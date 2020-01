10 loại trái cây siêu tốt cho sức khỏe, chuyên gia khuyên hãy bổ sung thường xuyên trong năm mới

Trái cây là nguồn tuyệt vời của các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Không chỉ giàu chất xơ, trái cây còn cung cấp một loạt các chất chống oxy hóa tăng cường sức khỏe, bao gồm cả flavonoid. Theo chế độ ăn nhiều trái cây có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe khác nhau như ung thư, bệnh tim và tiểu đường.



Theo một nghiên cứu được thực hiện về việc đồng hóa các lợi ích sức khỏe của các loại trái cây khác nhau, người ta đã xác định rằng chanh là lựa chọn tốt nhất. Cụ thể như sau:

Chanh

Các nghiên cứu về chanh đã chỉ ra rằng flavonoid trong chanh và các loại trái cây có múi khác có đặc tính kháng khuẩn, chống ung thư và chống tiểu đường. Nước ép từ một quả chanh 50g chứa các chất dinh dưỡng khác nhau như carbohydrate, kali, vitamin C, canxi và chất xơ. Chanh cũng chứa thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate và vitamin A. Bạn có thể nhận được lợi ích của chanh bằng cách sử dụng nước ép của chanh để tạo hương vị cho nước uống hoặc vắt vào salad. Bạn cũng có thể ăn vỏ chanh hữu cơ.

Mâm xôi

Mâm xôi giàu chất xơ, được chứng minh là làm chậm tốc độ tăng trưởng của các tế bào ung thư đại trực tràng và ung thư máu. Các nhà nghiên cứu tin rằng các chất phytochemical trái cây kích thích sự bảo vệ enzyme của chính chúng ta, vô hiệu hóa sự phát triển của các gốc tự do.

Các nghiên cứu đang được tiến hành cũng cho thấy tác dụng của chiết xuất quả mâm xôi đối với các tế bào ung thư ở người và các nhà nghiên cứu tin rằng loại quả này có khả năng được sử dụng như một liệu pháp bổ sung cho ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Do đó, quả nam việt quất, quả việt quất và anh đào cũng có giá trị tương đương nhau.

Lựu

Chứa nguồn tuyệt vời của phytonutrients, lựu chứa chất chống oxy hóa cao gấp 2-3 lần so với trà xanh hoặc rượu vang đỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lựu có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư, hạ huyết áp, cải thiện mức cholesterol và chức năng nhận thức. Tuy nhiên cần ăn có kiểm soát vì loại quả này có hàm lượng đường cao.

Nho đỏ

Resveratrol, một phần của polyphenol hoạt động như chất chống oxy hóa. Tiêu thụ nho đỏ có kiểm soát được cho là giúp ngăn ngừa sự tấn công của các vấn đề sức khỏe như ung thư và bệnh tim.

Táo

Táo là loại trái cây giàu chất xơ, có nghĩa là ăn chúng có thể tăng cường sức khỏe của tim và thúc đẩy giảm cân. Hàm lượng pectin trong táo giúp duy trì sức khỏe đường ruột tốt. Táo có hàm lượng quercetin cao, một loại flavonoid có thể có đặc tính chống ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa việc ăn táo thường xuyên và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một số bệnh ung thư và tiểu đường.

Dứa

Dứa giúp giảm viêm và thúc đẩy tăng trưởng mô khỏe mạnh. Các hợp chất hoạt động được gọi là bromelain trong dứa được dùng như một chất bổ sung chế độ ăn uống vì lợi ích sức khỏe tiềm năng của nó. Dứa chứa nhiều mangan để xây dựng xương và mô cực tốt.

Chuối

Hàm lượng kali cao trong chuối làm cho nó trở thành một nguồn năng lượng tốt, với một quả chuối chứa 105 calo và 26,95g carbohydrate. Hàm lượng chất xơ trong một quả chuối thông thường cũng có thể giúp cho nhu động ruột hoạt động thường xuyên.

Bơ

Bơ rất giàu axit oleic, một chất béo không bão hòa đơn giúp giảm mức cholesterol. Theo các nghiên cứu, bơ đã được chứng minh là giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh với chất béo có lợi cho sức khỏe có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Xoài

Với nguồn vitamin C tuyệt vời, xoài rất giàu chất xơ hòa tan, có thể cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng xoài có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C, mangan, folate và kali cực kỳ có lợi cho sức khỏe. So với các loại trái cây khác, dâu tây có chỉ số đường huyết tương đối thấp, do đó không gây tăng đột biến lượng đường trong máu cao. Tương tự như các loại quả mọng khác, dâu tây có khả năng chống oxy hóa cao, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

