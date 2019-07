Angelababy xuất hiện mệt mỏi giữa thông tin ngoại tình bị Huỳnh Hiểu Minh bắt gặp

Vào ngày 7/7, Angelababy đã xuất hiện tại sân bay Thượng Hải. Nữ diễn viên mặc áo màu vàng nổi bật cùng quần bó sát, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn dễ dàng bị cánh phóng viên nhận ra.

Nhìn Angelababy, netizen thấy rõ vẻ mệt mỏi của nữ diễn viên nổi tiếng khi cô đang đối mặt với cơn bão tin đồn ngoại tình và ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh.

Angelababy xuất hiện giữa cơn bão tin đồn ngoại tình và ly hôn.

Một người ở sân bay cũng có ghi lại đoạn video bé Tiểu Hải Miên xuất hiện cùng với Angelababy nhưng được nhân viên của cô bế đi phía sau. Trong video, Tiểu Hải Miên đã hét gọi "mẹ", Angelababy và các nhân viên cũng quay lại nhìn nhưng cô không dừng lại mà tiếp tục đi.

Khi thấy mẹ vẫn không dừng lại, Tiểu Hải Miên dùng một câu tiếng Anh để gọi mẹ: "Where are you going?" khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Không ai nghĩ Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã dạy con tiếng Anh khi bé mới chỉ mới 2 tuổi.



Nghe thấy tiếng con gọi, Angelababy vội vàng quay lại nhưng rồi cô vẫn tiếp tục đi.

Thời gian gần đây, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên vướng tin đồn đã ly hôn, thậm chí cô nàng còn bị cho là ngoại tình với đồng nghiệp trong Running Man là Trần Hách. Dù đã phủ nhận chuyện ly hôn nhưng vì chẳng còn mấy tương tác công khai nữa khiến nhiều người lo lắng hôn nhân của Angelababy – Huỳnh Hiểu Minh đã đến ngõ cụt, giống trường hợp của Dương Mịch – Lưu Khải Uy.



Nguồn: QQ