6 hàng quán món chay từ cao cấp đến bình dân không thể bỏ qua trong mùa Vu Lan ở Sài Gòn và Hà Nội

Ngày nay, việc ăn chay của người Việt đã gần như trở thành một xu hướng không đơn giản chỉ vì tôn giáo mà còn là vì sức khỏe hay thậm chí là với mục đích góp phần bảo vệ môi trường. Với lý do đó, hàng loạt các hàng quán món chay đã mọc lên như nấm sau mưa, vô cùng phong phú. Từ nhà hàng cao cấp đến quán nhỏ bình dân, từ buffet chay cho đến cơm chay gia đình,...



Tuy nhiên, khi có quá nhiều sự lựa chọn, hầu như chúng ta ai cũng trở nên đắn đo trong việc tìm kiếm một nơi bán món chay phù hợp với mình, nhất là trong mùa Vu Lan - thời điểm người người ăn chay, nhà nhà ăn chay. Để giúp giải quyết nhu cầu đó, chúng tôi xin giới thiệu top 6 hàng quán món chay đáng chú ý ở Sài Gòn và Hà Nội.

SÀI GÒN

Nhà hàng Hum Vegetarian

Đây là một cái tên mà những người thích ăn chay ở Sài Gòn không thể bỏ qua. Với giá trị cốt lõi "sự tĩnh tại đến từ bên trong", Hum hứa hẹn mang đến cho thực khách các trải nghiệm đầy thú vị. Không gian ở Hum thiết kế giản đơn với những đồ vật nhã nhặn, khiêm nhường, phảng phất sự thanh bình ẩn giấu đâu đó trong nhành hoa, cánh cửa, bậc thềm,… gợi nhắc một cảm giác gì đó rất quen thuộc trong tiềm thức mỗi người.



Thức ăn ở Hum được bài trí tinh tế, khéo léo, chứa đựng trọn vẹn tình yêu của người làm ra với mong muốn mang đến cho mỗi thực khách cảm giác an lành ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy. Hương vị của các món ăn ở Hum hiện đại, đầy sáng tạo nhưng vẫn giữ được sự tao nhã cơ bản của món chay đơn thuần.



Địa chỉ: - Hum Vegetarian, Café and Restaurant: 32 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3. TP.HCM - Hum Vegetarian, Lounge and Restaurant: 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM - Hum Vegetarian, Garden and Restaurant: 32 D10, Phường Thảo Điền, Quận 1, TP.HCM Thời gian mở cửa: 10:00 - 22:00 Giá tiền: 100.000 - 300.000

Quán chay Here & Now

Khi đã quá mệt mỏi với những ồn ào phố thị, chúng ta ai cũng có xu hướng tìm về chính mình, ăn chay ở Here & Now chính là cách giúp bạn trở về gần với bản thân mình nhất. Here & Now địa chỉ đầu tiên (trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận) là một quán chay nhỏ nhắn, nằm nép mình trong một con hẻm cũng nhỏ nhắn không kém. Với vị trí này Here & Now giữ được cho bầu không gian yên tĩnh, góp phần đưa trải nghiệm món chay của thực khách an lành hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, Here & Now còn có một địa chỉ khác ngay gần trung tâm (trên đường Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh) với không gian hiện đại hơn, rộng rãi hơn, thích hợp cho thực khách khi muốn chiêu đãi bạn bè, gia đình.



Các món ăn ở Here & Now đều là món thuần chay, được làm nên từ những loại rau củ miền nhiệt đới phong phú và giàu dinh dưỡng thông qua bàn tay tài hoa của các đầu bếp lành nghề. Hương vị món chay của Here & Now nhẹ nhàng, thanh khiết giúp mỗi người thực khách không cần phải dao động hay để tâm vào sự ngon - dở vô thường của mùi vị món ăn. Đây cũng là cách quán triệt tâm hồn, giữ tâm tĩnh tại hữu hiệu.

Địa chỉ: - 220/12 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM - 74/1 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Thời gian mở cửa: Chi nhánh Phú Nhuận: 9:00 - 21:30

Chi nhánh Bình Thạnh: 7:30 - 21:30 Giá tiền: 50.000 - 100.000

Buffet chay Mãn Tự Vegan

Mãn Tự Vegan là một quán chay kỳ lạ ngay giữa trung tâm Sài Gòn, bởi lẽ nơi đây hoạt động theo hình thức buffet nhưng lại không cần trả tiền, "ăn tùy bụng, trả tiền tùy tâm". Ăn xong, thực khách muốn trả bao nhiêu thì trả, 100 nghìn hay 50 nghìn hay 5 nghìn và thậm chí 1 nghìn vẫn được, không sao cả (trừ các ngày 30,1,14,15 âm lịch giá vé là 150.000).

