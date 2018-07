4 trò chơi mạo hiểm cực thú vị mà không cần ra nước ngoài, ngay ở Việt Nam cũng có thể chơi được

Trượt zipline

Trượt zipline là trò chơi mạo hiểm khá thú vị mà lộ trình là một sợi dây cáp siêu bền nối một khoảng cách từ một tọa độ cao xuống thấp, thường sẽ là từ đỉnh núi xuống chân núi. Khi tham gia trò chơi này, bạn sẽ buộc phải mặc đồ bảo hộ đúng quy chuẩn với đai bảo hộ gắn liền với dây cáp rồi mới tiến hành trượt từ trên cao xuống.

Vì trượt từ vị trí cao, phía dưới thường là cây cỏ, sống suối nên trong quá trình trượt, bạn sẽ được ngắm nhìn một vùng rộng lớn từ trên cao, vô cùng đẹp mắt. Thường khi bắt đầu trượt, người chơi sẽ có cảm giác hơi run do bỗng nhiên bị treo lơ lửng trên cao. Nhưng cảm giác đó qua rất nhanh, thay vào đó là sự thích thú như thể đang bay.

Ở Việt Nam, một số khu du lịch ở Quảng Bình, Huế, Đà Lạt đã có dịch vụ này, giá dịch vụ từ khoảng 100 dến 300 ngàn, tùy đường trượt.

Tháp rơi tự do

Rơi tự do từ trên cao xuống chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu, bởi cảm giác hụt đột ngột với tốc độ cao dễ khiến cơ thể mất thăng băng, kèm đó là hơi chóng mặt. Nhưng nếu bạn là người mê cảm giác mạnh và dám thử, đó là cảm giác tuyệt vời.

Bạn sẽ được đưa lên ngọn tháp cao hàng chục mét rồi để rơi tự do. Lần đầu tiên có thể hơi sợ, nhưng nếu bình tĩnh, bạn sẽ tận hưởng được cảm giác quan sát mọi thứ từ trên cao cũng như cảm giác tự do, bay bổng. Và đừng lo, như tất cả các trò chơi mạo hiểm, trò này được trang bị các thiết bị an toàn đầy đủ. Việc của bạn là hãy đeo thiết bị thật cẩn thận trước khi chơi mà thôi. Ở Đà Nẵng, hiện đã có một vài khu vui chơi có trò chơi này.

Tàu lượn siêu tốc

Được bay lượn trên không thì thích thật, nhưng bay lượn với tốc độ cao, thậm chí còn uốn lượn đến vài vòng thì chắc chắn không phải cảm giác dễ chịu. Tuy vậy trò tàu lượn siêu tốc vẫn là trò chơi có nhiều người muốn thử, cũng như được thiết kế ở nhiều khu vui chơi trong cả nước.

Bên cạnh tàu lượn với ghế ngồi cố định, có nơi thậm chí còn thiết kế tàu lượn có ghế treo, khiến cảm giác mạo hiểm càng tăng thêm gấp bội. Lời khuyên với bạn khi chơi trò này chỉ đơn giản là hãy mang đầy đủ thiết bị an toàn, bỏ kính ra (nếu không muốn rơi mất trong quá trình tàu lượn nhanh). Cuối cùng, nếu muốn hét, hãy cứ hét, vì sẽ rất nhiều người muốn làm điều này.

Trượt máng

Giống như trượt zipline, để trượt máng, người ta cũng cần có một địa hình có độ dốc cao để thiết kế đường trượt. Có điều thay vì đung đưa trên dây cáp, người chơi sẽ ngồi cố định trên ghế trượt và khám phá cung đường quanh co, uốn lượn, thậm chí va chạm với nhiều cây cối.

Tốc độ của máng trượt tùy theo địa hình có thể lên tới vài chục km/h, nhưng ghế ngồi của bạn có phanh và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tốc độ phù hợp với mình. Kể ra, như thế cũng rất nhẹ nhàng rồi đúng không? Máng trượt là trò chơi khá đặc sắc ở một số khu du lịch ở Đà Nẵng hay Đà Lạt.