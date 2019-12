5 sao Việt thay váy cưới như “chạy sô” trong năm 2019, bộ nào cũng cầu kỳ lộng lẫy chuẩn công chúa cổ tích

Mẫu váy đầu tiên được may theo kiểu đuôi cá, phần thân váy khá gọn nhẹ, tiện cho việc đứng đón khách. Toàn bộ thân váy được may bằng ren cao cấp, họa tiết được sắp xếp theo lối đối xứng cổ điển và sang trọng. Cổ chữ V sâu giúp cô dâu khoe khéo vòng một gợi cảm. Ngoài ra, phần tay áo còn được đắp thêm voan trắng, may phồng bồng bềnh theo phong cách quý tộc châu Âu cổ.