5 cảnh nóng đã "hại đời" diễn viên thê thảm: Kẻ lao đao vì sự nghiệp, người tự sát từ rất trẻ

Nghệ thuật là không có giới hạn và nó phụ thuộc vào cách cảm nhận, suy nghĩ của từng cá nhân cũng như toàn xã hội qua mỗi thời kỳ. Bởi vậy đã có những thước phim với những cảnh quay nóng bỏng bị lên án và chỉ trích, thế nhưng sau này lại được thế giới nhìn lại và được xem là mang tính nghệ thuật. Thế nhưng chờ đến khi nhận thức "tiến hóa" hơn thì những diễn viên đóng các cảnh quay đó, đặc biệt là những nữ diễn viên đã phải lao đao vì sự nghiệp, thậm chị phải dùng cả tính mạng đổi trả. Đây không chỉ là chuyện của riêng nền nghệ thuật điện ảnh của nước nào, từ Trung sang Hàn rồi đến Việt Nam đều có những trường hợp bị "hại đời" bởi các cảnh nóng.

1. "Nàng thơ" bị fan của bạn diễn nam chê bai thậm tệ - Kim Go Eun

Kim Go Eun trong phim Goblin.

Diễn viên nữ đầu tiên trong danh sách không ai khác là "nàng thơ" của Lee Min Ho. Khi biết tin chàng thiếu gia Goo Jun Pyo xuất ngũ và quay trở lại màn ảnh với siêu phẩm của biên kịch vàng Kim Eun Sook, khán giả đã lục tung mọi thông tin về nữ nhân sẽ xuất hiện cùng "chàng trai đẹp hơn hoa" của mình.

Sự mơn mởn của cô gái tuổi 17 đã thu hút ánh nhìn thèm thuồng của hai người đàn ông.

Dường như bỏ qua mọi nỗ lực cũng như thành công của các bộ phim mà Kim Go Eun đóng như Goblin, Cheese In The Trap… các fan chỉ nhìn thấy tạo hình của một nữ học sinh trung học 17 tuổi với những cảnh yêu đương thắm thiết đến đỏ mặt bên cạnh hai người đàn ông lớn tuổi trong phim điện ảnh The Muse. Kim Go Eun bị cộng đồng fan chỉ trích thậm tệ, thậm chí các fan còn yêu cầu đổi diễn viên nữ đóng cùng Lee Min Ho.

Trailer "A Muse"

2. Đóng cảnh tình tứ quá bạo, trung úy Hậu Duệ Mặt Trời Cao Thái Hà bị bạn trai ruồng bỏ

"Người đẹp Tây Đô" - Cao Thái Hà.

Ai ngờ được nữ trung úy chung tình Minh Ngọc (Cao Thái Hà) phim Hậu Duệ Mặt Trời lại tình tay ba với hai bố con trong "Đồng tiền quỷ ám". Không chỉ có quan hệ "già nhân ngãi, non vợ chồng" với ông Đồng (Đức Sơn) mà cô còn còn "gợi mồi" với cả Lâm - con trai ông Đồng (Hà Việt Dũng).

Những cảnh tình tứ của Oanh trong "Đồng tiền quỷ ám".

Trong phim, Cao Thái Hà đóng vai Oanh với xuất thân người mẫu, ca sĩ quán ba, từng trải qua một đời chồng nhưng vẫn liếc mắt đưa tình, quyến rũ đàn ông cùng với đó là nhiều phân đoạn tình tứ mạnh bạo, nóng bỏng đã khiến bạn trai của cô không thể chấp nhận được và đòi chia tay.

3. Chấp nhận đóng phim 18+ để dấn thân vào showbiz và con đường gột rửa vết nhơ vươn lên thành minh tinh hàng đầu châu Á của Thư Kỳ

Nữ diễn viên mạnh mẽ, quyến rũ Thư Kỳ.

Nhắc đến Thư Kỳ, người ta nhắc đến một nữ minh tinh hàng đầu Hoa ngữ, xinh đẹp, tài năng với những tác phẩm điện ảnh vang danh như Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Ngọc Nữ Tâm Kinh, The Transporter… Nhưng người ta dường như vẫn chưa quên hay dù muốn quên nhưng vẫn có cái nhìn ái ngại, định kiến về quãng thời gian chập chững mới vào nghề của cô. Rời căn nhà nghèo khó, đến cái ăn còn không đủ, cô gái một thân một mình lên Hong Kong để kiếm sống. Vì để có tiền trang trải cô đã đồng ý chụp ảnh cho một tạp chí khiêu dâm và rồi bị bắt làm nô lệ đóng phim cấp 3, bị cướp đi sự trinh trắng do ông trùm làng giải trí Kha Cảnh Hùng can thiệp vào các cảnh phim.

