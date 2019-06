5 phim cực hay ho về đề tài bảo vệ môi trường: Chị gái Julia Roberts đích thị cô gái vàng trong làng "trộm nhựa"

Không thể phủ nhận rằng, vấn nạn ô nhiễm môi trường đang trở thành hiện tượng có sức ảnh hưởng toàn cầu, nhưng đây vẫn là một đề tài khá khó đối với các nhà làm phim trên thế giới. Mặc dù vậy, nhiều năm gần đây, trong số những tác phẩm may mắn chạm tới nhận thức của khán giả vẫn có 5 bộ phim ấn tượng nhất. Đây sẽ là liều thuốc tâm hồn hiệu quả cho những ai muốn nghỉ xả hơi khi vừa tham gia "Chiến Dịch Trộm Nhựa" xong nhé.



1. Chinatown (1974)

Ra mắt khán giả từ những năm 70s, Chinatown đã nhanh chóng trở thành cái tên kinh điển đóng vai trò là một trong những bộ phim đầu tiên nói về đề tài bảo vệ môi trường. Bộ phim được làm theo phong cách trinh thám ly kỳ và hấp dẫn, kể về thám tử Gittes - người đã khám phá ra kế hoạch bất chính của một số chính trị gia trong việc thao túng nguồn nước ở Los Angeles.

Chinatown đã nhận 11 đề cử cho giải Oscar, không bao giờ vắng mặt trong danh sách bình chọn phim hay của nền điện ảnh Mỹ.

Trong quá trình điều tra, vị thám tử đã cảm thấy sốc và choáng váng những âm mưu đen tối, những mớ hỗn độn mà giới chính trị gia đã làm với môi trường để thực hiện kế hoạch tham nhũng của mình.

2. Erin Brockovich (2000)

Bộ phim Erin Brokovich, hay còn được khán giả biết đến với cái tên tiếng Việt thân thuộc hơn: Nghị Lực Sống, là sự kết hợp của một tác phẩm đậm chất nghệ thuật cùng với thông điệp bảo vệ môi trường sâu sắc.

Khoảnh khắc ấn tượng của Julia Roberts đem lại 5 đề cử cho giải Oscar, riêng Julia thì nhận luôn giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"!

Nội dung phim xoay quanh một tập đoàn công nghiệp vô đạo đức khi thải chất thải ra ngoài trực tiếp dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm và mang đến cho người dân nhiều bệnh tật. Nhân vật nữ chính Erin Brokovich do Julia Roberts thủ vai, gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ sự kiên trì đấu tranh, theo đuổi vụ kiện xả chất thải ra ngoài môi trường đến cùng.

3. The Day After Tomorrow (2004)

Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy cảm hứng về đề tài thảm họa khí hậu. Trong phim, những hậu quả thảm khốc trên diện rộng xảy đến sau khi dòng hải lưu của Bắc Đại Tây Dương bị đảo lộn kéo theo liên hoàn hiện tượng thời tiết thay đổi đem lại tác động tiêu cực gây ra kỷ băng hà.

Liên hoàn thảm họa thiên nhiên trong phim khiến cho khán giả lặng người vì ám ảnh.

Dù không phải là một phim thuộc hàng xuất sắc về mặt nghệ thuật nhưng The Day After Tomorrow vẫn rất thu hút khán giả và tương đối thành công trên phương diện doanh thu. Nhờ vậy, bộ phim đã có cơ hội tiếp cận số đông khán giả và nhờ đó, thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường đã được lan truyền một cách rộng rãi hơn.

4. The Host (2006)

Dựa trên một sự kiện có thật, The Host (Quái Vật Sông Hàn) do đạo diễn Bong Joon-ho (Hàn Quốc) dàn dựng vào năm 2006 đã làm cả châu Á chấn động khi mới bắt đầu công chiếu. Bộ phim nói về một trung tâm khoa học quân đội Mỹ đổ lượng lớn chất thải formaldehyde vào nguồn nước sông Hàn. Sau đó vài năm, chất thải ấy chuyển hóa thành con quái vật to lớn, sát hại hàng loạt người dân trong thành phố.

Tạo hình của quái vật không khiến cho người xem sợ hãi bằng dã tâm của con người.

Thông qua bộ phim, Bong Joon-ho muốn truyền tải đến khán giả: "Sự hiện hữu của quái vật là không có thật, đây vốn chỉ là ẩn dụ về của góc khuất đáng sợ của con người mà thôi."

5. Mỹ Nhân Ngư (2016)

Đầu năm 2016, bộ phim Mỹ Nhân Ngư của đạo diễn Châu Tinh Trì đã nhanh chóng gây bão các phòng vé. Chiếm đa số các tình tiết của bộ phim là những tình tiết lãng mạn nhưng cũng có sự lồng ghép khéo léo hiện tượng cá chết vì độc tố cũng như sự ô nhiễm nặng nề của môi trường biển.

Cao tay như Châu Tinh Trì, làm phim đề tài tình yêu...

...nhưng thực chất đang bàn về môi trường đấy!

Như rất nhiều phim hài châm biếm của đạo diễn họ Châu, bộ phim Mỹ Nhân Ngư cũng gửi gắm thông điệp ngầm sâu cay, cảnh tỉnh chúng ta nên bảo vệ môi trường: "Khi loài người phá hoại môi trường, đứng trên phương diện không phải loài người mà xem xét, từ góc độ của những chủng loài khác đi xem loài người đang làm gì."

Mặc dù đa phần các bộ phim nói trên vẫn dựa vào trí tưởng tượng của con người, tuy nhiên đây vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta nên biết hành động vì môi trường tốt đẹp hơn. Hãy xem phim với một thái độ nghiêm túc để nhìn nhận những vấn đề đang diễn ra xung quanh chúng ta và đứng dậy hành động vì một môi trường xanh, sạch đẹp, đừng để đến khi hậu quả xảy ra rồi sẽ không còn cơ hội cứu vãn, bạn nhé!