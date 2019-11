4 dòng nhạc giúp dân công sở tăng năng suất, tinh thần thoải mái xua đi muộn phiền

Thực tế đã chứng mình, liệu pháp âm nhạc có thể chữa chứng stress, mệt mỏi, áp lực mà những viên chức công sở đang ngày ngày gặp phải. Tiến sĩ David Lewis - nhà tâm lý học thần kinh nổi tiếng cho rằng "Âm nhạc là một công cụ quản lý mạnh mẽ, không chỉ giúp tăng hiệu quả trong công việc mà còn cải thiện trạng thái tinh thần và cảm xúc. Âm nhạc sẽ giúp mọi người suy nghĩ tích cực hơn về công việc".



Nếu chị em đang gặp phải những khó khăn, căng thẳng hay trì trệ trong công việc, hãy thử áp dụng những dòng nhạc dưới đây như một liều thuốc bổ rẻ để cải thiện tình hình nhé!

1. Năng suất làm việc chững lại: Đừng lo, dòng nhạc Ambient không lời sẽ giúp bạn!

Nhạc Ambient được định nghĩa là thể loại nhạc nhấn mạnh vào bầu không khí và tông (tone) nhạc hơn là vào nhịp điệu nên rất phù hợp trong việc kích thích khả năng hoạt động của trí não mà không khiến bạn bị phân tâm. Brian Eno, một trong những người tiên phong với thể loại này cho biết: “Ambient music có thể phù hợp được với nhiều cấp độ tập trung lắng nghe mà không nhấn mạnh vào cái nào cụ thể; nó phải thú vị vừa đủ và lơ đãng vừa đủ.”

Một số ứng cử viên sáng giá cho playlist của bạn là bản Weightless của Marconi Union hay Music for Airports (Nhạc cho sân bay) của Brian Eno…

2. Cảm thấy nhàm chán và thiếu động lực làm việc: Để dòng K-POP và Rock ra tay nào!

Nhiều nghiên cứu cho thấy âm nhạc tích cực có khả năng khuyến khích sự sáng tạo hơn so với những giai điệu buồn bã hay nhạt nhẽo.

Chị em hãy thử lắng nghe các thể loại nhạc có tiết tấu mạnh mẽ trước các cuộc họp quan trọng hoặc các tình huống khác, có thể chúng sẽ giúp bạn tăng sự tự tin. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo rằng chỉ nên nghe chúng trước khi bắt đầu công việc hoặc trong thời gian nghỉ. Mặc dù có thể tăng sự tự tin và khai phá năng lượng nhưng nó cũng có thể gây mất tập trung nếu nghe quá nhiều hoặc lựa chọn sai thời điểm nghe.

Một số bài hát phù hợp ở đây là Like ooh-ahh, Cheer up, Likey của TWICE, hay dòng rock của ban nhạc huyền thoại Queen.

3. Nhạc acoustic cho những giờ giải lao êm ái

Thói quen vừa ngồi nhâm nhi tách cafe nóng vừa nghe nhạc Acoustic đã quá quen thuộc với dân văn phòng. Họ muốn tìm cho mình những quán cafe Acoustic có không gian yên tĩnh, thoáng mát để có thể thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi đầy căng thẳng. Vậy tại sao chị em không thể tận hưởng không khí đó trong văn phòng? Chỉ cần pha một ly cà phê và bật playlist Acoustic thôi!

Nhạc Acoustic mang đến cảm giác trữ tình, lãng mạn, êm dịu, không ồn ào như nhạc sống mà lại lắng đọng, có chút gì đó ngọt ngào, rất phù hợp với nhu cầu thư giãn.

Dạo gần đây cũng có rất nhiều ca sỹ chọn cover Acoustic những bản nhạc bất hủ như Edward Dương Nguyễn, Hà Anh Tuấn hoặc những ca sỹ trẻ như Thái Đinh, Hoàng Dũng...

4. Một bản nhạc từ bộ phim bạn yêu thích

Nhạc phim rõ ràng đang ngày càng được chú trọng trong mỗi tác phẩm điện ảnh. Hơn nữa nhạc phim thường được đi theo cả list có sẵn, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm bằng cách gõ tên bộ phim, thêm từ OST phía sau.

Ngoài ra, nhạc phim cũng thường gợi rất nhiều cảm xúc vì nó thường làm nền cho cảnh phim và được trình bày bởi những ca sỹ nổi tiếng. Đó có thể là một ca khúc gợi cho bạn cảm xúc tươi vui bên gia đình, hoặc những giai điệu đưa bạn đến kỳ nghỉ hè nắng vàng biển xanh, hay bất kỳ một bài hát nào làm bạn cảm thấy được an ủi nhất đều sẽ giúp tinh thần thả lỏng tức thì.

Âm nhạc đã được nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới chứng minh có tác dụng đối với việc nâng cao hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào các giai điệu mà quên rằng, cơ thể chị em thực sự cần nghỉ ngơi. Bên cạnh việc nghe nhạc, hãy chú ý lắng nghe và yêu thương bản thân nhiều hơn chị em nhé!