Thư Kỳ và các bạn diễn của mình.

Cô gái năm ấy cũng không lường trước được hậu quả do sự bồng bột của tuổi trẻ gây ra khi những người đến với cô, yêu cô nhưng đều bị gia đình phản đối và không thể tiến tới hôn nhân. Bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng cũng như sự chân thành, cô đã có một đám cưới giản dị nhưng hạnh phúc bên cạnh người bạn năm ấy Phùng Đức Luân.

Đám cưới đơn giản nhưng mang trong đó là tình yêu của cả hai người.

4. Thang Duy: Bị cả xã hội Trung Quốc quay lưng, nhưng có cuộc sống viên mãn nơi xứ người

Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân "Sắc Giới".

Có lẽ nữ diễn viên lận đận nhất do hậu quả của các cảnh nóng gây ra là người đẹp Thang Duy. Cô và tài tử Lương Triều Vỹ đã có những cảnh sex như thật kéo dài đến hàng chục phút trong Sắc Giới. Cả hai diễn viên đã có những cảnh phơi bày trọn vẹn thân thể của mình trước ống kính. Thế giới của kháng chiến, của cách mạng ngoài kia dường như xa cách hoàn toàn, chỉ còn hai người thỏa mãn nhau trên một chiếc giường trong một căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt.

Những khung hình giữa Thang Duy và Lương Triều Vỹ.

Khi bộ phim được công chiếu, tất cả các tờ báo, cơ quan ngôn luận trong nước và thế giới phải dùng đến những từ "choáng váng", "khủng khiếp" để bàn luận. Bộ phim đã thu về không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá như giải Kim Mã, giải châu Á Thái Bình Dương, giải trong LHP Venice… nhưng đổi lại là cái giá quá nặng cho Thang Duy khi bị cả xã hội Trung Quốc tẩy chay, bị lên án mạnh mẽ.

Cơ quan Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc (SARFT) còn ra lệnh cấm vận hình ảnh nữ diễn viên trên mọi phương tiện thông tin đại chúng với lý do không muốn tạo tiền lệ xấu cho giới trẻ, rằng chỉ cần cởi đồ là sẽ được nổi tiếng. May mắn thay cô đã quen được đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Young trong bộ phim "Thu Muộn" của anh do cô làm nữ chính. Cả hai hiện giờ đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Bức ảnh đáng yêu của gia đình Thang Duy.

5. Lee Eun Joo - cái giá quá đắt phải trả cho các cảnh nóng

Mỹ nhân từng góp mặt trong phim "Cờ Thái Cực Giương Cao" đóng cùng Jang Dong Gun.

Sự ra đi của Lee Eun Joo là tin tức gây sốc nhất Hàn Quốc năm 2005. Nhan sắc động lòng, sự nghiệp nở rộ thế nhưng người đẹp đã phải nói lời tạm biệt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khi chỉ mới 25 tuổi. Được biết, Lee Eun Joo đã gặp rất nhiều áp lực khi thực hiện các cảnh quay trong The Scarlet Letter. Phim là câu chuyện về một vụ án điều tra giết người. Ở đó, nam chính của phim phải sống với hai cuộc đời khác nhau, giữ mối quan hệ ngọt ngào với vợ và tình nhân là ca sĩ. Lee Eun Joo vào vai cô nhân tình nổi loạn.

Để vào vai này, Lee Eun Joo phải khỏa thân trước ống kính. Cô còn có cảnh sex thật với bạn diễn nam và cảnh nóng đồng tính. Trong đám tang, người thân của cô tiết lộ do không thể thoát vai lại rơi vào trạng thái trầm uất vì sự chỉ trích từ đám đông cùng với đó là những lời nói, mong muốn được giải thoát đã gây ra nỗi tiếc thương xót xa suốt 14 năm.

Lee Eun Joo và những cảnh quay gây thương xót.

Để đạt được sự công nhận cũng như cái nhìn tích cực về những cảnh nóng trong phim thực sự vẫn còn là một điều khó khăn trong xã hội, đặc biệt là văn hóa phương Đông.