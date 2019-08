Ai sinh vào 3 tháng âm lịch này, nửa cuối năm 2019 không những công thành danh toại mà cuộc sống còn viên mãn sung túc, tình tiền không thiếu

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Trong cuộc sống, ai cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, bất kể bạn sinh ra trong gia đình thế nào nhưng chỉ cần có vận mệnh tốt thì sóng gió cách mấy cũng sẽ vượt qua. Trong những tháng âm lịch, có 3 tháng được xem là thời khắc hoàng kim vì được trời ban nhiều phước lành. Vì vậy, ai sinh vào đúng 3 tháng này thì cuộc sống thập toàn thập mỹ, bên cạnh luôn có quý nhân và thần tài chiếu cố. Đặc biệt, nửa cuối năm 2019 tới đây, những người sinh vào 3 tháng này sẽ công thành danh toại, nếu không thể trở thành đại gia thì ít nhất cũng dư dả tài sản của cải, ngoài ra cuộc sống vinh hoa phú quý vẫn đang chờ trước mắt. Cùng xem đó là những tháng nào nhé!



Tháng 6 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 6 âm lịch thường có tính cách hướng ngoại, họ là những người thông minh, tài giỏi, có quan hệ xã hội tốt, nhờ thế mà cuộc sống xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Tử vi học có nói, những người sinh vào tháng này ở giai đoạn thiếu niên khá vất vả, nhưng đến trung vận thì vận may lội ngược dòng, thay đổi ngoạn mục. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, những người sinh vào tháng 6 âm lịch sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Sự nghiệp không những thăng hoa rực rỡ mà tài vận ngày càng dồi dào, giúp cuộc sống họ sung túc viên mãn. Đặc biệt, cuối năm nay, những người này tìm được cơ hội tốt để giúp gia đạo hưng thịnh, bên cạnh đó họ cũng xây dựng cuộc sống ấm no cho mình vào những năm về sau.

Tháng 8 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 8 âm lịch sống nhiệt huyết, đam mê và không ngừng theo đuổi giấc mơ của mình. Đa số những người này thường không được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng với bản tính liều lĩnh, dám nghĩ dám làm mà họ có khả năng tạo dựng được sự giàu có cho bản thân mình. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, những người sinh vào tháng 8 được trời ban nhiều phước lành. Đặc biệt trong tháng 8 âm lịch tới đây, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, làm ăn đến đâu sinh lời đến đó. Những tháng cuối năm, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như bế tắc đều được giải quyết êm đẹp. Hơn thế nữa, những người này còn có quý nhân bên cạnh phù trợ, chỉ cần có gan làm giàu thì chắc chắn sẽ thành công.

Tháng 11 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 11 âm lịch có tính cách nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý và biết cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống cũng như trong công việc. Không như những người khác, người sinh vào tháng 11 âm lịch mưu cầu cuộc sống bình yên và đủ đầy hơn, họ không thích sân si, chỉ muốn an phận, nhờ vậy mà trời ban nhiều phúc đức, có được nhiều thứ hơn là mình cần. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, cuộc sống những người sinh vào tháng 11 âm lịch sẽ có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận đều được chiếu cố nồng hậu. Cuối năm 2019, những người này chỉ cần chăm chỉ làm ăn thì sẽ gặt hái được nhiều thành công, có khả năng trở thành đại gia chỉ trong một đêm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)