Angela Baby: Mỹ nhân “vạn người ghét” của làng giải trí Hoa ngữ nhưng hôn nhân hạnh phúc chẳng ai sánh bằng

Angela Baby (sinh năm 1989) có xuất thân là một người mẫu của xứ Cảng Thơm. Angela yêu thích thời trang từ bé và theo cô, niềm yêu thích này bắt nguồn từ việc kinh doanh thời trang của người cha mang trong mình hai dòng máu Đức - Trung. Năm 13 tuổi, Angela chuyển đến Hồng Kông sinh sống cùng gia đình và chỉ một năm sau đó, cô bé lọt vào mắt xanh của công ty Style International Management. Sự nghiệp người mẫu của Angela bắt đầu từ đây.





Angela Baby đến với thế giới thời trang từ khi mới 14 tuổi.

Angela Baby chia sẻ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu. Dù cực kỳ hâm mộ siêu mẫu Kate Moss, nhưng ước mơ thật sự của Angela khi còn trẻ lại là... mở ngân hàng. Trong công việc, Angela luôn dành trọn tâm huyết, cô có thể làm bất kì công việc nào liên quan đến nghề người mẫu, từ sải bước trên sàn catwalk, chụp ảnh quảng cáo, quay TVC,... Năm 2007, Angela được tham gia tour diễn 07-08 World Tour Hong Kong Station của Châu Kiệt Luân. Cô nàng hào hứng khoe rằng đó là một trong những kỉ niệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp người mẫu của cô bởi Châu Kiệt Luân là một thần tượng lớn và việc được biểu diễn cùng anh giống như "giấc mơ có thật". Danh tiếng của Angela không chỉ gói gọn ở Hồng Kông mà vươn đến cả Nhật Bản. Cô được ký hợp đồng người mẫu độc quyền với hai tạp chí Ray và Dear, được mời tham gia Fashion’s Night Out diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 2009.





Với mỗi công việc, Angela đều luôn dành trọn tâm huyết.

Những người tuổi Kỷ Tị (1989) luôn ấp ủ nhiều tham vọng, Angela cũng vậy, cô nói mình chẳng thể nào ngụp lặn mãi trong cái ao thời trang và quyết định dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất. Thật ra, cô nàng từng "dạo chơi" trong môn nghệ thuật thứ bảy với vai diễn đầu tiên là phim ngắn Kung fu ma la khi mới 15 tuổi. Một năm sau đó, Angela Baby vào vai nữ sinh mê tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng trong phim Under The Lion Rock Band Cream. Cô nàng cũng tham gia rất nhiều dự án phim điện ảnh nhưng mãi đến năm 2010, với vai Tiểu Kì trong Toàn Thành Nhiệt Luyến, tên tuổi Angela trong nền công nghiệp phim ảnh mới nổi hơn và dần có được vị trí của mình.

Từ 2011 đến 2016, mỗi năm trung bình Angela Baby đều đặn đóng từ 4 đến 5 phim điện ảnh, nổi bật nhất là: Ngày Hè Vui Vẻ, Lần Đầu Tiên, Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy, Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết và Người Lái Đò. Thừa thắng xông lên, Angela quyết định tham gia cả phim truyền hình với những bộ phim như: Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời đại lập nghiệp, Dục vọng chi thành. Đó vẫn chưa phải là tất cả, cô nàng đa tài này còn đá chéo sân sang lĩnh vực âm nhạc và cả dẫn chương trình.

Angela Baby với nhan sắc hút hồn trong "Vân Trung Ca".

Tạo hình của Angela trong "Cô Phương bất tự thưởng".

Kể đến đây, có lẽ nhiều người khá bất ngờ bởi trước giờ dường như chuyện cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh đã che mờ tất cả bề dày hoạt động nghệ thuật cũng như những thành tựu mà Angela Baby từng đạt được. Có thể bạn không tin nhưng bà mẹ một con này đã từng 5 lần có mặt trong Top 100 người nổi tiếng quyền lực nhất Trung Quốc, trong đó lần gần đây đây nhất - năm 2012 - cô đứng hẳn ở vị trí thứ 12. Ngoài ra, Angela Baby còn chiến thắng rất nhiều giải thưởng khác, cả trong nước lẫn quốc tế, cả phim ảnh lẫn những giải danh giá khác như giải Bách Hoa lần thứ 33 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết, hay giải United Nations Issue (2012) ở hạng mục Phụ nữ đột phá của năm.





