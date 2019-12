Linh Rin bị blogger đình đám mỉa mai ăn vận thiếu tinh tế, khoe mẽ đồ hiệu; nhưng liệu có đáng?

Phải làm thế nào để sở hữu phong cách thanh lịch, tinh tế vẫn là câu hỏi khó khiến nhiều cô nàng đau đầu. Đến cô nàng Linh Rin nổi tiếng xinh đẹp, ăn vận chỉn chu; thế mà mới đây cũng bị blogger đình đám bắt lỗi sai trang phục, mỉa mai thiếu tinh tế chỉ vì một chi tiết nhỏ.

Lily of the Valley lên bài chê bai style của Linh Rin.

Lily of the Valley là blogger nổi tiếng với trang Facebook có gần 60.000 lượt thích và theo dõi. Cô thường xuyên đăng tải những bài viết về phong cách sống. Trong bài viết mới đây, Lily of the Valley chia sẻ một số bí quyết về việc xây dựng style. Trong đó, đặc biệt chú ý đến phần 2 nói về việc không cắt phần mác vải thêu ở cổ tay áo vì sẽ khiến người diện trông như "móc treo quần áo di động". Blogger còn dùng từ "y phục xứng kỳ đức" khá gay gắt.

Dù đã che mặt người mẫu trong bức hình, nhưng nhiều người tinh ý nhận ra đó chính là hình ảnh của Linh Rin khi tham dự sự kiện mới đây.

Như vậy là chỉ qua một chi tiết nhỏ về phần mác đính kèm trên tay áo mà Linh Rin đã bị blogger nổi tiếng chê bai style thiếu tinh tế. Bên dưới bài đăng của Lily of the Valley, dân tình cũng chia thành 2 luồng ý kiến. Một số cho rằng nàng blogger nói hoàn toàn đúng, việc để nguyên mác áo giống như hành động khoe mẽ, chưng diện đồ hiệu. Lily of the Valley sau đó còn đăng tải bài viết trên tạp chí GQ nói về việc BTV của tạp chí này không ủng hộ việc để nguyên mác áo như vậy.

Tuy nhiên mặt khác cũng có người bênh vực Linh Rin, cho rằng trang phục như vậy là thiết kế và ý đồ riêng của nhà mốt. Cô nàng hoàn toàn có thể mặc mà không cần cắt phần mác áo.

Blogger Lily of the Valley tranh cãi khá gay gắt với dân tình vì quan điểm có nhất thiết phải cắt mác áo hay không. Cô còn khẳng định: "Logo phải thật to để thông báo cho thiên hạ là tôi đang mặc đồ hiệu".



Trên thực tế, nhà mốt Dior cũng có dòng Dior Atelier với những mẫu áo vest đính kèm chi tiết mắc áo ở phần cổ tay. Không chỉ trên sàn catwalk, nhiều người nổi tiếng như thành viên nhóm nhạc BTS, cô nàng Bella Hadid cũng tự tin diện mẫu trang phục này mà không hề cắt đi phần mác.

Vậy nên trong trường hợp cùng Linh Rin, thật khó để phân định style của cô tinh tế hay thiếu tinh tế. Mỗi người sẽ có quan điểm và cách đánh giá riêng trong trường hợp này. Còn theo bạn, bạn nghĩ việc blogger Lily of the Valley lên tiếng chê bai style Linh Rin có hợp lý hay không?