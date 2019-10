10 luật ngầm chốn công sở: Không ai nói ra nhưng phải nắm rõ để trở thành đồng nghiệp tinh tế

Một số quy định mang tính nguyên tắc đã được ghi ở trong chính sách điều khoản công ty. Nhưng vẫn còn những luật bất thành văn khác liên quan đến ứng xử xã hội mà bạn cũng cần phải biết. Bởi nếu không, bạn rất dễ trở thành kẻ vô duyên và thiếu tế nhị.

1. Đừng đưa ra lời khuyên cho ai đó trừ khi họ mong muốn nghe

Thi thoảng đồng nghiệp tâm sự với bạn về những vấn đề họ gặp phải. Nhưng những lúc đó chưa chắc họ đã cần lời khuyên. Có thể họ chỉ cần một người lắng nghe để san sẻ nỗi niềm. Nếu bạn đưa ra một điều gì đó dựa trên quan điểm cá nhân, điều ấy sẽ rất chủ quan và đôi khi người kia cũng khó chịu bởi họ đâu có yêu cầu bạn làm việc ấy? Tốt hơn hết hãy nói rằng bạn hiểu những điều họ đang trải qua. Khi họ nói muốn xin lời khuyên thì hẵng phát ngôn.

2. Xếp hàng và nhường nhịn

Những lúc chen chúc thang máy thì ai cũng bận chứ chẳng riêng gì bạn. Vì thế hãy xếp hàng để chứng tỏ bạn là một người có quy củ. Hơn nữa, khi cửa thang máy mở, hãy để người khác bước ra trước rồi mình hẵng đi. Chậm hơn vài giây chẳng chết ai mà bạn còn được trở thành một người lịch thiệp và kính trên nhường dưới.

3. Người khác đưa bạn đồ ăn thì hãy chia nó cho họ chứ đừng ăn một mình

Khi một đồng nghiệp đưa cho bạn một thanh socola hay một cái bánh và nói "Này cậu ăn không?" thì tức là bạn và họ sẽ cùng nhau ăn thứ đó. Chứ không phải bạn gật đầu đồng ý và bắt đầu ngoạm hết trong sự thẫn thờ của đồng nghiệp kia.

4. Không nói chuyện với những người đeo tai nghe và không đeo tai nghe khi nói chuyện

Việc đeo tai nghe đã là một điều cấm kỵ trong giao tiếp nơi công sở hay bất kỳ chỗ khác. Dù nhạc có đang được bật hay không thì điều ấy vẫn chứng tỏ bạn đang không chú tâm vào cuộc hội thoại. Vì thế đừng nói chuyện với những người đang đeo tai nghe bởi sẽ tốn thời gian của bạn. Và khi giao tiếp với người khác cũng đừng đeo tai nghe mà tập trung vào lời đối phương nói nhé!

5. Không nhắn tin "Ừ, ok"

Bạn vừa trở thành một kẻ kém thú vị và đôi khi sẽ tự biến mình thành người vô lễ nếu nói chuyện với sếp. Thay vào đó, hãy đáp rằng "Dạ vâng ạ em đã hiểu rồi ạ", hay "Dạ vâng em đã rõ!"... nghe mềm mại và lịch sự hơn nhiều.

6. Khi đã xin hoãn deadline và nghỉ làm vì lý do sức khỏe thì đừng có "sống ảo" trên MXH

Bạn nghĩ ra đủ thứ lý do để xin lùi deadline cũng như xin nghỉ làm do ngủ quên. Vậy mà bạn lại vẫn check in trên Facebook thì thật sai trái. Sếp hay đồng nghiệp mà nhìn thấy sẽ không tốt đâu nha!

7. Cấm được nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp nữ bị tuột áo ngực

Đây được coi là hành động khá phản cảm bởi đối phương đang gặp sự cố và họ cũng rất ngượng với mọi người. Giống như việc đàn ông chưa kéo khóa quần và bạn cứ nhìn chằm chằm vào hạ bộ của anh ta vậy!

8. Không phải bạn là cấp trên mà có quyền được thô lỗ với cấp dưới

Bất cứ ai cũng có thể bị thay thế, xin bạn hãy nhớ điều này. Bạn ở chức cao là bởi năng lực của bạn có thể đảm nhận những công việc lớn. Chứ không phải bạn được quyền lên giọng và nói lời khó nghe với đồng nghiệp cấp dưới.

9. Không bắt tay khi tay mình đang ướt

Bạn vừa đi vệ sinh và rửa tay, hoặc tay bạn ra mồ hôi mà lại đi bắt tay với người khác thì thật kém duyên. Bản thân họ cũng nổi hết da gà nếu như bàn tay phải động vào một bàn tay khác nhơm nhớp nước!

10. Không phải ai cũng muốn làm bạn với chúng ta

Đôi khi bạn thấy một đồng nghiệp khác tốt bụng với mình và bạn chắc mẩm "Người này chắc đang muốn kết bạn và mình cũng thế". Nhưng đừng quá ảo tưởng. Tốt bụng không có nghĩa là bền lâu. Có thể họ chỉ đang thảo mai giai đoạn đầu để đạt được một điều gì đó mà thôi. Môi trường công sở thì càng phải nhớ, không chủ quan với bất kỳ mối quan hệ nào được!