Nếu trong showbiz có danh hiệu "mỹ nhân vạn người mê" thì Angela Baby lại "vinh hạnh" được tặng hẳn danh hiệu "mỹ nhân vạn người ghét". Anti-fan đứng ra lập hẳn bảng bình chọn những nghệ sĩ bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ và từ năm 2015 đến năm 2017, Angela lúc nào cũng có mặt. Thậm chí năm 2015, cô còn đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách.

Một trong những lý do đầu tiên khiến Angela bị ghét cay ghét đắng đó chính là… nhan sắc của cô. Gương mặt thanh tú, quyến rũ giúp Angela ghi được ấn tượng với nhiều người, nhưng đây cũng là điều khiến anti-fan ghét nhất. Họ đã nhiều lần khai quật lại những bức ảnh của Angela thời mới tập tễnh bước chân vào làng giải trí và so sánh với Angela của hiện tại. Họ nhìn thấy rõ ràng rằng hai hình ảnh quá khác biệt: Một bên miệng rộng, mũi bình thường, răng hô, gương mặt to và một bên là miệng trái tim, gương mặt V-line, mũi cao, thon gọn. Không riêng anti-fan, báo chí Trung Quốc cũng liên tục "đào mộ" những hình ảnh xưa kia, nhằm ép Angela phải thừa nhận việc cô đã giải phẫu thẩm mỹ mới có được gương mặt mỹ miều như hiện tại.





Những hình ảnh được đào bới để chứng minh Angela Baby đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhưng không, "mặc ai nói ngả nói nghiêng", Angela vẫn một mực khẳng định cô không giải phẫu thẩm mỹ, cô xem tin đồn đó là một sự xúc phạm, sỉ nhục đến mình. Để minh chứng cho gương mặt đẹp không tì vết là hoàn toàn tự nhiên, Angela quyết định đến bệnh viện để nhờ giám định. Cầm kết quả giám định của bác sĩ trên tay, Angela tự tin công bố với báo giới nhưng với anti-fan và cư dân mạng, đó chỉ là những tờ giấy lộn chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ cho rằng Angela đã bỏ tiền mua chuộc bác sĩ, quả quyết rằng cô đã bí mật sang Mỹ để phẫu thuật thẩm mỹ và những việc cô làm chỉ minh chứng cho một điều rằng cô hèn nhát, không dám thừa nhận việc mình đã làm. Đối mặt với việc này, Angela tự tin phát biểu: "Ông trời đã ban cho tôi sắc đẹp này nên chắc chắn sẽ lấy đi những điều khác. Tôi phải học cách chấp nhận. Tôi sinh ra đã mỹ miều thế này rồi".





Người ta cho rằng phía sau vẻ ngoài xinh đẹp kiêu sa đó là một tâm hồn nhiều mưu mô, xảo trá như những "cô gái trà xanh" - một cụm từ anti-fan dùng để nói về những cô gái có tính cách như thế. Họ cho rằng để có được chỗ đứng như hiện tại, Angela Baby đã sử dụng kế sách qua lại với những người có tiếng tăm chứ tài năng của cô chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Dù từng tham gia rất nhiều dự án phim ảnh nhưng khả năng diễn xuất của Angela vẫn chẳng thể giúp cô ghi điểm trong lòng công chúng. Họ xem cô như một "bình hoa di động", ngay cả đến việc đọc kịch bản cũng không xong thì nói gì đến việc đóng phim. Có lần cư dân mạng đã chỉ ra hai cách đọc kịch bản khác nhau giữa Tôn Lệ và Angela Baby. Trong khi Tôn Lệ ghi chú đầy quyển kịch bản của mình thì quyển của Angela lại trống trơn, và họ tin rằng chính vì điều đó mà Angela diễn xuất chán đến như thế bởi đến kịch bản còn chẳng đọc cẩn thận.