Với lý do đó không khí tai Mãn Tự Vegan lúc nào cũng thân tình, ấm cúng theo kiểu rất Sài Gòn. Không phân biệt tầng lớp hay địa vị, không phân biệt tây hay ta, thực khách ngồi với nhau, thưởng thức những món chay an lành. Các món ăn được phục vụ ở Mãn Tự lúc nào cũng đầy ắp với hàng chục loại vô cùng đa dạng, chưa kể hương vị cũng rất thơm ngon. Từ món súp đến món chiên, từ cơm bún mì cho đến đủ loại chè,... rất nhiều sự lựa chọn cho mỗi người.



Địa chỉ: 14/2 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Thời gian mở cửa: 11:00 - 14:00, 17:30 - 21:00

HÀ NỘI

Buffet chay Veggie Castle

Quán buffet chay giá rẻ nổi tiếng này được rất nhiều thực khách Hà Nội và người nước ngoài biết đến, kể cả không phải ngày rằm hoặc mùng 1 vẫn luôn full bàn, đặc biệt từ 12h trưa trở đi, nên nếu muốn thưởng thức thì phải tới càng sớm càng tốt, tránh bon chen và thiếu đồ ăn. Mặt tiền quán không có chỗ để xe, có thể gửi xe ở số 18 Yên Ninh chếch phía đối diện, phí 5k/xe.

Quầy thức ăn đặt ở tầng 1, số lượng không nhiều như các hàng quán chay khác, chỉ từ 8 - 10 món nhưng hương vị được thực khách đánh giá rất ngon, thuần chay, không phải đồ giả thịt cá. Ngoài thức ăn thông thường còn có chè và trà đá miễn phí. Menu thay đổi theo ngày, có nhiều món đặc sắc như khoai tây mật mía, nấm xào lá chanh, cơm cuộn gạo lứt…



Bên cạnh đồ ăn ngon thì không gian quán cũng ghi điểm với thực khách, bởi lối trang trí theo kiểu cổ điển khá đẹp, nhiều góc sống ảo dành cho chị em.

Địa chỉ: Số 7 phố Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:30.

Giá tiền: 70.000/ người

The Veg – Organic Veto & Tea

Đây là một địa chỉ với giá tiền tầm trung phù hợp để ăn chay cùng gia đình và bạn bè trong mùa lễ Vu Lan này. Thực khách có thể dùng món tại nhà hàng hoặc mua về nhà nếu muốn, với menu đồ ăn khá đa dạng, đầy đủ các món Âu lẫn Á.

The Veg được nhiều người đánh giá cao cả về đồ ăn, cách phục vụ lẫn bài trí cửa hàng, với phong cách tinh tế, nhẹ nhàng. Bạn có thể đến ngồi ở tầng ba, với chiếc view nhìn ra balcon nhỏ xinh rực rỡ hoa lá, ngắm đường phố rất thú vị. Các món ăn ở đây được đặt tên khá hấp dẫn, với phong vị hiện đại pha chút táo bạo, nhiều cách kết hợp nguyên liệu thuần chay khá lạ lẫm, với hoa quả, rau củ và đủ loại thực phẩm chay khác được chế biến vô cùng hấp dẫn. Một gợi ý nên thử là món banana pancake và pizza nấm, được khá đông thực khách yêu thích ở The Veg.



Địa chỉ: 18 phố Hàng Chĩnh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 7:00 – 23:00 Giá cả: 45.000 – 275.000

Nhà hàng Sadhu Vegetarian

Nhắc đến nhà hàng chay cao cấp ở Hà Nội thì nhiều người sẽ nghĩ đến Ưu Đàm Chay, Vị Lai, V's home… nhưng còn một địa chỉ khác cũng được nhắc đến khá nhiều gần đây, đó là Sadhu. Hầu hết thực khách đều có ấn tượng đầu tiên về Sadhu là không gian đẹp, bước chân vào cửa đã cảm giác thanh tịnh và thư thái vô cùng, với cách bài trí giống như chốn thiền môn. Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình và thân thiện.

Menu đồ ăn rất phong phú, tầm 50 - 70 món với phong cách khá sang chảnh, dù mỗi món đều chỉ nhỏ nhắn xinh xinh nhưng trang trí rất gần gũi, nhẹ nhàng và đặc biệt ăn sẽ có cảm giác no như cơm mặn thường ngày.



Các loại nước chấm tại đây được nhận xét là vừa vặn, rõ vị của từng loại, đa dạng phong phú. Đồ uống ngon và mới lạ, các món ăn nổi bật ở đây đều đơn giản nhưng độc đáo, như soup cốm, cơm rang hồng đào, set bánh thành nội, salad hoa quả, xôi nấm rong biển, salad bơ, canh chua… Nên lấy đồ ăn vừa phải, nếm thử mỗi món một chút, nếu không sẽ rất ngấy và lãng phí nữa.