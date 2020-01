Ăn một củ khoai lang tím mỗi ngày, bạn sẽ ngừa được 3 bệnh ung thư, bảo vệ sức khỏe toàn diện mà không cần bất kỳ viên thuốc nào

Khoai lang có rất nhiều loại, hầu hết trong số đó đều có vị ngọt tự nhiên nên nó trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Bên cạnh hương vị thơm ngon, chúng còn có những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt là giống khoai lang có màu tím.

Theo nghiên cứu tại Đại học bang Kansas (K-State) ở Mahattan, Mỹ, khoai lang tím có hàm lượng anthocyanin cao, đây là sắc tố thể hiện màu tím trong ruột khoai. Sắc tố này có thể tạo ra màu đỏ, xanh, tím tùy thuộc vào cấu trúc hóa học của từng loại trái cây, chẳng hạn như quả việt quất, nho, bắp cải tím…

Bên cạnh đó, trang Healthline – một trong những báo Y tế điện tử tin cậy hàng đầu tại Mỹ cũng chỉ ra rất nhiều lợi ích sức khỏe từ khoai lang tím như:

1. Bảo vệ sức khỏe toàn diện

Khoai lang tím rất giàu các hợp chất thực vật, rất tốt cho cơ thể. Hơn nữa, nó còn rất giàu vitamin C, giúp giữ cho các tế bào trong cơ thể luôn khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thụ sắt, bảo vệ DNA khỏi bị hư hại. Chính vì thế, càng ăn nhiều khoai lang tím, sức khỏe của mọi người sẽ càng được cải thiện.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Khoai tím chứa chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm sắc tố anthocyanin và vitamin C, có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử có hại, liên quan đến các căn bệnh ung thư, tim, tiểu đường, rối loạn thoái hóa thần kinh. Khi tiêu thụ nhiều vitamin C có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa lên tới 35%.

Khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Anthocyanin có trong khoai lang tím có 2 loại là cyanidin và peonidin, nó có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư ruột kết, phổi và tuyến tiền liệt.

3. Quản lý lượng đường trong máu

Các chất flavonoid có trong khoai tím được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu ở những bệnh nhân mắc tiểu đường loại 2. Những nghiên cứu cho thấy rằng các chiết xuất từ khoai lang tím rất giàu flavonoid, có tác dụng bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong gan.

Bên cạnh đó, khoai lang tím có chỉ số đường thấp, ăn nhiều có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến.

4. Giúp hạ huyết áp

Huyết áp cao là yếu tố chính gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Các nhà nghiên cứu tin rằng hàm lượng chất chống oxy hóa cao có trong khoai lang tím sẽ có tác dụng hiệu quả trong việc hạ huyết áp. Khoai lang tím giúp hạ huyết áp theo cách tương tự như các loại thuốc hạ huyết áp thông thường (thuốc ức chế men chuyển angiotensin).

5. Cải thiện triệu chứng hen suyễn

Hen suyễn là một bệnh viêm mãn tính đường hô hấp. Khoai lang tím có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa như vitamin A và C, chúng đều có liên quan tới việc giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

Những nghiên cứu cho thấy hầu hết bệnh hen suyễn ở người lớn đều liên quan tới lượng vitamin A thấp. Ngoài ra, những người có chế độ ăn uống thiếu vitamin C có tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn người bình thường 12%.

6. Tăng cường sức khỏe đường ruột

Khoai lang tím chứa tinh bột carbs (nguồn tinh bột tốt cho sức khỏe), giúp cải thiện đường ruột hoạt động kém. Những nghiên cứu cho thấy rằng tinh bột kháng có trong khoai lang tím làm tăng số lượng Bifidobacteria, một loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Những vi khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa.

Bên cạnh đó, loài vi khuẩn này còn giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như viêm ruột, hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng… Nó cũng góp phần sản xuất axit béo và vitamin B lành mạnh.

