5 nam thần được săn đón nhất xứ Chùa vàng: Người bị ghen tị vì nhan sắc “xinh như hoa”, kẻ chật vật với các vai phụ

Nine Naphat



Sinh năm 1996, Nine Naphat đang là một trong những diễn viên trẻ được săn đón nhất hiện giờ của làng giải trí xứ Chùa vàng. Có thể nói, năm 2019 được xem là thời kỳ hoàng kim của nam diễn viên trẻ, khi tên tuổi của anh được cộng đồng người hâm mộ trong nước và khu vực biết đến nhiều hơn nhờ vai chính trong hiện tượng phòng vé Yêu nhầm bạn thân.

Đầu quân cho CH3, đài truyền hình quyền lực nhất Thái Lan, Nine Naphat sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Pimpaka, Á hậu Thái Lan danh tiếng một thời. Tính đến thời điểm hiện tại, chàng diễn viên 23 tuổi mới chỉ tham gia 2 bộ phim truyền hình cùng 2 phim điện ảnh. Tuy nhiên, vai diễn nào của anh cũng để lại ấn tượng cho người hâm mộ.

Về cuộc sống đời tư, ngoài tin đồn đi du lịch riêng với bạn diễn Baifern Pimchanok trong Yêu nhầm bạn thân, chàng diễn viên 23 tuổi cũng dính tin đồn cặp kè đàn chị Mai Davika. Theo đó, hai người bị lộ những hình ảnh tình tứ bên lề sự kiện.

Bức ảnh Nine Naphat đang say sưa ngắm nhìn đàn chị xinh đẹp tại một sự kiện đã lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông, dẫn đến việc cả hai nhanh chóng bị cư dân mạng cho rằng đang hẹn hò. Tuy nhiên sau đó, cả Mai Davika và Nine Naphat đều đứng ra phủ nhận tin đồn này và khẳng định giữa họ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp, chị em.

Nadech Kugimiya



Nam diễn viên sinh năm 1991 hiện đang là một trong những ngôi sao chủ lực của CH3, đài truyền hình quyền lực nhất làng giải trí Thái Lan. Nói về gia tài đóng phim của Nadech Kugimiya trong suốt gần 10 năm gia nhập làng giải trí, ai cũng phải mắt chữ A mồm chữ O. Theo đó, Nadech đã đóng 13 bộ phim truyền hình, 3 phim điện ảnh cùng loạt phim ngắn do chính anh làm đạo diễn và diễn viên chính.

Với diễn xuất thuộc hạng thượng thừa cùng ngoại hình đúng chuẩn soái ca, Nadech Kugimiya luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất phim. Trước đó, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim đình đám xứ Chùa vàng Anne Thongprasom từng chia sẻ, cô phải mất 3 năm để mời được Nadech diễn vai chính trong phim do cô sản xuất.

Bên cạnh đó, mối tình nổi tiếng với bạn diễn hơn 10 năm Yaya Urassaya cũng giúp chàng diễn viên 28 tuổi củng cố vị thế trong làng giải trí xứ Chùa vàng. Giống như cô bạn gái nổi tiếng Yaya Urassaya, Nadech cũng có một đời tư khá sạch và nói không với scandal. Tuy nhiên, vào tháng 5/2019 vừa qua, cặp đôi lại bị cư dân mạng chỉ trích vì màn biểu diễn 18+ khiến người xem nóng mắt trong đêm concert từ thiện của nam diễn viên.

Pope Thanawat

Dù có thời gian vào nghề sớm hơn so với các đàn em, nhưng nam diễn viên sinh năm 1982 lại có khoảng thời gian dài chật vật với tuyến nhân vật phụ trong các phim truyền hình. Chỉ đến năm 2012, với vai chính trong Khun Chai Pawornruj, tên tuổi của Pope Thanawat mới đến gần hơn với người hâm mộ.

Từ đây, cơ hội liên tục tìm tới Pope, với vai chính trong phim Samee Tee Tra của nhà sản xuất "phù thủy" Anne Thongprasom, nam diễn viên sinh 1982 đã được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên "người chồng quốc dân". Vào năm 2018, với độ hot của bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh, Pope Thanawat trở thành cái tên được săn đón nhất làng giải trí Thái Lan.

Về đời tư, nam diễn viên thuộc top những nghệ sĩ khá kín tiếng. Thậm chí suốt nhiều năm trong ngành giải trí, Pope chưa hề dính phải scandal hay tin đồn tình cảm. Chính vì lẽ đó, Pope từng bị nghi ngờ về giới tính, người ta cho rằng, anh là người đồng tính nên mới không có tin đồn quanh các cô gái.

James Jirayu

James Jirayu sinh năm 1993, được ví như nghệ sĩ nam có ngoại hình "xinh như hoa" khiến chị em phụ nữ phải ghen tị. Trong những năm gần đây, bên cạnh Nadech Kugimiya, James là nghệ sĩ được nhà đài CH3 liên tục lăng xê. Từ Padiwarada, Nueng Dao Fah Diew, Game Sanaeha… mỗi phim có anh này tham gia đều đạt lượng rating cao.

Nhờ ngoại hình "xinh như hoa", nam diễn viên đang là một trong những ngôi sao đắt show sự kiện và đại diện thương hiệu nhất nhì xứ Chùa vàng. Trang cá nhân của anh hiện có gần 5 triệu lượt theo dõi, hàng chục nghìn người tương tác dưới mỗi hình ảnh anh chia sẻ.

Về chuyện đời tư, anh cũng là một người khá kín tiếng. Sau nhiều lần úp mở về chuyện hẹn hò với người ngoài ngành, năm 2018, James đã công khai đang hẹn hò với cô nàng ngoài ngành hơn anh chàng 4 tuổi. Tuy nhiên, chuyện tình này của anh vấp phải sự phản đối của người hâm mộ, vì họ cho rằng, bạn gái của James không sở hữu ngoại hình ưa nhìn và cũng lớn tuổi hơn nam diễn viên.

Push Puttichai



"Hoàng tử trong mơ" là biệt danh đáng yêu mà người hâm mộ dùng để gọi Push Puttichai. Nam diễn viên "Chiếc lá bay" sinh năm 1986, lớn lên trong một gia đình nghèo không có truyền thống làm nghệ thuật. Trước khi tham gia vào môn nghệ thuật thứ 7, Push từng làm nhiều công việc nặng như bưng bê, phục vụ bàn, rạp chiếu phim, dán poster…

Năm 2014 được cho là thời gian hoàng kim của Push Puttichai, khi anh chàng được nhận vai nam chính trong phim Leh Nangfah bên cạnh mỹ nhân Vill Wannarot. Những bộ phim sau này có Push Puttichai tham gia như: Ảo Mộng, Sự quyến rũ xấu xa, Vì Em, Nhẫn hoa… đều đảm bảo được lượng rating cao ngất ngưởng.

Nam diễn viên là một trong số ít các nghệ sĩ dám thừa nhận việc đụng dao kéo. Push từng tiết lộ đã cắt mí để có đôi mắt hai mí như hiện tại. Về cuộc sống tình cảm, hiện Push đang sống cùng vợ, nữ diễn viên Jooy Warattaya hơn anh 3 tuổi. Trước khi chính thức về chung một nhà, mối tình của cặp đôi gặp phải nhiều áp lực lớn từ dư luận. Người hâm mộ chê Jooy nhiều tuổi và có phần kém xinh. Nhiều người cho rằng, mối tình này chớm nở rồi sẽ chóng tàn, bởi lẽ vào thời điểm đó, Push đang là ngôi sao đang lên, đồng thời cũng được biết đến là một diễn viên đào hoa.