2019 của dàn cầu thủ Việt cùng loạt Drama tình ái: Người gây hoang mang vì danh sách "bạn gái tin đồn", người "điên đầu" khi tình cũ "bóc phốt" công khai

Trở về từ giải U23 châu Á, Asiad 2018 và những giải đấu thành công trong năm 2019 đã khiến các cầu thủ Việt Nam được quan tâm nhiệt tình. Không chỉ thế, bởi họ toàn là những người trẻ trung, điển trai nên chuyện tình cảm, yêu đương cũng nhận về nhiều sự chú ý lớn.



Và cũng như nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống, cầu thủ cũng có những câu chuyện tình yêu đầy drama khiến người ngoài cũng phải chú ý, "hóng" theo đấy!

Quang Hải: Buộc phải lên tiếng gay gắt vì chuyện riêng tư

Chuyện tình của "quả bóng vàng" Quang Hải nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, anh chàng yêu cô nàng Nhật Lê nhiều năm. Hải chính là "anh chàng năm 17 tuổi" của cô gái trẻ.

Nhật Lê và Quang Hải khi còn yêu nhau.

Tuy nhiên, cách đây vài tháng, tin đồn đã "đường ai nấy đi" của cả hai rộ lên. Dù không chính thức tuyên bố song nhìn những động thái trên mạng xã hội cũng đủ hiểu, mối tình này của Quang Hải đã chấm dứt.

Tuy nhiên, ngay sau đó cầu thủ người Hà Nội đã liên tục dính tin đồn tình cảm. Hải được cho là qua lại cùng hot girl 1m52 Thanh Thủy, bà chủ ở Sài Gòn Thảo My và mới đây nhất là chủ tiệm nail Huyền My.

Bạn gái cũ của của Quang Hải - Nhật Lê.

Trước SEA Games 30, những tin đồn về chuyện Hải yêu Thanh Thủy được chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại một Spa được chia sẻ khắp nơi khiến ai cũng nghĩ rằng hai người có quan hệ yêu đương.

Thanh Thủy - một "tình tin đồn" của Quang Hải.

Thảo My - người tình tin đồn khác của Quang Hải.

Tuy vậy, trong khi Hải đang thi đấu tại SEA Games thì một nhân vật khác khiến các suy đoán của cư dân mạng bị "việt vị".

Cô gái chủ tiệm nail Huyền My đã chủ động đăng tải những tấm hình liên quan đến Quang Hải. Đoạn chat "quan tâm tuyệt đối" của Hải dành cho My khiến nhiều người càng tin tưởng vào phán đoán rằng cô chính là "đương kim bạn gái" của cầu thủ gốc Đông Anh. Không chỉ thế, Quang Hải cũng chăm chỉ thả tim, bình luận vào ảnh của My.

Một người bạn còn bình luận vào bài đăng chúc mừng sinh nhật của em Huyền My và gọi Quang Hải là: "Anh rể".

Hàng loạt những dấu hiệu cho thấy Quang Hải và Huyền My có quan hệ tình ái.

Fan của Quang Hải tràn vào Instagram của gái xinh này và liên tục đặt những câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Huyền My chỉ nhẹ nhàng xin phép không trả lời nhưng "mong em luôn ủng hộ anh dù người yêu anh có là ai". Úp mở như vậy khiến người khác càng tin tưởng hơn nữa.

Tuy vậy, có vẻ như chuyện tình cảm của Quang Hải không được dễ chịu cho lắm khi dân tình tỏ ra tiếc nuối cho Nhật Lê. Bởi vậy, hải đã đăng một story nói thẳng quan điểm của mình.

Quang Hải cho biết mình chưa từng ruồng rẫy bất cứ một ai và có những việc đã từng níu kéo nhưng bất thành. Sau sự việc này, những điều xôn xao về chuyện tình yêu của cầu thủ sinh năm 1996 cũng lắng dần xuống.

Quang Hải lên tiếp đáp trả chuyện tình cảm.

Đúng là "đau đầu" thật sự. Hi vọng rằng Quang Hải có thể giải quyết được hoàn toàn những chuyện hậu trường và tiếp tục đạt những thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình nhé.

Bùi Tiến Dũng: Chia tay "đại gia" bị phát hiện "mập mờ" với cô gái nổi tiếng khác

Sau khi trở về từ Asiad 2018 cùng ĐT Olympic Việt Nam, hình ảnh Tiến Dũng tay trong tay cùng một cô gái được chia sẻ. Được biết, cô gái đó là Thanh Mèo, sinh năm 1996 và là con gái của một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực Spa, nhà hàng.

Thanh Mèo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng sexy, nóng bỏng. Cô cũng khiến dân mạng trầm trồ vì thường xuyên khoe ảnh dùng hàng hiệu, du lịch sang chảnh.

Tiến Dũng và Thanh Mèo bị bắt gặp tay trong tay trên phố.

Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2019, Thanh Mèo thường đăng tải những tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân. Cô và Bùi Tiến Dũng cũng không tương tác gì trên facebook nhau nữa. Trước đó, Thanh Mèo chơi cùng hội Mai Hà Trang, Hoàng Anh, Nhật Lê... vốn là bạn gái các cầu thủ nhưng cũng không còn giữ các ảnh chụp chung.

Dân mạng suy đoán rằng cô và Tiến Dũng đã "đường ai nấy đi".

Đến tháng 10, nhiều người cho rằng thủ môn người Thanh Hóa đã có bạn gái mới khi bắt gặp anh cùng một cô gái vào cửa hàng tiện lợi. Danh tính của cô sớm được tìm ra. Cô là Phạm Khánh Linh, hiện là MC kiêm BTV của VTVcab.

Che chắn thế nào thì người ta vẫn nhận ra Bùi Tiến Dũng.

Nhan sắc bạn gái tin đồn hiện tại của Dũng.

Khánh Linh xinh đẹp và sở hữu phong cách thời trang cực "chất" cùng lượng follow khá lớn trên trang cá nhân. Ngay sau khi vướng vào những tin đồn, cô gái đã lên tiếng giải thích rằng chẳng có tình cảm gì với Tiến Dũng nhưng không được. Cô cũng tỏ ra bực bội khi nhiều người tỏ ý không tin tưởng bằng lời đáp trả: "People believe what they want to believe" (tạm dịch: Người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin).

Tuy vậy, khi tham gia một chương trình về SEA Games 30 với vai trò khách mời, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng được hỏi sẽ yêu cầu thủ nào nếu được chọn. Trả lời câu hỏi này, nữ MC cho biết: "Em nghĩ nếu mà được chọn để yêu một cầu thủ thì chắc sẽ là cầu thủ Bùi Tiến Dũng".

Hiện tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ này nhưng "xoay" cho dân mạng như chong chóng thế này cũng thật mệt quá đi thôi!

Thủ thành Văn Toản: Bạn gái cũ và mới đối đáp chan chát sau lời tố cáo "cắm sừng"

Sau SEA Games 30, Văn Toản là một trong những cái tên mới được "khai quật" khiến dân mạng chú ý. Tuy vậy, nổi tiếng chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Văn Toản bị bạn gái cũ là Phạm Nguyệt Hà tố "cắm sừng" trên mạng xã hội.

Trong khi đó, chỉ vài ngày trước chuyện tình của Toản và bạn gái hiện tại Lê Thu Uyên khiến người ta xuýt xoa vì cả hai quá đẹp đôi.

Chuyện lùm xùm của bộ ba.

Theo Nguyệt Hà thì Văn Toản và cô yêu nhau được 1 thời gian nhưng không công khai quan hệ. Một ngày, Hà phát hiện Văn Toản đi thả tim ảnh của Thu Uyên. Cô gái ngay lập tức đi chất vấn bạn trai.

Ấy vậy nhưng Văn Toản tỉnh bơ đáp lại: "Em bị cắm sừng rồi đấy" và "Mình cảm thấy có lỗi, mình đã nói lời xin lỗi với bạn. Bạn bảo mình giữ lại vậy mình giữ lại cho mình luôn ạ". Đọc được những dòng này dân mạng cũng cảm thấy bất ngờ quá đỗi.

Câu chuyện ngay lập tức gây xôn xao. Thu Uyên, bạn gái hiện tại của Văn Toản nhanh chóng đáp trả:

"Thật buồn cười! Sao không thấy Nguyệt Hà đăng từ trước vậy nhỉ, giờ thấy nổi rồi mới quay ra phốt hả? Mình xin phép không trả lời thêm gì nữa nhé.

Và mình muốn khẳng định lại đó không phải là sự thật, mong Nguyệt Hà để yên cho người yêu của mình tập trung tập luyện. Đừng phá bọn mình nữa nhé! Mình cảm ơn''.

Status của Nguyệt Hà.

Phát biểu đanh thép thế này cơ.

Nguyệt Hà đọc được đã ngay tức khắc về trang cá nhân viết thẳng status: ''Vị thế mình đang đứng, những thành tựu (nhỏ bé) mình đạt được, không bao gồm chiếc sừng thì các bạn nghĩ mình có cần dìm ai để tự đẩy mình lên không? Nói nhiều mất hay''.

Thậm chí, cô gái này còn đanh thép gọi Thu Uyên là Tuesday. Cô cũng tố Văn Toản không chỉ "bắt cá" hai tay mà còn nhiều tay nữa.

Tuy nhiên, câu chuyện cuối cùng đã dừng lại. Tình cảm của Thu Uyên và Văn Toản vẫn thể hiện đều đặn trên trang cá nhân.

Năm 2019 đúng là nhiều "sóng gió tình trường" với các cầu thủ. Hi vọng rằng, sang năm mới họ sẽ sớm ổn định hơn để có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào bóng đá, đạt thêm những thành tích cao hơn nữa!

Tổng hợp