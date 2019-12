Á hậu Thùy Dung công khai chân dung người yêu điển trai sau thời gian dài giấu kín

Mới đây, thông qua trang Instagram cá nhân, Á hậu Việt Nam 2016 - Thùy Dung lần đầu tiên đăng tải bức ảnh cận mặt người yêu điển trai kèm dòng viết không thể ngọt ngào hơn: "Thank you for coming to my life. I’ll do my best to make you stay" (Tạm dịch: Cảm ơn anh vì đã tới bên cuộc đời em, em sẽ cố gắng hết sức để giữ anh ở lại).

Vào tháng 3/2019, Á hậu Thùy Dung lần đầu khoe việc đang hẹn hò lên trang Instagram cá nhân với bức ảnh tình cảm cô cùng chụp với người yêu. Trong ảnh, Thùy Dung cười rạng rỡ, ôm lấy chàng trai trong khi anh quay lưng lại với ống kính. Dòng trạng thái ngọt ngào của Thùy Dung khiến dân mạng tin rằng cô đang hạnh phúc trong tình yêu: "Ở bên ai đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những lúc đầy gian khó nhưng chúng ta đừng từ bỏ, được chứ? Tôi biết tất cả mọi thứ sẽ lu mờ trước khoảnh khắc này".

Theo thông tin từ bạn bè, Thùy Dung và bạn trai quen nhau cũng như gắn bó trong vòng hơn một năm nay. Cả hai chỉ cách nhau vài tuổi nên rất đẹp đôi cũng như vô cùng hợp về khoản tính cách, sở thích.