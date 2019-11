7 sản phẩm skincare Pháp chị em nhất định nên thử để không bỏ lỡ cơ hội “đổi đời” cho làn da

Một biên tập viên sống tại Paris đã chia sẻ trên trang Business Insider rằng khách du lịch đến đây đều muốn làm 2 việc, đó là ngắm tháp Eiffel và ghé qua hiệu thuốc để sắm cho mình vài sản phẩm skincare. Bởi lẽ, mỹ phẩm ở đây nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời và hầu hết đều rất dễ dùng, thân thiện với làn da. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà bạn không nghía qua 7 sản phẩm skincare Pháp đáng sắm nhất dưới đây; biết đâu lại tìm thấy cơ hội "đổi đời" cho làn da.

1. Avène XeraCalm A.D Lipid-Replenishing Cleansing Oil (Khoảng 742.000 VNĐ)

Dù không nổi đình nổi đám nhưng lọ dầu tẩy trang này được Who What Wear đánh giá là một trong những sản phẩm tẩy trang tốt bậc nhất. "Em nó" lành tính, không chứa hương liệu nên hợp với cả những làn da siêu nhạy cảm. Quan trọng là, công thức dầu tẩy trang của Avène can thiệp đến tận sâu lỗ chân lông để giải phóng làn da khỏi cặn bẩn, bã nhờn, tàn dư makeup… từ đó da tươi sáng, mịn mượt từ bước tẩy trang và mụn đầu đen cũng chẳng còn là vấn đề.

2. Bioderma Sensibio H2O (Khoảng 521.000 VNĐ)

Không cần là một dân sành skincare, bạn cũng sẽ từng ít nhất một lần nghe tới lọ nước tẩy trang trứ danh này. Sản phẩm làm sạch tuyệt vời, đã vậy còn mang đến cảm giác dễ chịu, mát lành cho làn da. Nếu bạn không ưa dầu tẩy trang và muốn kết thân với một "em" micellar water, Bioderma Sensibio H2O chính là lựa chọn đầu bảng.

3. Darphin INTRAL Toner With Chamomile (Khoảng 1.150.000 VNĐ)

Dòng toner này của Darphin luôn có chỗ trong list sản phẩm yêu thích của các sao nữ và biên tập viên làm đẹp. Lọ toner chứa chiết xuất cam cúc giúp làm dịu da, "chữa cháy" tình trạng kích ứng của làn da, đặc biệt là trong những giai đoạn thời tiết thất thường như thế này. Chưa hết, thoa toner của Darphin còn giúp lớp makeup đẹp hơn gấp 10 lần.

4. Caudalie Vinoperfect Radiance Serum (Khoảng 1.600.000 VNĐ)

Điểm "ăn tiền" nhất của sản phẩm chính là Viniferine – thành phần chiết xuất từ nho độc quyền của hãng. Hiệu quả làm sáng da, mờ thâm nám của Viniferine được đánh giá là cao hơn vitamin C gấp 62 lần. Bên cạnh đó, squalane từ quả olive, chiết xuất cam cúc hữu cơ và nước nho... sẽ cung cấp độ ẩm cho da thêm căng mọng, tràn đầy sức sống.

5. Embryolisse Lait Creme Concentre (Khoảng 500.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm luôn hiện diện trong gia tài đồ makeup của các chuyên gia trang điểm; những quý cô người Pháp cũng tin tưởng tuyệt đối lọ kem dưỡng ẩm kinh điển này. "Em nó" đậm đặc và ngay lập tức hô biến làn da khô tróc, héo hon của bạn trở nên căng khỏe, mọng mướt.

6. La Roche-Posay Anthelios Ultra-Light Mineral Sunscreen SPF 50 (Khoảng 475.000 VNĐ)

Sản phẩm này được các bác sĩ coi là chuẩn mực của kem chống nắng vật lý. "Em nó" tạo lớp màng bảo vệ da kiên cố nhưng rất nhẹ mặt, thấm nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông và cực kỳ lành tính với bảng thành phần không chứa paraben và hương liệu.

7. Filorga Time-Filler Eyes Absolute Eye Correction Cream (Khoảng 1.850.000 VNĐ)

Các tín đồ skincare phương tây không ngừng bàn luận về lọ kem mắt xịn sò này của Filorga. Công thức của sản phẩm chứa những thành phần "đinh" như: peptide, protein và phức hợp làm săn da đặc biệt giúp ngăn chặn tình trạng chảy xệ, xóa mờ mọi nếp nhăn từ nông đến sâu, đem đến cho bạn diện mạo trẻ trung, tươi tắn hơn hẳn.

