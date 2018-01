5 thực phẩm nếu bổ sung hàng ngày sẽ giúp bạn dễ dàng thụ thai

aFamily.vn>Sức khỏe

Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 11% phụ nữ Mỹ gặp các rắc rối trong vấn đề thụ thai. Bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày, cơ hội mang bầu sẽ tăng lên. Theo Walter Willett, chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng, Trường Sức khỏe Cộng đồng Harvard, "Đưa ra những lựa chọn đúng đắn về thực phẩm có thể tạo ra khác biệt lớn trong khả năng thụ thai nếu bạn phải đối mặt với những khó khăn liên quan tới rụng trứng".



Nhóm các nhà nghiên cứu của cuốn sách "Eat This, Not That! When You are Expecting" mới đây đã công bố danh sách những thực phẩm hỗ trợ hiệu quả cho mục đích thụ thai của chị em. Bên cạnh đó, chúng còn giúp cơ thể phụ nữ đạt trạng thái tốt nhất để đón chờ thai kỳ.

1. Sữa nguyên kem

Đây là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất, giúp đem lại cảm giác thỏa mãn khi ăn uống. Ngoài tác dụng làm phẳng vòng 2, sữa nguyên kem còn được cho là giúp chị em tăng khả năng đậu thai.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Human Reproduction, sản phẩm từ sữa giàu chất béo giảm nguy cơ buồng trứng không sản sinh ra noãn bào trong chu kỳ kinh nguyệt. Trong khi đó, nguy cơ này tăng lên khi bạn tiêu thụ những sản phẩm từ sữa ít béo. Tại sao lại có chuyện này? Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, mức độ tập trung estrogen cao hơn trong sữa nguyên kem có tác dụng làm giảm hợp chất IGF-I, vốn liên quan tới tình trạng hiếm muộn/vô sinh.

2. Carbohydrate phức hợp

Nói về carbohydrate, loại phức hợp bao giờ cũng tốt hơn. Theo gợi ý từ Trường đại học Y Harvard, bạn hãy chọn những loại carbohydrate phân giải chậm, giàu chất xơ, như ngũ cốc nguyên cám, rau, trái cây toàn phần, đỗ, thay thế các loại carbohydrate phân giải nhanh. Thông qua tác dụng kiểm soát đường huyết và hàm lượng insulin, carbohydrate phức giúp tăng cơ hội thụ thai".

Gợi ý này dựa trên nghiên cứu mang tên Nurses’ Health Study, kéo dài suốt 20 năm. Theo đó, phụ nữ tiêu thụ nhiều carbohydrate giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp (low GI) đã tăng đáng kể khả năng thụ thai. Hơn thế, hãy chọn gạo lứt, bánh mì ngũ cốc nguyên cám, hạt diêm mạch (quinoa), yến mạch dạng tấm và lúa mì dạng tấm nguyên cám thay cho loại tinh luyện. Đây là cách để bạn hấp thụ nhiều vi chất và chất xơ hơn - đặc trưng của các loại ngũ cốc không bị chà xát vỏ.

3. Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá sardine chứa nhiều chất béo omega-3, giúp tăng cường sức mạnh não bộ, giảm mỡ bụng. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Aging Cell, axit béo cũng giúp điều chỉnh hệ sinh sản của bạn. Cụ thể, chất béo omega-3 tăng khả năng thụ thai tự nhiên ở phụ nữ độ tuổi trên 35 – khi khả năng mang thai suy giảm - nhờ cải thiện chất lượng noãn bào.

Tiến sĩ Jennifer Ashton, chuyên gia sản phụ khoa, đồng tác giả cuốn "Eat This, Not That! When You are Expecting", lý giải: "Nếu bạn lo sợ nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ các loại hải sản, hãy biết rằng, cá nên được coi là người bạn thân thiết với mọi sản phụ trong thai kỳ và nguy cơ ngộ độc thủy ngân gần như không tồn tại nếu bạn biết lựa chọn những gì mình ăn một cách thông thái. Lượng thủy ngân chỉ tích tụ trong cơ thể những sinh vật biển lớn – chúng là loài ăn các sinh vật biển khác với số lượng nhiều, ví dụ, cá mập, cá kiếm". Tiến sĩ Ashton cũng gợi ý, bạn có thể chọn cá tuyết, cá bơn halibut, cá polac, cá ngừ và cá hồi hoang dã.

4. Trà

Trà có vô số tác dụng, từ chỗ giúp làn da sáng đẹp tới thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tờ American Journal of Public Health, uống ít nhất nửa cốc trà mỗi ngày gần như tăng gấp đôi cơ hội thụ thai cho chị em.

Mặc dù nghiên cứu không chỉ ra cụ thể loại trà mà những người tham gia dùng là gì - họ chỉ nhắc tới cụm từ "trà thông thường", các nhà khoa học tin rằng, polythenol có trong trà giúp tăng khả năng sinh sản trong khi xanthine (kích thích tố có mặt một cách tự nhiên) trong trà giúp thụ thai noãn bào.

Do đây không phải là nghiên cứu mang tính can thiệp, các tác giả chỉ rút ra kết luận dựa trên việc quan sát, kết quả có thể bị tác động bởi những yếu tố khác liên quan tới lối sống. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thử nhấm nháp vị trà trong giai đoạn cố gắng mang thai bởi nó là một phương pháp xứng đáng để bạn xem xét và áp dụng thử.

5. Đậu nành

Mặc dù đậu nành không trực tiếp liên quan tới việc tăng khả năng thụ thai, chúng có thể giúp bảo vệ hệ sinh sản khỏi tác hại của BPA (chất bắt chước hoạt động của estrogen, từng được chứng minh là giữ vai trò nhất định trong các ca sảy thai).

Tất nhiên, sẽ là khôn ngoan nếu bạn phòng ngừa tiếp xúc với BPA bằng cách không dùng thực phẩm đóng hộp, nước uống đóng chai nhựa, cẩn trọng khi chọn dụng cụ trữ thực phẩm…

Mặc dù nghiên cứu đăng tải trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism được tiến hành trên chuột và không áp dụng cho người, bạn vẫn nên xem xét bổ sung đậu nành hữu cơ vào chế độ ăn của mình. Đây cũng là 1 trong số các thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư vú.

