5 lý do hấp dẫn bạn nên mở sổ tiết kiệm online

Dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi



Thay vì phải ra ngân hàng mất vài giờ di chuyển và làm thủ tục trong giờ hành chính, những khách hàng muốn gửi tiết kiệm giờ chỉ cần mạng internet ổn định tại nhà, tài khoản internet banking hoặc mobile banking là có thể chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm và chọn loại hình tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn mà mình muốn.

Tiết kiệm online được ưa chuộng vì tiết kiệm thêm thời gian cho khách hàng

Bảo mật cực kỳ an toàn

Cho tới nay gửi kiết kiệm online được đánh giá là cực kỳ an toàn, vì nhân viên ngân hàng không thể truy cập khoản tiền gửi của bạn. Lệnh giao dịch do chính khách hàng thực hiện, không ai có thể can thiệp vào quá trình gửi tiền của bạn. Khi giao dịch gửi tiết kiệm online, ngân hàng đã xác định người dùng qua nhiều lớp bảo mật như điện thoại, email… Chính vì độ bảo mật chặt chẽ, đây là hình thức tiết kiệm hấp dẫn với người có thu nhập tốt và muốn dành khoản tiết kiệm.

Dễ dàng cho du lịch, chứng minh tài chính

Khi gửi tiết kiệm online, người dùng cũng có thể truy xuất các thông tin từ sổ tiết kiệm online bất cứ lúc nào để làm hồ sơ xin visa, hồ sơ du lịch, giấy tờ chứng minh tài chính, thay vì buộc phải ra ngân hàng nhiều lần chờ đợi lấy sao kê.

Hình thức tiết kiệm online này rất phù hợp với các bạn trẻ hoặc gia đình trẻ yêu thích "xê dịch" với mong muốn chinh phục các điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Chủ động thời gian, dịch vụ như ý

Khi mở sổ tiết kiệm trực tiếp, khách hàng có rủi ro nếu mất sổ thì gặp nhiều phiền hà, trải qua nhiều thủ tục để trình báo, làm lại sổ. Mọi giao dịch từ sổ tiết kiệm thông thường đều buộc khách hàng phải ra ngân hàng và cầm theo sổ.

Trong khi đó với dịch vụ tiết kiệm online, khách hàng có thể kiểm tra thông tin, chọn kỳ hạn gửi tiền, theo dõi tiền bất cứ lúc nào, tiến hành thủ tục tất toán, rút vốn hay tái tục cực kỳ dễ dàng qua internet và tại nhà. Thậm chí, ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, khách hàng cũng có thể tất toán sổ tiết kiệm, thay vì phải chờ ngân hàng mở cửa lại mới đi làm thủ tục.

Lựa chọn ngân hàng số cho những giao dịch tài chính đang ngày càng phổ biến ở người trẻ

Lãi suất cao hấp dẫn

Tiết kiệm online còn hấp dẫn vì lãi suất gửi cao hơn so với việc đi ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm. Như Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) hiện khuyến mãi tặng ngay lãi suất cho những khách hàng nắm bắt xu thế và gửi tiền tiết kiệm online trong chương trình "Tiết kiệm online – Cộng ngay lãi suất"

Những khách hàng gửi tiền trên các kênh online của ABBANK gồm Online Banking và ABBANK Mobile đều được hưởng lãi suất ưu đãi cộng thêm hấp dẫn: Nếu khách hàng gửi dưới 100 triệu đồng, sẽ được hưởng thêm 0,1% lãi suất. Nếu gửi trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ được hưởng thêm 0,2% lãi suất.

Chương trình áp dụng cho những khách hàng gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên. Với những khách hàng có thu nhập ổn định, tiết kiệm online với ABBANK thực sự là khoản đầu tư an toàn, ổn định với lãi suất cộng thêm hấp dẫn so với lãi suất thông thường hàng năm, thay vì để tiền nhàn rỗi nằm trong tài khoản không sinh nhiều lợi nhuận.

Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP ABBANK Phạm Duy Hiếu cho biết: "Tiết kiệm online là hình thức tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 và trong kỷ nguyên ngân hàng số. Chương trình "Tiết kiệm online – Cộng ngay lãi suất nhằm ưu đãi, khuyến khích khách hàng tiếp cận và làm quen với dịch vụ và giúp đẩy mạnh các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong tương lai."

Để tìm hiểu thêm về chương trình lãi suất hấp dẫn, bạn có thể xem tại đây: https://www.abbank.vn/abbank-tang-them-lai-suat-tien-gui-tiet-kiem-online-mung-sinh-nhat-26-nam-p13c207n14274.html