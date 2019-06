3 lí do khiến "Đêm Xuân" của Jung Hae In còn hot hơn "Chị Đẹp": Son Ye Jin "xách dép" cho nữ chính ở lí do cuối cùng!

Ngay khi vừa lên sóng, One Spring Night (tạm dịch: Đêm Xuân) đã rơi ngay vào tầm ngắm của netizen khi bị mang ra so sánh với bộ phim Pretty Noona Who Buys Me Food (tạm dịch: Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi). Trong bộ phim nổi tiếng lúc đó, phim cũng có sự tham gia của Jung Hae In bên cạnh “chị đẹp” Son Ye Jin. Nếu như Pretty Noona Who Buys Me Food có khởi đầu khá tốt nhưng đến cuối lại đuối hơi thì One Spring Night cũng đang khiến khán giả lo lắng nếu đi vào vết xe đổ của “người chị em” trước đó.



Dù mới chỉ phát sóng được 4 tập nhưng One Spring Night đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Thậm chí rating trong tập phim mới nhất còn vượt mặt cả tập cuối Her Private Life của Park Min Young. Vậy tại sao Spring Night lại có sức hút lớn đến vậy?



Trước đó, Pretty Noona Who Buys Me Food cũng khiến khán giả thất vọng với kết cục “đầu voi đuôi chuột"

One Spring Night vượt mặt cả cặp đàn anh đàn chị trong Her Private Life.

1. Được “nhào nặn” dưới bàn tay của biên kịch Kim Eun và đạo diễn Ahn Pan Seok

One Spring Night đánh dấu sự trở lại của cặp bài trùng biên kịch Kim Eun và đạo diễn Ahn Pan Seok. Năm ngoái, hai người cũng đã hợp tác để thực hiện Pretty Noona Who Buys Me Food. Và đó cũng chính là lí do mà khán giả mong đợi họ sẽ tiếp tục tạo ra một tác phẩm thành công như vậy.

Vị biên kịch và đạo diễn này quả nhiên rất “mát tay” và tài tình khi gợi ra những câu chuyện gần gũi, giản dị trong cuộc sống nhưng lại khiến cho trái tim người xem phải rung lên mạnh mẽ. Bên cạnh đó, từng khung hình trong phim cũng được họ trau chuốt mượt mà, màu sắc phù hợp với khung cảnh nhẹ nhàng, đằm thắm. Vì điểm xuất phát của One Spring Night có phần thuận lợi khi đã có phần “quen” với khán giả từ trước.



2. Nội dung gần gũi “lạ mà quen, quen mà lạ”

Trong vài năm trở lại đây, truyền hình Hàn Quốc rất “chuộng” những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, tự nhiên đi vào lòng người mà không còn theo mô tuýp ngang trái, kết thúc đau buồn như trước đây. Song, điều thu hút khán giả chính là diễn biến của những câu chuyện đó. Với One Spring Night, biên kịch đã tạo ra ngay từ đầu phim một hoàn cảnh éo le của cặp đôi chính. Điều này khiến bộ phim kịch tính, hấp dẫn vì vừa "ngược" nhưng lại có niềm vui riêng.

Một mối tình mà sẽ có nhiều thử thách hơn vì giờ Jung Hae In đã là ông bố đơn thân.

One Spring Night nếu nhìn qua thì tưởng như mang màu sắc của Pretty Noona Who Buys Me Food, song, bộ phim lại có chiều sâu hơn vì khai thác về một vấn đề rắc rối khi viết nên chuyện tình giữa cô gái độc thân Lee Jung In (Han Ji Min) với ông bố một con Yoo Ji Ho (Jung Hae In). Đây không phải là một câu chuyện xa lạ gì trong cuộc sống nhưng điều này cũng không dễ chấp nhận với bố mẹ Lee Jung In về sau.

Trước đó, Lee Jung In đã có người yêu nhưng chuyện tình của cô lại nhạt đến nỗi người ta còn chẳng biết đó là tình yêu hay chỉ “nguỵ trang” cho có với thiên hạ. Nhưng cuộc gặp gỡ với Yoo Ji Ho đã thay đổi lộ trình cuộc đời của Lee Jung In và có lẽ đây mới là người đàn ông của đời cô.

Nhìn hình đoán cặp đôi, đố bạn đâu mới là hai người đang quen nhau?

Mặc dù mới chỉ phát sóng được 4 tập nhưng khán giả rất hài lòng với những tình tiết của phim. Mọi thứ diễn ra khá nhịp nhàng, ăn khớp không quá nhanh và cũng không quá chậm. Tuy nhiên, điểm nhấn chính là sự cảm nắng đầy bất ngờ của ông bố đơn thân Yoo Ji Ho với Lee Jung In. Tuy nhiên, khi biết cô đã có người yêu và chỉ muốn làm bạn thì Yoo Ji Ho cũng đã thẳng thắn từ chối. Đây mới đúng là người đàn ông kiểu "không yêu thì trả dép bố về”.

3. Phản ứng hoá học của cặp đôi diễn viên chính cực kì tốt

Ngay khi biết Jung Hae In tham gia One Spring Night, nhiều khán giả đã lo lắng anh không thể “thoát vai” đã đóng cùng chị đẹp Son Ye Jin. Tuy nhiên, chỉ sau những tập đầu, khán giả đã rất thích thú với cặp đôi chị em mới Jung Hae In và Han Ji Min.

Phản ứng hoá học của hai người trong phim siêu tình cảm.

Không còn sự trẻ con đáng yêu “phảng phất” từ bộ phim trước, Jung Hae In giờ đây đã thể hiện rõ mình là một ông bố đơn thân và có trách nhiệm. Về phía Ha Ji Min, với sự trẻ trung, xinh đẹp thì nữ diễn viên nhìn rất “hợp rơ” với Jung Hae In. Sự nhẹ nhàng, chân thành trong lối diễn cũng là điểm cộng cho cặp đôi này.

Tạm Kết

Nhìn chung, One Spring Night hay Pretty Noona Who Buys Me Food đều có những điểm mạnh riêng để thu hút khán giả. Nếu như người xem thất vọng vì cái kết có phần "đầu voi đuôi chuột" của Pretty Noona Who Buys Me Food thì mong rằng, ở One Spring Night có thể khắc phục được tình trạng đó.

Trailer "One Spring Night"

Cùng đón xem những tập tiếp theo của One Spring Night được phát sóng vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên MBC.