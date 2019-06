3 đối tượng tát, đạp ngã nữ nhân viên hàng không "chia nhau" 92 tháng tù

Ngày 20-6, TAND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Nhị (SN 1977, ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Phạm Hữu An (SN 1990, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (SN 1984, ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) về tội "Gây rối trật tự nơi công cộng".

3 kẻ đánh nữ nhân viên hàng không bị tuyên phạt tổng cộng 92 tháng tù giam

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thọ Xuân, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23-11-2018, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra sự việc gây rối trật tự công cộng, khi 1 nhóm thanh niên có hành động côn đồ xông vào đánh nữ nhân viên hàng không.

Thời điểm trên, chị Lê Thị Giang (là nhân viên của hãng hàng không VietJet Air) từ chối chụp hình chung nên Lê Văn Nhị và Phạm Hữu An đã tát vào mặt chị Giang. Thấy chị Giang bị hành hung, chị Lê Thị Hiền (đại diện hãng VietJet Air), anh Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội (đều là nhân viên an ninh cảng hàng không Thọ Xuân) can ngăn thì bị Nhị và Lê Trung Dũng lao vào đánh vào mặt.

Video clip ghi lại cảnh 3 nam thanh niên hung hãn đánh 2 nữ nhân viên hàng không ở Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Chưa dừng lại ở đó, nhóm trên còn hung hãn giật mũ, dùng điện thoại đập vào đầu, đạp ngã nữ nhân viên hàng không.



Hành vi của Nhị, Dũng và An đã gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga của cảng hàng không Thọ Xuân và đe dọa an toàn bay.

Hình ảnh nữ nhân viên hàng không bị nhóm thanh niên hành hung, đạp ngã tại Cảng hàng không Thọ Xuân - Ảnh cắt từ clip

Xét mức độ, hành vi của các bị cáo, HĐXX TAND huyện Thọ Xuân đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam; Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam. Tổng cộng 3 đối tượng lĩnh 92 tháng tù giam.