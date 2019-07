2 khoảnh khắc ấm áp khiến khán giả khóc, cười trong "Về nhà đi con" tối qua

Tập 63 Về nhà đi con lên sóng tối qua chủ yếu xoay quanh cuộc sống của Thư - Vũ sau khi cu Bon chào đời. Sau các tình tiết "drama" khiến khán giả phải tranh cãi quyết liệt trên mạng xã hội, tập 63 của bộ phim lắng lại với những tình tiết xúc động về tình cảm gia đình. Đặc biệt, tập phim này có 2 khoảnh khắc vừa khiến khán giả khóc, lại vừa khiến họ phải mỉm cười vì hòa chung niềm vui với các nhân vật.

Cảnh Huệ hát ru cho cháu ngủ

Sau khi Thư sinh con, cả gia đình ông Sơn đã có khoảnh khắc tụ hội đầm ấm với gia đình Vũ. Trong khi Huệ - Dương cùng giúp Thư chăm cu Bon thì hai ông thông gia ngồi dưới nhà tán gẫu. Vốn là người chị chu đáo, tận tâm, Huệ năng nổ đỡ đần em gái mọi việc, từ giúp Thư vắt sữa, giặt quần áo, đến bế cháu, ru cháu ngủ, Huệ đều xắn tay vào làm.

Khoảnh khắc Huệ ôm cu Bon trong tay, gương mặt sáng bừng niềm hạnh phúc, nhè nhẹ hát ru đưa em bé vào giấc ngủ, Thư đã lặng yên ngắm nhìn chị gái, trong lòng dậy lên một nỗi xót xa.

Nếu không có biến cố trong quá khứ, nếu không lấy phải gã chồng phá gia chi tử, ham mê cờ bạc, có lẽ giờ này Huệ cũng đã có một em bé của riêng mình. Thư nhớ lại khoảnh khắc chị gái mình mang bầu, rồi sẩy thai, khoảnh khắc nước mắt chị lăn dài trên giường bệnh, tức tưởi, đau đớn và bất lực.

Kể từ khi mẹ mất, Huệ đã không chỉ làm chị cả, mà gần như kiêm luôn vai trò làm mẹ trong gia đình. Bao nhiêu năm hy sinh, không dám sống cho mình, phải "già trước tuổi" để trở thành mẹ của hai em, giờ đây, khi cả Thư - Dương đều đã trưởng thành, khôn lớn, đáng lẽ ra Huệ phải được tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy để bù đắp cho quãng thời gian vất vả trong quá khứ.

Nhưng không, cho đến tận giờ này, khi Thư đã đi lấy chồng, Huệ vẫn là người chị gái bao dung, hiền dịu như ngày trước, và vẫn chưa có được niềm hạnh phúc giản dị của riêng mình. Chỉ nghĩ về những điều ấy, nước mắt Thư đã dâng đầy.

Thư xót xa khi nhìn Huệ bế cu Bon, hát ru cho cháu ngủ.

Khán giả cũng thấy chua xót cho Huệ trong cảnh quay này, và hy vọng thời gian tới, biên kịch hãy nhanh chóng "đẩy thuyền" cho Huệ - Quốc, để cô chị cả hiền dịu sớm được tận hưởng tháng ngày sống trong tình yêu, niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Cảnh ông Sơn chơi đùa với cháu ngoại

Cu Bon ra đời, gia đình hai bên đều hân hoan trong niềm hạnh phúc. Một trong những người vui nhất chính là ông Sơn. Ông đã từng lo lắng, tuyệt vọng biết nhường nào khi chứng kiến cảnh Thư phải mổ cấp cứu vì sinh non. Thời khắc ấy, những ký ức đau buồn về người vợ quá cố trở lại khiến ông Sơn ngập chìm trong cảm giác hối hận, tội lỗi. Sự ra đời bình an của bé Bon chính là niềm an ủi lớn nhất dành cho ông.

Khoảnh khắc ông ngoại bé cháu trên tay, chơi đùa, nói chuyện với cháu, còn 3 chị em Thư - Dương - Huệ hạnh phúc nhìn cha từ phía sau khiến trái tim người xem ấm lại. Cái cách ông Sơn nói chuyện với cu Bon vừa ngượng ngịu lại vừa đáng yêu đến lạ lùng. Hình ảnh ông ngoại với dáng vẻ khắc khổ, gương mặt đã in hằn những dấu vết tháng năm bồng cháu bé trên tay thật đẹp, mà cũng thật xúc động.

Ngày xưa, khi vợ mất, ông Sơn cũng đã từng trải qua cảm giác phải một mình trông nom, chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh giống như vậy. Bao năm vất vả gà trống nuôi con, bây giờ cũng đã đến ngày được hưởng trái ngọt, có cháu bế bồng, niềm hạnh phúc lấp lánh, dâng trào trong khóe mắt đầy nếp nhăn của người cha già khi ông cười.

Xem cảnh này, khán giả Về nhà đi con vừa thấy ấm áp, hạnh phúc, nhưng cũng dậy lên đôi phần chua xót khi nghĩ tới câu chuyện phía sau cuộc hôn nhân của Thư - Vũ, khi nghĩ tới bản hợp đồng 3 tỷ mà cả hai đã đặt bút ký. Trái tim ông ngoại sẽ đau thế nào khi biết về bản hợp đồng ấy? Và nếu như những gì NSƯT Trung Anh từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn, thì có lẽ không lâu nữa, ông Sơn sẽ phải đích thân sang nhà thông gia "xin" con gái về. Chỉ nghĩ về những điều ấy thôi, người xem cũng đã đủ xót xa.