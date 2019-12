7 câu hỏi ám ảnh dân công sở mỗi dịp về quê ăn Tết và cách đáp trả khiến những kẻ vô duyên câm nín!

1. "Có người yêu chưa vậy?"

Với kiểu câu hỏi này thì trả lời kiểu nửa vời thật đùa lẫn lộn để thiên hạ đoán già đoán non xem sao! Mình không có người yêu nhưng cũng chẳng muốn bị gọi là ế, hoặc có người yêu rồi nhưng không muốn khoe thì đã sao? Chị em công sở hãy đáp rằng "Mình đang yêu xa. Mình ở hiện tại còn anh ấy ở tương lai!", đảm bảo chẳng ai dám hỏi nữa!

2. "Lương bao nhiêu thế, công việc tốt không?"

Thực ra nhiều người hỏi câu này chưa hẳn đã có ý xấu. Có thể họ chỉ đang muốn quan tâm bạn xem bạn có đang hài lòng với sự nghiệp của mình không. Mặt khác, cũng có người đang dò hỏi để móc mỉa thầm trong bụng đó. Nên đừng dại gì mà đưa ra một con số.

Hãy trả lời rằng "Lương của mình cũng ổn, không được rủng rỉnh nhưng đủ ăn tiêu ngày 3 bữa!"

3. "Năm nay thưởng Tết chắc to ha? Thế này về biếu bố mẹ có mà cả đống!"

Đây lại chính xác là một kiểu hỏi dò tình hình mà! Nếu bố mẹ chúng ta mà hỏi câu này, đừng ngần ngại chia sẻ và rút ra cho cha mẹ vài đồng mừng tuổi. Còn nếu là người khác, hãy bình tĩnh đáp trả: "Thưởng Tết cũng sương sương thôi ạ chứ đâu có nhiều gì. Bố mẹ cháu thì chẳng đói kém, sống đầy đủ nên hai ông bà cũng cảm thông, bảo cháu cứ để tiền đó mà tiêu!"

4. "Khi nào lấy chồng thế, chưa cho tụi mình ăn cỗ uống mừng à!"

Thường những câu hỏi này sẽ xuất phát từ họ hàng hoặc bạn bè. Nếu bạn đang chuẩn bị lấy chồng, kết hôn, đừng ngần ngại chia sẻ niềm vui ấy với họ. Dẫu sao cũng là dịp năm mới mà. Còn khi chúng ta vẫn đơn côi lẻ bóng, hãy nở một nụ cười thật tươi, nâng ly lên và đáp "Đây rượu mừng có luôn rượu mừng nhá! Năm nay công việc suôn sẻ, mạnh khỏe bình yên thế là mừng lắm rồi ấy!"

5. "Nhìn thằng A con nhà bác B kia kìa, bằng tuổi mà mua được nhà, ô tô rồi đấy!"

Kiểu so sánh con nhà người ta có lẽ sẽ là gia vị chẳng thể thiếu mỗi dịp cuối năm, Tết đến. Thay vì tranh cãi so đo chúng ta với họ, hãy trả lời thật nhẹ nhàng và đầy tinh tế: "Người ta mua nhà, ô tô, còn con thì mua được một niềm hạnh phúc to đùng! Thế nên chẳng bao giờ buồn phiền, cứ cười tươi thế này này!". Sau đó cười thật tươi để bố mẹ cùng vui nha!

6. "Dạo này gầy/béo thế?"

Xin chị em công sở hãy kiềm chế với những câu hỏi mang tính hơi xúc phạm và công kích cá nhân thế này. Bạn nên trả lời theo lối hài hước "Trộm vía mùa đông lạnh nên ông trời cho ít mỡ để ấm ấy mà! Với cả ăn nhiều thì tốt chứ sao, nấu bao đồ ngon không ăn hết phí của trời lắm!". Dù câu trả lời kiểu này hơi mất lòng đối phương nhưng thà thế để lần sau họ biết ý không hỏi nữa, hơn là cứ mãi nhai đi nhai lại câu hỏi kém duyên này.

7. "Có chắc không?"

Câu hỏi này thường xuất phát từ những người cho rằng họ uyên thâm và nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ý họ muốn nói là liệu bạn đã đủ chín chắn để suy xét mọi việc hay chưa. Đôi khi họ chỉ muốn tốt cho ta vì muốn bản thân chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Chúng ta không nên cãi lý vì nó không có tác dụng và thậm chí kéo dài cuộc trò chuyện đến ngõ cụt.

Thay vào đó, hãy cảm ơn vì ý tốt của đối phương và nói đã sẵn sàng cho bất cứ rủi ro nào, đồng thời tin tưởng rằng sự lựa chọn này đúng đắn nhé.

Hãy thật tinh tế và đối đáp khéo léo để những kẻ vô duyên phải câm nín chị em công sở nhé!