3 sai lầm phổ biến dễ gây tan vỡ tình bạn nơi công sở, chị chị em em cũng sớm xem nhau như người lạ

Đối với chị em phụ nữ mà nói, sở hữu đồng nghiệp thân quen nơi công sở mang lại rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cùng đi ăn trưa cho đỡ buồn, tâm tình phái đẹp hoặc sẻ chia những câu chuyện xoay quanh các vấn đề riêng tư,... Tuy nhiên, tình đồng nghiệp cũng như mọi mối quan hệ khác, có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào nếu người trong cuộc không biết cách gìn giữ.

Vậy nên, để tránh việc này xảy ra khiến bản thân chúng ta mất đi một “cạ cứng” thân quý khi đến công ty mỗi ngày, chị em phụ nữ buộc phải “bài trừ” 3 tật xấu mà bản thân rất dễ mắc phải trong môi trong môi trường công sở lắm thị phi như sau:

Áp đặt suy nghĩ của mình

Từ thân quen đi đến áp đặt là một khoảng cách rất ngắn, nếu không tỉnh táo thì chị em rất khó tránh khỏi việc khiến cho cô bạn đồng nghiệp thân của mình bị tổn thương và cảm thấy khó chịu.

Ví dụ như trường hợp rất dễ thấy là bản thân cô A đã có gia đình và cho rằng việc kết hôn mới chính là bến đỗ bình yên đối với mỗi người phụ nữ công sở, cứ thế cô A suốt ngày nói bóng nói gió khuyên cô bạn B (vốn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ) mau chóng lấy chồng sinh con đi.

Dần dà, cô B cảm thấy tình bạn công sở này thật chẳng dễ thở nữa, bạn bè mà như bố mẹ, suốt ngày giục lập gia đình. Kết quả thì sao? Từ hai chị em thân thiết trong văn phòng nay A và B đã trở nên có khoảng cách, đôi khi lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Đấy, thế mới thấy rằng, có những chuyện vốn dĩ không nên lèm bèm đề cập nhiều bất kể cho mối quan hệ có thân thiết đến đâu đi chăng nữa, cũng như là đừng bao giờ bắt người khác nhất là bạn bè đồng nghiệp thân quen phải sống một cuộc đời như mình và suy nghĩ phải giống như mình. Rượu nhạt uống mãi cũng say, bạn thân cách mấy cũng nên biết điều!

Thích buôn chuyện

Công sở vốn là một môi trường thật lắm thị phi, mỗi ngày đều có hàng tá câu chuyện drama thu hút đông đảo chị em quan tâm và rình rập. Tất nhiên, khi hóng được chuyện rồi, chị em công sở nào cũng muốn đi kể ngay cho những người đồng nghiệp thân thiết biết để cùng ngồi buôn sau đó.

Thói quen này cứ tưởng là vô hại và thậm chí còn giúp tình chị em nơi công sở bền chặt, nhưng không đâu, về lâu về dài, sở thích buôn dưa lê có khả năng khiến mối tình keo sơn khắn khít này tan vỡ.

Bởi lẽ, thực chất mà nói, chẳng ai có đủ can đảm để giữ bên mình một “bà tám siêu đẳng” và nếu có thì cũng rất e dè, sợ sệt vì “biết đâu ngày mai nó lại đem chuyện của mình đi kể với người khác”, “bạn bè thì bạn bè, sau có xích mích gì không khéo chuyện của mình nó mang cho cả công ty cùng biết”...

Cho nên, dù biết tám chuyện chính là một loại gia vị trong cuộc đời làm dân văn phòng công sở, nhưng một khi quá đà sẽ khiến bản thân mất đi sự tu dưỡng, tổn hại hình tượng khiến ai cũng muốn né xa xa.

Sống theo chủ nghĩa tiêu cực

Trong môi trường công sở không hiếm khi chúng ta phát hiện ra một đồng nghiệp nào đó sống theo chủ nghĩa tiêu cực. Tức là chuyện gì được nghe, được thấy, được biết thì họ cũng moi móc ra cái điểm xấu nhất của chuyện ấy để oán than, bĩu môi chê bai. Người sống theo chủ nghĩa này, sớm muộn cũng đánh mất đi những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình.

Điển hình như C và D - hai chị em đồng nghiệp vốn rất thân thiết trước đây trong một công ty. Tuy nhiên, do sống quá tiêu cực nên hầu như ngày nào C cũng tìm cách “dội một gáo nước lạnh” vào mặt cô bạn thân của mình. D mua cái váy mới mặc đi làm, C liền chê bai không tiếc lời; D khoe mình đang hẹn hò, C cũng nhảy vào bảo bạn trai D già, xấu, nhìn không có điều kiện.

Và không chỉ D là nạn nhân, mà hầu như tất cả các đồng nghiệp khác trong công ty đều bị C dò xét, ai làm gì cô nàng cũng không thuận mắt. Chưa kể, nhiều khi C còn tự oán trách chính mình, chuyện bé như con kiến cũng đủ khiến C tự thấy buồn suốt một tuần.

Lâu dần, khi D cảm thấy ở cạnh người bạn C này không những khiến mình vui hơn mà càng ngày càng mệt mỏi, áp lực, tình bạn giữa họ rạn nứt và sớm đường chia đôi ngã.

Quả thật, môi trường công sở bản chất đã mệt mỏi và áp lực lắm rồi nên ai cũng muốn có những giây phút vui vẻ, tích cực đan xen để trung hòa. Đây cũng chính là lý do khiến cho những cá nhân sống theo chủ nghĩa tiêu cực bị hội đồng nghiệp tránh xa và chẳng ai muốn làm thân hay nói chuyện cùng.