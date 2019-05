Thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm: Đừng để phụ nữ và trẻ em phải chịu hệ lụy từ khói thuốc lá của các anh

Số lượng người hút thuốc lá cũng như ảnh hưởng bởi khói thuốc lá rất nhiều. Trong cuộc sống, không thiếu những trường hợp phải gánh hậu quả thương tâm và đau xót nhất khi nạn nhân lại là người vô tội, không sử dụng thuốc lá bao giờ:



Cô giáo bị ung thư phổi chỉ vì chồng hút thuốc lá

Từ khi biết vợ mắc bệnh, người chồng của cô cũng đã bỏ hút thuốc nhưng "sự hối hận muộn màng" ấy không thể bù đắp nổi cho cuộc đời cô.

Đó là trường hợp của cô giáo tên Hương (42 tuổi, Hà Nội), dù không hút thuốc lá nhưng lại bị bệnh ung thư phổi từ chính thói quen của chồng. Đó là vào thời điểm khoảng hơn 4 năm trước, sau khi bác sĩ phân tích một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi của cô có thể là khói thuốc lá. Sau khi tìm hiểu từ môi trường sống gia đình, cô mới nhận ra mình tiếp xúc với khói thuốc của chồng trong thời gian dài.

Từ khi biết vợ mắc bệnh, người chồng của cô cũng đã bỏ hút thuốc nhưng "sự hối hận muộn màng" ấy không thể bù đắp nổi cho cuộc đời cô. Quãng thời gian sống trên đời của cô sau khi phát hiện bệnh chỉ còn tính bằng ngày.

Bố và ông ra ngoài hút thuốc rồi mới vào nhà, con trẻ vẫn phải nhập viện

2 năm trước, mạng xã hội được phen rúng động khi chị Minh An (HN) chia sẻ về việc con trai bị hút thuốc lá thụ động gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi bàn đến nguyên nhân sự nguy hiểm tính mạng của con trai chị, bác sĩ giải thích có một nguyên nhân sâu xa hơn cả chính là khói thuốc lá. Với một đứa trẻ sức đề kháng kém, từng bị viêm tiểu phế quản như con trai chị thì hơi, khói thuốc chính là nguyên nhân kinh khủng nhất.

Không may, điều này lại đúng khi trong nhà chị Minh An có bố và ông trẻ vẫn thường hay hút thuốc. Chị Minh An đã lầm tưởng rằng việc này không có hại vì con trai chị ít khi tiếp xúc với khói thuốc lá, mọi người đều tránh xa bé, ra ngoài hút xong mới vào.

Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định khiến chị điếng người: "Người hút thuốc họ hít sâu hơi thuốc ấy vào trong phổi của họ, khói thuốc bay lên và tan đi là cái mà chúng ta vẫn nhìn thấy. Còn hơi thuốc nồng đậm phả dần ra qua hơi thở của người hút thuốc cực kỳ nguy hiểm. Trẻ hấp thu hơi/khói thuốc thụ động có nguy cơ mắc bệnh phổi cao hơn nhiều lần người hút thuốc".

Cậu bé 15 tuổi bị ung thư phổi do hút thuốc lá thụ động từ bố

Đây là ca bệnh khiến các bác sĩ tại Việt Nam vô cùng bất ngờ. Bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng ho kéo dài điều trị kháng sinh không đỡ, kèm theo khó thở, sút cân... Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có khối u ở phổi phải.

Khai thác tiền sử bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có liên quan đến khói thuốc lá và nghi ngờ bị ung thư phổi do hút thuốc lá thụ động từ bố là người nghiện thuốc và thường hút trong nhà.

Mặc dù được điều trị tích cực ngay khi phát hiện nhưng cậu bé không qua khỏi và qua đời ở độ tuổi 17. Đây là một trường hợp vô cùng thương tâm, là lời cảnh báo cho bất cứ ai đang hút thuốc và để người thân trong nhà phải gánh chịu hậu quả do khói thuốc để lại.

Đừng để phụ nữ và trẻ em phải hứng chịu những hệ lụy từ khói thuốc lá của các anh

Theo ghi nhận của Tổ chức Y tế thế giới WHO, thuốc lá là nguyên nhân chính gây nên các ca tử vong trên toàn thế giới, đồng thời là nguyên nhân gây bệnh hàng đầu mà thực ra có thể ngăn chặn. Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng gần 8 triệu người trên thế giới, trong đó có hơn 5 triệu người đã từng và đang hút thuốc, 1 triệu người trong số đó vô tội - họ là những người hút thuốc lá thụ động.

Nói về tác hại của thuốc lá gây ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn chứng, 90% trong số hơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới là người hút thuốc lá. Hút thuốc còn là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Rõ ràng, hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là, hút thuốc không chỉ gây hại cho người trực tiếp hút mà còn nguy hiểm với cả những người không hút thuốc nhưng vô tình phải hít khói thuốc do người khác thả ra. Trong đó, có những trường hợp nạn nhân là phụ nữ và trẻ em vô cùng thương tâm. Họ có khi chính là những người vợ, đứa con của người hút thuốc để rồi khi chuyện đau lòng xảy ra, người chồng, người cha đó dù rất hối hận cũng không thể cứu vãn.

Theo thông tin từ Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), trên toàn cầu, ước tính mỗi năm có tới 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động gây ra.

Với hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 69 là chất gây ung thư, khi được thả ra môi trường theo làn khói thuốc, các chất độc hại này có thể ngấm vào cơ thể những người hít phải nó và gây ra các bệnh hô hấp mãn tính cũng như suy giảm chức năng phổi.

Riêng đối với trẻ em, đại diện Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá cho biết, trẻ hút thuốc lá thụ động có nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp... Bên cạnh đó, trẻ em hít phải khói thuốc có thể phải chịu những hậu quả sức khỏe ở tuổi trưởng thành như tăng nguy cơ mắc bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do việc bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên. Trẻ sơ sinh tiếp xúc với các chất độc trong khói thuốc từ khi còn ở trong bụng mẹ sẽ bị chậm phát triển chức năng phổi.

Biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe phổi là không hút thuốc và giảm tối đa việc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động. Muốn làm được vậy cần sự đồng lòng của toàn xã hội, cả những người có và không hút thuốc lá.