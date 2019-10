Ai đứng sau Món Huế - chuỗi nhà hàng bị tố nợ tiền nhà cung cấp hàng chục tỷ đồng?

Sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng tại Việt Nam



Được thành lập từ năm 2006, CTCP Huy Việt Nam chuyên về chuỗi nhà hàng này đi theo một concept khác biệt so với các chuỗi khác.

Hệ thống chuỗi cửa hàng của Huy Việt Nam 3 thương hiệu nổi bật nhất có thể kể đến 3 chuỗi nhà hàng chuyên các món ăn đặc trưng của vùng miền, bao gồm Món Huế (ẩm thức Huế, miền Trung), phở ông Hùng (miền Bắc) và Cơm Express (miền Nam).

Trong đó, thương hiệu Món Huế ra đời sớm nhất và cũng mạnh hơn cả, có độ phủ ở trên cả nước. Ngoài ra Huy Việt Nam còn sở hữu các thương hiệu khác như Great Bánh mì & cafe , Cơm Thố Cháy, Phở 99, Iki sushi, Shilla Korean BBQ Restaurant, TP Tea và Mì Quảng Bếp Tâm.

Thành lập năm 2006, đến tháng 9/2014 trong vòng gọi vốn trước là serie B vào tháng 9/2014, Huy Việt Nam gọi vốn thành công với số tiền là 15 triệu USD. Chưa tới 1 năm sau, công ty này tiếp tục gọi vốn thành công series C với số tiền lên tới 15 triệu USD (hơn 300 tỉ đồng).

Khoản tiền này được rót từ quỹ Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV do nhà đầu tư Mark Mobius quản lý.

Cách đây vài năm, thị trường chứng khoán Việt Nam dậy sóng khi Huy Việt Nam nộp hồ sơ IPO ở Sàn Giao dịch chứng khoán Hong Kong (HKEx), số vốn huy động được dự kiến sẽ lên tới 100 triệu USD.

Ông Huy Nhật (áo đen).

Tuy nhiên, Huy Việt Nam không đăng ký hoạt động tại Việt Nam mà là đảo Cayman (nằm ở phía Tây vùng biển Caribe, thuộc lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland). Lý do là HKEx chưa công nhận Việt Nam là thị trường đạt chuẩn cho việc đăng ký hoạt động của các công ty muốn niêm yết tại đây.

Việc đăng ký tại đảo Cayman sẽ giúp Công ty dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường chứng khoán hàng đầu châu Á này.

Không chỉ kinh doanh mảng nhà hàng, tháng 5/2017, Huy Việt Nam đã tổ chức lễ động thổ cùng lúc hai dự án Nhà máy Chế biến thực phẩm. Nhà máy tại khu vực miền Nam được xây dựng tại khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 20.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 26 triệu USD. Nhà máy khu vực phía Bắc đặt tại tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 6.000 m2, tổng mức đầu tư 14 triệu USD.

Đội ngũ sáng lập kín tiếng

Huy Việt Nam được sáng lập bởi doanh nhân Huy Nhật (1974) vốn là một cái tên khá nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng. Có hơn 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực F&B, ông Huy Nhật đã thành công ở Trung Quốc với chuỗi nhà hàng Huy Long Viên.

Một cái tên đáng chú ý không kém đó là Dennis Nguyễn, Phó chủ tịch của Huy Việt Nam. Dennis Nguyễn chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của công ty.

Giữ vai trò chủ tịch của New Asia Partner, một quỹ đầu tư của Hồng Kông chuyên tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới nổi châu Á, ông Dennis Nguyễn đóng vai trò là người kết nối Huy Nhật với các quỹ đầu tư.

Thông qua Dennis Nguyễn, startup Việt Nam được nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và Hồng Kông biết tới nhiều hơn.

Ông Huy Nhật.

Những quỹ đầu tư đổ tiền vào Huy Việt Nam, như Welkin hay AIF, đều đến từ Hồng Kông và ít được biết tới.

Dennis cũng từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của The KAfe, sau khi dẫn vốn cho Founder Đào Chi Anh. The KAfe cũng từng "dính phốt" nợ tiền nhà cung cấp khi Đào Chi Anh mới sinh con. Không bao lâu sau thì nhà sáng lập chuỗi cà phê này bị out khỏi vị trí CEO startup mà mình lập ra.

Về phần ông Huy Nhật, vốn là chuyên gia ẩm thực, mỗi lần đi công tác trong hay ngoài nước, ông đều tới những quán khác nhau tìm những hương vị khác lạ, đặc biệt để đem về phát triển ở Huy Việt Nam.

Sau khi thưởng thức, ông cảm nhận và phán đoán xem liệu hương vị đó có tái hiện được không, có thể nhân rộng ra thành những món ăn bán trong chuỗi hay không. Nếu thấy mọi chuyện ổn, ông sẽ trực tiếp mời đầu bếp, hoặc mua lại chuỗi nhà hàng đó để phát triển, thay vì về và mày mò tự học nấu.

"Nếu họ không chịu bán, tôi sẽ thử tự nấu nhưng chắc chắn thất bại. Mỗi người có một nghề, họ nấu ra được tô phở, món ăn nào đó đều có vị riêng, mà tôi không thể lặp lại được.

Riêng công thức nấu tất cả các Món Huế tại chuỗi nhà hàng đều do tay mẹ tôi làm ra cả. Ai đó có thể đến ăn rồi về bắt chước làm, nhưng chỉ đạt 70-80% thôi. Đây là câu chuyện rất sexy của Huy Việt Nam", ông Huy Nhật từng chia sẻ về cách nấu ăn các món tại Món Huế.