Giữ an toàn cho ngôi nhà không chỉ đơn giản là cài đặt hệ thống an ninh gia đình. Mặc dù có báo động và camera có thể giúp bạn ngăn chặn kẻ trộm, nhưng không có gì là không thể và bạn vẫn cần cảnh giác.



Vấn đề là, nhiều người không nhận ra rằng họ đang đặt sự an toàn hàng ngày của mình vào những lỗi ngớ ngẩn rất phổ biến. Đây là những gì các chuyên gia bảo mật hàng đầu không bao giờ làm trong nhà riêng của họ và bạn cũng không nên làm vậy.

1. Không bao giờ để cửa sau mở

Thật dễ dàng để lơi là cảnh giác, đặc biệt là khi bạn sống trong một khu phố an toàn. Nhưng dù bạn sống ở đâu cũng đừng bao giờ để cửa sau mở ra. Thậm chí bạn không nên cho phép người dọn dẹp nhà cửa hoặc những người phục vụ khác như người giao thư hay giao sữa đến sớm. Keith Klein, Giám đốc điều hành của Liên minh Z-Wave nói: "Dù bạn có tin hay không, ban ngày thực sự là thời gian phổ biến nhất cho các vụ trộm xảy ra".

2. Không bao giờ giấu chìa khóa bên ngoài

Mặc dù việc giấu chìa khóa ở đâu đó bên ngoài nghe có vẻ là một ý tưởng tốt cho những người hay quên hoặc là phương pháp dự phòng. Nhưng điều này không đúng. Vì kẻ trộm sẽ tìm kiếm những chỗ giấu chìa khóa nhà đầu tiên ở dưới tấm thảm, trong các lỗ hỏng hay tảng đá trước nhà.

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng công nghệ hiện đại để bảo mật. Gabe Tuner của Security Baron đề nghị sử dụng khóa thông minh có khả năng tạo mật mã tạm thời để thay thế phương pháp cũ rích và ngớ ngẩn này.

3. Không bao giờ đưa ra mật mã hệ thống bảo mật

Bạn thường có thói quen tiết lộ mã bảo mật của nhà mình cho bạn bè hoặc đồng nghiệp mà quên thay đổi chúng sau mỗi lần họ vào nhà thành công. Điều này đẩy bạn vào sự mất an toàn. Thay vì thế, bạn nên cập nhật mã bảo mật trong nhà thường xuyên hơn. Ngoài ra, hiện nay các ứng dụng bảo mật nhà thông minh cũng giúp việc này trở nên dễ thực hiện.

4. Không bao giờ chia sẻ ảnh kỳ nghỉ trên phương tiện truyền thông xã hội khi đi vắng

Điều này hấp dẫn nhiều người bởi cách thức đăng tải các khoảnh khắc sẽ giúp bạn được cộng đồng quan tâm. Nhưng đây lại không phải là ý tưởng thoogn minh nhất nếu bạn muốn giữ ngôi nhà an toàn. Đây chẳng khác nào một sự thông báo rằng bạn đang không có ở nhà và kẻ trộm hãy đến vơ vét đồ đi. Hãy đợi cho đến khi bạn đã về nhà rồi hãy chia sẻ những hình ảnh và kỷ niệm trong chuyến phiêu lưu của mình.

5. Không bao giờ để thư hoặc báo chồng chất

Hộp và đống giấy tờ là một dấu hiệu rõ ràng để thông báo cho những kẻ trộm rằng bạn không ở nhà. Nếu bạn không có ai có thể đến để nhận chúng, hãy giữ chúng ở bưu điện. Đây là một giải pháp dễ dàng giúp tiết kiệm rất nhiều rắc rối và có thể bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những kẻ đang tìm kiếm manh mối của một ngôi nhà bị bỏ trống.

