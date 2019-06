2 xe sang tiền tỷ cùng chung biển đẹp xuất hiện trên phố gây xôn xao

Hình ảnh 2 chiếc xe sang chung biển số đẹp

Ngày 14/6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh 2 chiếc xe sang hiệu Jaguar và chiếc xe Santafe cùng sử dụng chung một biển số 37A-566.99.

Điều đáng nói, 2 chiếc xe này xuất hiện cùng một lúc trên đường phố Vinh (Nghệ An) và đậu sát nhau.

Khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người xôn xao và cho rằng 1 trong 2 chiếc xe đã được chủ nhân gắn biển số giả để hợp thức hóa chiếc xe đi trên đường. Nhiều người cũng không khỏi nghi ngờ rằng, vì biển số đẹp nên có thể cả 2 chiếc xe này đã mang biển giả để "ra oai".

Qua xác minh của PV tại Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chiếc xe hiệu Santafe mang BKS: 37A-566.99 là sử dụng biển số thật. Riêng chiếc xe hiệu Jaguar đã sử dụng biển kiểm soát giả.

"Chiếc xe này được đăng ký mang tên Nguyễn Thế C. (SN 1989, trú phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An), cũng vừa được đăng ký", một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thông tin về chiếc xe mang biển thật.

Trao đổi với PV vào sáng 14/6, Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nếu lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe này đi trên đường sử dụng biển số giả thì sẽ xử phạt nghiêm theo quy định.

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, xử phạt nghiêm trường hợp đeo biển số giả khi tham gia giao thông trên đường", Đại tá Phượng nói và cho biết thêm, mục đích của chủ chiếc xe khi đeo biển số giả thì chưa xác định được, nhưng có thể chỉ là để chơi và “thể hiện”.

Đại tá Phượng cho biết, với lỗi mang biển số giả thì chủ chiếc xe sẽ bị xử phạt vài triệu đồng và bị giữ giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

Một cán bộ công an cho biết, tình trạng hai hoặc nhiều chiếc xe cùng mang biển chung hiện nay xuất hiện nhiều trên đường. Có thể chủ chiếc xe đã dùng chung biển để tránh việc bị phạt nguội hoặc có thể để hợp thức hóa vì chiếc xe này là những chiếc xe không đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông.

Được biết, giá 2 chiếc xe sang cùng sử dụng chung biển số trên đều có giá trên 1 tỷ đồng.