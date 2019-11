5 lý do không ngờ khiến bạn cũng tập luyện, ăn kiêng như ai nhưng mãi chẳng gầy đi

Dù cũng có ý thức chăm chỉ tập luyện, thậm chí là thể dục điên cuồng và ăn uống kiêng khem nhưng người thì sớm sở hữu thân hình trong mơ, người lại chẳng thấy xi-nhê gì là mi nhon, nuột nà hơn. Và để không rơi vào trường hợp thứ 2, bạn nên thuộc lòng loạt lý do cản trở công cuộc giảm cân, giữ dáng sau đây.

1. Bạn không uống đủ nước

Bổ sung đủ nước cho cơ thể sẽ làm dịu những cơn thèm ăn, và bạn sẽ tránh được viễn cảnh ăn uống quá đà. Nhưng đó không phải là tất cả lợi ích của nước đối với công cuộc giảm cân.

Khi cơ thể của bạn thiếu nước, lá gan sẽ hoạt động vất vả, khó khăn hơn và như thế, chất béo bạn nạp vào cơ thể sẽ bị tích trữ lại thay vì được đốt cháy. Nhưng uống nước thế nào mới là đủ? Cũng tùy từng trường hợp, nhưng theo chuyên gia Pamela Wartian Smith kiêm tác giả của cuốn "Why You Can't Lose Weight" (Tạm dịch: Vì sao bạn không thể giảm cân?): "Phụ nữ nặng trung bình là 58kg sẽ cần uống 8 cốc nước mỗi ngày, còn đối với những ai nạp vào cơ thể một lượng lớn chất xơ thì khoảng 500ml nước/ngày là ổn".

2. Bạn bỏ qua thực phẩm chứa protein

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu protein sẽ giúp giảm cân dễ dàng hơn. Lý do bao gồm, protein sẽ khiến bạn nhanh ngấy, no lâu, từ đó ít nạp đồ ăn vào cơ thể; protein cũng giúp bạn không bị mất đi độ săn chắc trong quá trình giảm béo; nhưng thú vị nhất là protein sẽ tạo điều kiện để cơ thể đốt cháy được nhiều calo hơn.

Theo chuyên gia Cari Coulter tại Texas: "Cơ thể của bạn sẽ mất nhiều năng lượng để chuyển hóa protein hơn là đối với carbs hoặc chất béo. Vì vậy, một chế độ ăn giàu protein sẽ tiêu hao lượng calo lớn hơn hẳn". Mỗi ngày, phụ nữ sẽ cần ăn khoảng 40 – 80gram protein để hỗ trợ việc giảm cân; và bạn nên nhớ những thực phẩm giàu protein, bao gồm: Sữa chua Hy Lạp, trứng, cá, đậu đen, đậu lăng, hạnh nhân…

3. Bạn ngồi quá nhiều

Có một sự thật là, nếu bạn bỏ ra khoảng 30 – 60 phút tập thể dục/ngày nhưng thời gian còn lại, bạn chỉ ngồi và ngồi thì vóc dáng cũng khó mà cải thiện. Theo một nghiên cứu của Đại học Missouri, Mỹ: Ngồi trong vài ba tiếng cũng đủ để cơ thể bạn ngừng sản sinh loại ezyme ngăn hấp thụ chất béo có tên là lipase. Từ đó, thân hình dễ tích mỡ và trở nên sồ sề.

Vậy nên, đối với dân văn phòng phải ngồi nhiều, chị em hãy tự nhắc nhở bản thân đứng lên đi lại khoảng vài phút sau mỗi tiếng đồng hồ, điều này sẽ kích hoạt enzyme ngăn chất béo, đồng thời giúp chị em đốt cháy được kha khá lượng calo.

4. Bạn tập luyện quá thường xuyên

Nghe rất phi lý đúng không? Nhưng hóa ra, chuyện tăng cân do tập thể thao quá chăm chỉ lại có thật.

Với những người mới bắt đầu tập luyện, họ thường có xu hướng ăn nhiều hơn bởi lúc này "cơ thể đang phải làm quen với việc calo nạp vào cơ thể giảm, còn lượng calo bị đốt cháy lại tăng vọt", theo chuyên gia Anna-Lisa Finger tại Atlanta. Vậy thì rõ ràng, việc ăn uống quá thoải mái sau khi tập luyện sẽ khiến cho công sức giảm cân, giữ dáng của bạn tan thành mây khói. Lời khuyên của huấn luyện viên nổi tiếng Harley Pasternak là bạn chỉ cần đến phòng tập gym khoảng 3 – 5 buổi/tuần, tập luyện trong 30 phút là đủ để có vóc dáng đẹp, lại tránh được tình trạng mất sức rồi ăn uống quá nhiều để bù đắp.

5. Bạn bị stress

Mọi người thường có xu hướng ăn nhiều rồi tăng cân khi họ đang ở trong giai đoạn stress tột độ. "Hoóc-môn căng thẳng có tên cortisol sẽ kích thích cảm giác thèm ăn; đặc biệt là đồ ăn giàu carbonhydrate. Thậm chí, hoóc-môn cortisol còn làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến mỡ bụng tích tụ", theo chuyên gia Smith.

Nguồn: Shape