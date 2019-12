5 lời khuyên hữu ích để chị em công sở trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình trong năm 2020!

Khi năm cũ đi qua, người phương Tây có một truyền thống là ngồi xuống lập bảng “kế hoạch tác chiến” trong năm mới và gọi đó là New Year’s Resolution. Du nhập vào Việt Nam trong vài năm trở lại đây, New Year’s Resolution được chị em công sở nói riêng và các bạn trẻ nói chung hưởng ứng rần rần. Không chỉ là một lời hứa may mắn, New Year’s Resolution còn là nền tảng cho tư duy tích cực, như một khởi đầu để chị em có một năm tới thành công mỹ mãn. Để đạt được điều đó, hãy nghiêm túc thực hiện 5 kế hoạch sau:

1. Bắt đầu bằng việc giảm nhẹ một chút khối lượng công việc

Học cách cân bằng cuộc sống, kết hợp làm việc và thư giãn sẽ mang lại cho bạn hiệu quả không ngờ.

Nhiều người từng tuyên bố rằng “Bạn cần phải làm việc 14 giờ một ngày thì mới thành công được!”. Làm việc chăm chỉ, làm thêm giờ có thể giúp ích cho công việc trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì không, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Làm việc quá sức có thể dẫn đến kiệt sức, rối loạn chức năng, các loại bệnh về não bộ và tim mạch.

Vì vậy, năm mới đến rồi, đừng mong ước bạn sẽ làm được nhiều việc hơn, năng suất hơn. Hãy mong rằng bạn không bị gánh nặng công việc quá tải và có thêm thời gian để dành cho bản thân.

2. Xây dựng văn hóa công sở

Văn hóa công ty hiện đại, tiến bộ là chìa khóa thúc đẩy chất lượng làm việc của nhân viên. Không phải tất cả sự tăng trưởng đều được đo bằng doanh thu, bằng số tiền lãi. Phát triển một công ty cũng có nghĩa là cố gắng để môi trường làm việc tốt hơn, khuyến khích nhân viên cùng nhau tiến bộ, cả về cá nhân và sự nghiệp.

Mỗi cá nhân cần có tinh thần đóng góp, xây dựng. Đừng là người ngoài cuộc, hãy tham gia xây dựng văn hóa công ty mình! Hãy dành nhiều thời gian hơn để thấu hiểu đồng nghiệp bạn, để họ cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi đến công ty hay được hợp tác với bạn.

3. Học một cái gì đó mới lạ

Hãy thử học một kỹ năng mới mà không vì mục đích phục vụ công việc của bạn. Theo nghiên cứu gần đây, chỉ có 9% chủ doanh nghiệp có bằng cử nhân kinh doanh, 3% có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Vậy điều gì ngoài kiến thức chuyên ngành dẫn dắt họ đến với thành công hiện tại?

Nếu bạn chuyên về mạng công nghệ, đừng dồn toàn bộ thời gian xây dựng phần mềm mà quên đi kỹ năng bán hàng hay tiếp thị. Nếu bạn là bác sĩ mở phòng khám riêng, kỹ năng quản lý nhân sự cũng rất cần thiết để học hỏi.

Hiện tại, có nhiều cơ hội để bạn học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn mà không cần phải mất thời gian đi học theo hệ chính quy. Những khóa học trực tuyến là một nguồn hữu ích và thông dụng. Hoặc tham gia các nhóm học tập trên mạng, bạn có thể dễ dàng học hỏi kinh nghiệm của người khác.

4. Trở thành một người cố vấn và ngược lại

Điều quan trọng là việc bạn học được gì mỗi ngày. Nếu cảm thấy hoang mang, chưa tự tin về điều nào đó, hãy tìm lấy cho mình một cố vấn. Cố vấn (Mentor) không hẳn là một nghề nghiệp, mentor đơn giản là một người bạn có kinh nghiệm, sẵn sàng giúp giải đáp những thắc mắc của bạn. Mentor giúp bạn tiếp cận với những quan điểm mới, những góc nhìn đa chiều.

Ngoài ra, hãy thử làm một cố vấn viên cho người khác. Nó còn mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, ví dụ như mở rộng và củng cố những mối quan hệ lâu dài.

5. Yêu thương bản thân mình

Điều này có lẽ chẳng cần phải giải thích quá nhiều thì chị em công sở cũng sẽ tự biết cách đúng không? Bạn yêu thương bản thân mình đúng cách, người khác cũng sẽ dễ mở lòng với bạn mà giúp đỡ. Hơn cả, một khi chị em trân trọng và hiểu giá trị của bản thân, chẳng ai dám động chạm đến quyền lợi và danh dự của bạn đâu!

Đầu năm mới luôn là cột mốc quan trọng để đánh dấu sự thay đổi bản thân của mỗi người. Vậy nên phương Tây có cụm từ “New Year’s Resolution” nhắc nhở chị em hãy cố gắng từng ngày, sống hết mình theo mục tiêu đã đề ra, đừng để lời hứa gió bay nhé!