tỏ thái độ gì. Dù sao ai chẳng có quá khứ, em không quan tâm đâu các chị ạ. Em cũng tự tin về tài ăn nói của mình mà, hòa nhập nhanh lắm. Các chị ở đấy cũng đùa lại em, hỏi chuyện nhiều, không khí rất vui.

Nhưng trong bữa cơm đó, sự thất vọng về người yêu của em đến tận cùng luôn. Mới uống được vài chén, anh ta liên tục nhìn vào người yêu cũ, em để ý lắm đó nhưng anh đâu có biết. Thậm chí còn khen ngợi ngay trước mặt em: 'Dạo này trông 'ngon' quá nhỉ'. Ôi trời, có ai lại đi khen người yêu cũ 'ngon' ngay trước mắt vợ sắp cưới không. Ôi em nóng mặt lắm!

Từ thời khắc đó, bữa cơm của em trở nên khó chịu dần hơn. Ông người yêu chẳng biết đâu, uống rượu như uống nước lọc vậy. Chỉ nhắm đến bà chị người yêu cũ tên L. mà nói chuyện thôi đó. Em kệ, cứ ăn vậy dù cảm giác chẳng thoải mái gì. Chị ấy cũng ngại nên lại quay sang vui vẻ hỏi em vài câu xung quanh công việc, gia đình.

Ăn uống xong xuôi, đang chờ nhân viên mang hóa đơn lên. Nhìn thấy một nữ phục vụ mặc váy ngắn đi qua, bạn trai em nói rất to: 'Công nhận con gái có tí ngực, tí mông trông xinh hơn hẳn nhỉ!'.



Mọi người đều ồ lên, bật cười. Lúc đó, mấy ông con trai còn bảo: 'Mày cứ nói những điều mà ai cũng biết'.

Người yêu em tiếp tục nói một câu mà đời này chắc em chẳng bao giờ quên: 'Chả đúng à, như người yêu tao nè, ngực lép, mông cũng lép, người thì lùn khác gì trẻ con đâu. Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu thế nào lại yêu em này ấy chớ' rồi cười rất khả ố.

Lúc này, em chịu đựng không nổi nữa, quay sang cho anh ta một cái tát mạnh rồi nghiêm mặt nói thẳng: 'Chia tay đi, để cho anh có cơ hội sửa chữa sai lầm'. Lúc đó, em chỉ nghe thấy mấy tiếng văng tục vì tức giận của anh trai, chị gái nào đó. Em chạy nhanh lắm nên chẳng ai giữ kịp.

Ảnh minh họa.

Ngồi trên taxi, em tắt luôn điện thoại vì không muốn bị làm phiền. Em nghĩ rằng mình sẽ bật khóc nhưng không, em chỉ nhìn ra cửa xe rồi thừ người như thế cho đến khi về đến nhà.

Sau đó người yêu em có đến xin gặp rồi xin lỗi đủ điều nhưng ý em đã quyết. Em chẳng thể chấp nhận một người đàn ông đưa khuyết điểm của bạn gái ra làm trò cười như thế. Em tiếc là sự vô duyên của anh ta, mất cả năm trời em mới phát hiện ra như thế".

Đúng là một cách giải quyết rất dứt khoát và mạnh mẽ của cô gái trẻ. Trên đời có nhiều đàn ông vô duyên nhưng đến độ mang khuyết điểm của người yêu ra để nói trong bữa ăn đông người thì nên xem lại. Mặc dù lý do họ đưa ra là lời nói của những gã say rượu thế nhưng họ lại không chịu thừa nhận rằng: hành động của kẻ say phản ánh suy nghĩ của anh ta lúc tỉnh.

Hôn nhân và tình yêu không chỉ dựa vào yếu tố hình thức. Nhất là khi chấp nhận ở bên nhau, coi đối phương là một lựa chọn sau cùng thì nên tôn trọng lựa chọn ấy. Bởi càng hành xử thô lỗ với người khác chỉ khiến hình ảnh của người đàn ông xấu hơn mà thôi.