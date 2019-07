2 vợ chồng thương vong vì gã hàng xóm ghen tuông vô cớ

Ngày 19-7, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Đỗ Văn Nhỏ (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-7, do Nhỏ nghi ngờ ông N.H.K (50 tuổi, hàng xóm) có quan hệ bất chính với vợ của mình nên Nhỏ đi tìm ông K. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Hung khí gây án.

Đỗ Văn Nhỏ.

Nhỏ chạy đến hàng rào của người dân lấy một cây mác và một cây chĩa đã chuẩn bị sẵn quay lại đâm ông K. bị thương nặng. Lúc này, bà T.T.H (vợ ông K.) xông vào can ngăn thì bị Nhỏ đâm một nhát trúng ngực tử vong.

Ông K. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng người nhiều thương tích.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.