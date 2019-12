Á hậu Tú Anh lần đầu công khai ảnh cận mặt của con trai sau thời gian giữ kín

Mới đây, Á hậu Tú Anh đã bất ngờ công khai khoe ảnh cận mặt con trai đầu lòng bên cây thông Noel thông qua Instagram. Đây là lần hiếm hoi nàng Á hậu thoải mái chia sẻ rõ nét gương mặt quý tử. Có thể khẳng định rằng, bé Kem "đốn tim" dân mạng bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt trong veo cực yêu. Dù mới gần 1 tuổi nhưng bé Kem đã được nhận xét nhìn rất cứng cáp, phổng phao.

Trong bài viết, Tú Anh chia sẻ: "I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I. Don't care about the presents. Underneath the Christmas tree... Giáng sinh năm nay của mẹ chỉ cần có em thôi" (tạm dịch: Tôi không mong ước quá nhiều cũng không quan tâm đến những món quà cho dịp Giáng sinh. Thứ tôi cần ở ngay bên dưới cây thông Noel... Giáng sinh năm nay của mẹ chỉ cần có em thôi).

Trước đó, dù liên tục khoe quý tử trên mạng xã hội nhưng cũng như nhiều mỹ nhân Việt khác, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012 chỉ đăng tải hình ảnh chụp từ phía sau, khéo léo che đi gương mặt của bé. Người đẹp sinh năm 1993 cho biết, cô sẽ công khai dung mạo của con khi đến thời điểm phù hợp.