Ai bảo bàn đầu không thể lén dùng điện thoại, học sinh thản nhiên xem phim vì "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"

Xưa nay, học sinh nào tới lớp hầu như cũng "kì thị" bàn đầu. Thậm chí là những học sinh giỏi được thầy yêu bạn mến cũng không mấy hứng thú với vị trí "đắc địa" này. Lý do thì vô vàn nhưng lý do mà đa phần những cô cậu học trò tinh nghịch né bàn đầu là vì không được do làm việc riêng, ngủ gật, nói chuyện trong giờ...

Mới đây, một nam sinh có tên Đ.K đã hí hửng khoe mánh khóe mình để ngồi bàn đầu vẫn dùng điện thoại xem phim được khiến ai nấy sửng sốt. Cụ thể, cậu chàng đã đặt điện thoại lên phần mép của khăn trải bàn bằng ren, sau đó dùng phần ốp lưng để điện thoại cố định lại để không bị rơi. Và sau đó, nam sinh này thoải mái xem phim chẳng sợ cô biết (dùng tai nghe bluetooth để nghe âm thanh).

Ngồi bàn đầu nhưng nam sinh vẫn dùng được điện thoại.

Sau khi chứng kiến mánh khóe bá đạo của nam sinh này, rất nhiều dân mạng đã hào hứng khen ngợi:

- Khá thông minh.

- Được đấy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

- Kể ra cũng hay ho nhưng không nên thử.

- Rồi cô đi xuống thì phải làm sao?

- Xem như vậy tổn thọ lắm. Đeo tai nghe cô gọi không biết hay cô đi xuống thì thôi xong rồi.

- Cảm ơn khăn bàn giáo viên và cái ốp lưng đã giúp em xem được phim.

- Cô mà biết là lần sau không xem được đâu.

- Ai bảo bàn đầu không xài được điện thoại.

- Từng làm rồi nhưng có hôm bị tuột ra.

Không rõ với chiêu trò qua mặt giáo viên của nam sinh này sẽ tồn tại được bao lâu nhưng dân mạng vẫn đang phì cười vì khá sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều người cũng không quên cảnh báo nam sinh này "vui thôi đừng vui quá" kẻo bị vào sổ ghi đầu bài khi nào không hay, dù sao thì "vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn" mà!