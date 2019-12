6 loại mặt nạ đạt giải "đỉnh cao" chăm sóc da năm 2019, hơn nửa toàn là món quen mặt

Allure Best of Beauty Awards là giải thưởng uy tín hàng năm, các sản phẩm đạt giải đều do đội ngũ biên tập viên làm đẹp của tạp chí danh tiếng Allure (Mỹ) dùng thử để tìm ra những sản phẩm chất lượng nhất năm, xây dựng "kim chỉ nam" cho các tín đồ làm đẹp. Cùng điểm qua 6 loại mặt nạ chiến thắng giải Allure Best of Beauty Awards 2019 nhé.

Lancer Clarifying Detox Mask with Green Tea and 3% Sulfur, giá khoảng 1.740.000 VNĐ

Những người có làn da bị mụn trứng cá và da nhờn chắc chắn sẽ yêu thích mặt nạ trà xanh thải độc từ Lancer - một bác sỹ da liễu chuyên sâu. Với một loạt các thành phần tuyệt vởi: Hỗn hợp đất sét, lưu huỳnh, axit azelaic kết hợp với chiết xuất từ trái cây tự nhiên, sản phẩm này sẽ đem đến cho bạn một làn da mịn màng, đánh bay nốt mụn cứng đầu khó ưa, cũng như cải thiện tình trạng lão hóa cho da. Bởi những công dụng thần thánh ấy mà chẳng trách mặt nạ này giành giải thưởng Allure Best of Beauty 2019.

Mamonde Flower Lab Essence Sheet Masks, giá khoảng 35.000/ cái

Sản phẩm mặt nạ Mamonde được ngâm trong các tinh chất được chiết xuất từ các loại hoa tự nhiên với đặc tính diệu kỳ: Như hoa cúc giúp dịu nhẹ làn da, hoa mộc lan làm sáng da, hoa hồng nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Điều đặc biệt hơn là tất cả loại hoa này đều được chăm sóc tại vườn của thương hiệu K-beauty bên ngoài thành phố Seoul. Sản phẩm mặt nạ này cũng đã giành được giải thưởng Allure Best of Beauty Awards cho năm 2019.

Mặt nạ Pores No More Vacuum Cleaner Dr. Brandt, giá khoảng 970.000 VNĐ

Mặt nạ giành chiến thắng Best of Beauty 2019 này mang bên mình sứ mệnh làm sạch lỗ chân lông đúng như tên gọi của nó. Công thức độc quyền của Tiến sĩ Brandt kết hợp với Acid Salicylic và Glycolic để hỗ trợ lấy mụn đầu đen trong khi Eijitsu Rose làm sạch và se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm và bổ sung dưỡng chất cho da, giúp bạn xóa tan nỗi lo ngại vể sản phẩm tẩy da chết làm khô da. Làn da bạn sẽ lấy lại được vẻ rạng rỡ và căng mịn với sắc da tươi sáng rạng ngời.

Dr. Jart+ Lover Rubber Mask, giá khoảng 250.000 VNĐ/cái

Đừng để hình dạng bao bì khá là độc đáo khiến bạn chần chừ dùng thử sản phẩm này. Nổi tiếng với sự sáng tạo, mặt nạ gồm 2 phần riêng biệt: Moist Firming Intensive Ampoule Pack: Tinh chất dưỡng và Mặt nạ cao su Dr.Jart+. Tinh chất dưỡng được chiết xuất từ 3 loại berry (Dâu Tây; Mâm Xôi; Blueberry) giúp da tăng cường độ đàn hồi nhờ cung cấp lượng dưỡng chất dồi dào, chăm sóc da khẩn cấp, mang đến cho bạn làn da săn chắc. Mặt nạ Dr.Jart + Rubber Mask Moist Lover là mặt nạ cao su giúp ngăn chặn sự thất thoát dưỡng chất; ôm chắc khuôn mặt và tinh chất dưỡng ẩm chuyên sâu, cho bạn làn da mịn màng khác biệt với sản phẩm khác.

Phần mask cao su và phần ampoule của Dr. Jart+ Firm Lover Rubber Mask

St. Ives Hydrating Face Mask, giá khoảng 35.000 VNĐ/ cái

Với hai thành phần tuyệt vời agave và hibiscus, mặt nạ St. Ives Hydrating Face Mask đã giành giải thưởng Allure Best of Beauty năm 2019. Caffeine trong mặt nạ giúp đánh thức làn da, trong khi đó natri hyaluronate sẽ giúp cấp ẩm cho da hoàn hảo. Sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ giúp bạn có một làn da mịn màng và căng mọng không tì vết.

SK-II Facial Treatment Mask giá khoảng 2.200.000 VNĐ/ 6 cái

Mặt nạ SK-II Facial Treatment Mask mang đến trải nghiệm dưỡng ẩm siêu sang. Thành phần bí mật nắm giữ chìa khóa cho làn da đẹp mịn màng là tinh chất pitera nổi tiếng thần thánh trong các dòng sản phẩm của SK-II. Mặt nạ dưỡng da SK-II Facial Treatment Mask này sử dụng 100% nước thần pitera đậm đặc, amino acid, khoáng chất và các acid hữu cơ để mang lại một làn da đầy sức sống, cung cấp độ ẩm ngay tức thì, bổ sung dưỡng chất cho da bị mất nước giúp bạn có được một vẻ ngoài rạng rỡ trắng sáng, mềm mại và tinh khiết như pha lê.

Nguồn: Allure