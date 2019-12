5 cung Hoàng đạo có ngày thứ Hai 16/12 tươi sáng thuận lợi báo hiệu một tuần lễ triển vọng

Kim Ngưu - Táo bạo và muốn đổi mới

Thứ Hai đầu tuần, cung Hoàng đạo Kim Ngưu mạnh mẽ và độc lập. Mang tư tưởng tân tiến và muốn đổi mới, bạn chán ghét những thứ nhàm chán cũ kỹ lặp đi lặp lại và bắt đầu tìm cách thay đổi. Sự táo bạo của Kim Ngưu khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Năng lượng tràn trề giúp cung Hoàng đạo này trở thành người dẫn đầu và truyền cảm hứng đến không ít người. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nồng nhiệt và chủ động hơn khiến người ấy rất thích thú.

Cự Giải - Động lực mạnh mẽ

Horoscope ngày đầu tuần cho biết cung Hoàng đạo Cự Giải sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Vậy nên bạn hãy chăm chút cho diện mạo của mình trước khi ra khỏi nhà nhé! Cự Giải không đòi hỏi quá nhiều ở một nửa còn lại. Trong mắt một số người, đây là nét đáng yêu khiến bạn trở nên đặc biệt. Đầu tuần nên Cự Giải dốc sức làm việc. Tình yêu và gia đình là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vươn lên trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Xử Nữ - Thuận càng thêm thuận

Đầu tuần, Xử Nữ ghi điểm trong mắt mọi người bằng sự thân thiện, tốt bụng. Bạn không bận tâm chuyện người khác có ghi nhận tấm lòng mình hay không. Chỉ đơn giản là Xử Nữ cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho người khác. Tính cách này giúp bạn thu hút sự yêu mến của tất cả mọi người. Ai nấy đều chủ động giúp đỡ lại Xử Nữ và công việc của cung Hoàng đạo này đã êm xuôi lại càng thêm thuận lợi.

Song Ngư - Tài chính tươi sáng

Horoscope ngày mới cho biết cung Hoàng đạo Song Ngư sẽ bộc lộ được trí tuệ tuyệt đỉnh của mình. Ở nơi làm việc có những biểu hiện vô cùng xuất sắc nhưng trong tình yêu, Song Ngư lại khá ngô nghê. Tuy nhiên đây lại chính là nét đáng yêu khiến một nửa còn lại say bạn như điếu đổ. Không chỉ vận trình tình cảm và công việc tốt đẹp, tình hình tài chính của cung Hoàng đạo này cũng có những tín hiệu vô cùng khả quan.

Ma Kết - Cơ hội tự đến

Thứ Hai đầu tuần sẽ là một ngày may mắn đối với người thuộc cung Hoàng đạo Ma Kết. Bạn vừa có được tình yêu, vừa có được thành công trong công việc. Tài chính không quá xuất sắc nhưng cũng duy trì ở mức cân bằng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Ma Kết cũng chẳng cần cố gắng giành giật mà cơ hội cứ tự tìm đến. Nhiều người cho rằng bạn "ăn may". Thực chất, những may mắn này là kết quả sau một khoảng thời gian dài "gieo hạt" của bạn.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)