6. Không bao giờ quên bật báo động

Louis Wood của Defend It Yourself nói rằng ông đã thấy hàng chục người trở thành nạn nhân của sai lầm này. Không nên rời khỏi nhà mà quên bật báo động, ngay cả khi có một chuyến đi nhanh đến cửa hàng tạp hóa. Rất nhiều người bị cướp chỉ vì họ không kích hoạt hệ thống này. Hãy chắc chắn rằng bạn có thói quen kích hoạt hệ thống báo động mỗi khi bạn rời khỏi nhà vì bất kỳ lý do gì.

7. Không bao giờ rời khỏi nhà mà quên khóa cửa sổ

Theo Turner, hầu hết các vụ trộm đột nhập đều từ các cửa sổ không được khóa. Bọn trộm thậm chí không gặp phải rắc rối gì vì nó quá dễ dàng. Việc đóng cửa cũng không tốn quá nhiều thời gian của bạn nên tốt nhất trước khi ra khỏi nhà bạn hãy kiểm tra cẩn thận và chắc chắn rằng mọi thứ đã được khóa cẩn thận.

8. Không để đèn bật hoặc tắt mọi lúc

Nhiều người có thói quen để đèn sáng mọi lúc và tắt đèn mọi lúc với suy nghĩ rằng nhà của họ sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến người khác lầm tưởng rằng bạn không có ở nhà, chưa kể nó còn gây lãng phí điện và làm tăng hóa đơn của bạn nữa.

Hãy sử dụng các thiết bị điện thông minh để điều khiển từ xa qua hệ thống điện thoại hoặc sử dụng các bóng đèn thông minh tạo ra ánh sáng nhấp nháy ngẫu nhiên như bạn đang xem TV vậy. Điều này giúp ngôi nhà của bạn an toàn hơn so với bật hoặc tắt đèn mọi lúc.

9. Không nên sử dụng cửa trước bằng chất liệu kính

Các chuyên gia khuyên rằng, nếu bạn muốn tránh xa sự dòm ngó của kẻ trộm, đừng chọn cửa sổ bằng kính ở cửa ra vào. Ngay cả khi nó giúp tăng sức hấp dẫn cho căn nhà của bạn thì lớp kính đó có thể dễ dàng bị vỡ.

Thay vào đó, bạn nên lắp cửa trước bằng thép hoặc kim loại nặng. Nếu bạn vẫn muốn lắp cửa trước bằng kính, hãy bảo vệ nó bằng kính cường lực. Phần cứng sẽ khó bị phá vỡ hơn.

10. Không bao giờ đặt báo động an ninh gần cửa trước

Mặc dù việc cài đặt một bảng điều khiển ở một vị trí đáng chú ý có vẻ hợp lý và thuận tiện, nhưng đó là một ý tưởng tồi. Bạn không nên cố gắng gắn nó trên hoặc bên cạnh cửa trước. Thay vào đó, vị trí tốt nhất đặt bảng điều khiển là ở một khu vực ẩn trong phòng ngủ chính, hành lang, cửa sau hoặc cửa phụ. Một ý tưởng tuyệt vời khác là cài đặt một vài bàn phím ở những nơi khác nhau với mã PIN khó bị bẻ khóa.

11. Không bao giờ giữ các vật có giá trị ở ngoài trời

Bạn không muốn cám dỗ bất cứ ai nghĩ đến việc trộm cướp thì nên tránh điều này xảy ra. Nếu bạn đang sở hữu chiếc tivi chất lượng, máy tính, xe đạp hoặc các vật có giá trị lớn khác, hãy để chúng tránh xa tầm mắt từ cửa sổ.

12. Không bao giờ nói rõ rằng bạn đang sống một mình

Bạn sẽ là mục tiêu dễ dàng hơn đối với tên trộm khi bạn sống một mình. Vì vậy tốt nhất không nên rêu rao điều đó cho mọi người biết. Hãy giữ sáng một vài ngọn đèn ở nhiều khu vực trong nhà bạn. Và nếu ai đó đến trước cửa nhà bạn, bạn nên giả vờ rằng có người khác đi cùng bạn như gọi điện thoại, tạo ra các tiếng động mạnh.

