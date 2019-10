Á hậu Hàn Quốc Sung Hyun Ah bật khóc trên truyền hình khi nói về scandal bán dâm, netizen gay gắt: "Bớt diễn kịch"

Mới đây, trong chương trình Did You Eat? của đài SBS, diễn viên, Á hậu Sung Hyun Ah đã có những giây phút trải lòng khi nhớ về scandal chấn động trong quá khứ như cáo buộc bán dâm, sử dụng chất cấm phải vào tù.

Cụ thể, khi MC Kim Soo Mi hỏi về những bê bối trong quá khứ, Sung Hyun Ah bày tỏ: "Tôi không muốn kiện tụng nhưng tôi buộc phải nộp đơn kháng cáo nhiều lần vì cảm thấy mọi thứ thật không công bằng. Mặc dù tôi đã thắng sau khi kháng cáo nhưng mọi người vẫn chỉ nhớ đến những scandal đó mà chẳng để tâm đến việc tôi vô tội".

Sung Hyun Ah cho rằng không ai chịu lắng nghe cô dù đã được xử trắng án.

Sung Hyun Ah tiếp tục câu chuyện: "Ngay cả sau khi tôi được được minh oan, tâm trạng tôi vẫn cảm thấy không được dễ chịu. Tôi vẫn nhớ cái hôm tôi biết mình vô tội, lúc đó tôi đang ở trong một trung tâm thương mại cùng với con trai thì nhận được cuộc gọi từ một người quen thông báo mình trắng án. Chỉ trong 3 năm tôi gần như mất tất cả. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống vì con trai. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong khoảng thời gian còn làm việc ngành giải trí nhưng sau scandal, tôi chỉ còn 7 triệu won tiền gửi trong ngân hàng. Tôi đã ngồi trên vệ đường và khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có lúc khó khăn đến thế".

Sung Hyun Ah cho biết cô đã trải qua khoảng thời gian khó khăn về tiền bạc vì scandal liên tục ập đến.

Á hậu Sung Hyun Ah cho biết lúc chồng mất chính là giai đoạn cô khó khăn nhất khi không có gì trong tay, hai mẹ con phải sống trong một căn phòng chật chội: "Có một khoảng thời gian tôi và con trai phải tá túc trong một ngôi nhà rất nóng, không có quạt hay điều hòa. Vì không có tiền nên một người bạn đã cho tôi 2 cái quạt. Chỉ nhiêu đó thôi là tôi cũng thấy rất hạnh phúc". - Sung Hyun Ah ôm Kim Soo Mi và bật khóc.

Sung Hyun Ah bật khóc khi nhớ về bê bối năm xưa.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, đông đảo netizen Hàn đã bày tỏ sự phẫn nộ trước câu chuyện của Sung Hyun Ah, phần đông ý kiến cho rằng nữ diễn viên chỉ đang diễn kịch trên sóng truyền hình: "Cô Kim Soo Mi sẽ sớm trở thành Giáo hoàng của đất nước Hàn Quốc. Cứ mỗi tuần, lại có người thú nhận tội ác của mình với cô", "Bớt diễn kịch lại đi", "Cô ta bảo mình vô tội vậy tự dưng người ta đi cáo buộc làm gì? Không có lửa sao có khói", "Làm ơn ngưng ngay chương trình này lại. Tại sao tụi này lại phải xem một chương trình lên sóng mà những đứa tội phạm được phép tẩy trắng", "Cô ta đang nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu thương chỉ vì mấy giọt nước mắt cá sấu này ư? Đừng đóng vai nạn nhân nữa", "Làm ơn hãy ngưng ngay chương trình này".

Netizen Hàn chỉ trích Sung Hyun Ah khi cho rằng nữ diễn viên đang cố "tẩy trắng" cho mình.

Cư dân mạng thả phẫn nộ bên dưới bài viết nói về Sung Hyun Ah khi xuất hiện trong Did You Eat? của đài SBS.

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, cô từng giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và nhanh chóng bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Mặc dù vào thời điểm ấy, Sung Hyun Ah chỉ là diễn viên mới nhưng cô không hề ngại cởi và tham gia các bộ phim mang yếu tố 18+ như: Woman is the future of man, The Scarlet Letter, Lover, The Customer is Always Right.

Đến năm 2002, khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Sung Hyun Ah bị bắt vì sử dụng chất cấm. Thời điểm đó người đẹp bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam và nộp tiền phạt. Sau khi thụ án xong, Sung Hyun Ah tiếp tục dính phải scandal lộ ảnh nóng khi bộ sách gồm 150 tấm ảnh nude bị rò rỉ trên mạng. Tiếp sau đó vào cuối năm 2013, Sung Hyun Ah lại khiến showbiz Hàn điêu đứng trước thông tin có liên quan đến đường dây gái mại dâm tiền tỷ. Sau nhiều lần kháng cáo với số tiền bỏ ra lên đến 2 triệu won, Sung Hyun Ah được xử vô tội.