Nói đến chuyện tình cảm giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh, anti-fan gọi cô là "hồ ly tinh xảo quyệt", cướp Huỳnh Hiểu Minh một cách trắng trợn khỏi Lý Phi Nhi. Cặp đôi này đã hẹn hò từ năm 2008 nhưng sau lần đầu tiên gặp Angela Baby tại một quán karaoke vào năm 2009, nam diễn viên cùng Angela bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng mãi đến sinh nhật 25 tuổi của cô, cặp đôi mới quyết định công khai chuyện tình cảm với công chúng. Có một lần, báo chí Trung Quốc đăng tải nội dung một đoạn tin nhắn được cho là do Angela gửi đến Huỳnh Hiểu Minh và chính Lý Phi Nhi đã đọc được nội dung này. "Khi nào anh mới trả lời em. Em cần bạn trai chứ không chỉ là người tình trên giường". Dòng tin nhắn ấy càng khiến anti-fan nổi giận và tin rằng Angela chính là kẻ phá bĩnh chuyện tình đẹp của diễn viên họ Huỳnh và họ Lý. Chia tay Lý Phi Nhi, "Huỳnh giáo chủ" công khai thể hiện tình cảm với Angela. Cặp đôi dành cho nhau những lời có cánh nhưng tất cả chỉ khiến anti-fan "ngứa mắt" hơn mà thôi.





Năm 2014, vào sinh nhật 25 tuổi của Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đã quyết định công khai tình cảm bằng cách mua tặng siêu xe cho người đẹp. Tháng 2 năm đó, cùng với chiếc siêu xe bóng loáng trên phố, Huỳnh Hiểu Minh công khai tỏ tình với Angela. Từ đó, chuyện tình cảm của cả hai càng được chú ý hơn trước.









Cùng với chiếc siêu xe bóng loáng trên phố, Huỳnh Hiểu Minh công khai tỏ tình với Angela.

Cả hai luôn tay trong tay mỗi khi xuất hiện trước công chúng, ánh mắt luôn nhìn nhau một cách đầy tình tứ, những cách Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ tình cảm dành cho Angela Baby khiến bao người ao ước, ngưỡng mộ và ganh tị. Anh luôn khen cô là một người phụ nữ hoàn hảo, rằng vì yêu anh mà Angela phải chịu nhiều thiệt thòi, gánh nhiều tin đồn chẳng tốt lành.



"Tôi cảm thấy mình được ông trời phái đến đây để bảo vệ cô ấy", "Cho dù sau này 70, 80 tuổi, em rụng hết răng thì em vẫn là công chúa của anh", "Tôi không thể tìm thấy cô gái nào tốt hơn Baby", đó chỉ là một trong số ít những lời nói đầy chất ngôn tình mà Huỳnh Hiểu Minh dành tặng vợ. Không chỉ yêu bằng miệng, Huỳnh Hiểu Minh luôn sẵn sàng hành động để bày tỏ tình cảm dành cho vợ. Một trong những sở thích của anh là mua quà tặng Angela Baby. Chỉ cần biết vợ quan tâm đến món nào, chỉ cần vợ thích, anh sẽ mua bằng mọi cách.





Điều khiến phụ nữ trăn trở nhất sau khi kết hôn là chồng không còn dành sự quan tâm cho mình như lúc mới yêu nữa. Nhưng "Huỳnh giáo chủ" chưa bao giờ ngưng dành cho Angela sự quan tâm ấm áp, đặc biệt khi cô mang thai đứa con đầu lòng. Cô gần như luôn được Huỳnh Hiểu Minh đưa đón, chỉ cần xong công việc, anh sẽ lập tức chạy đến chỗ Angela, cùng cô về nhà. Bàn tay của Angela luôn được Huỳnh Hiểu Minh nắm chặt, được anh dìu đi ở những vị trí không bằng phẳng. Chỉ cần thời tiết trở lạnh, cô lập tức được anh mặc chiếc áo ấm, chỉ cần cô cảm thấy mệt mỏi, anh liền trở thành chỗ dựa cho cô.





Người ta bảo Huỳnh Hiểu Minh "làm màu", có người lại hỏi thẳng vì sao anh lại phải chiều chuộng vợ đến thế, anh thẳng thắn đáp: "Cô gái của mình, mình không thương chẳng lẽ để người khác thương thay?". Quả thật với Angela Baby, dù cho vạn người có ghét bỏ cô như thế nào đi nữa thì trong lòng Huỳnh Hiểu Minh, cô vẫn là mỹ nhân duy nhất mà thôi.