1 năm sau bộ ảnh cưới đẹp như phim ngôn tình, cuộc sống của hot girl Bình Dương từng gây xôn xao MXH giờ ra sao?

Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm, dân tình đã không khỏi xôn xao trước bộ ảnh đám hỏi cực đẹp mang phong cách Trung Hoa. Sự độc đáo từ trang phục đến đồ sính lễ đến đội ngũ bê tráp,... đã khiến bộ ảnh thu hút hơn bao giờ hết.

Được biết, nhân vật chính trong bộ ảnh này là cô dâu Diệp Phi Yến và chú rể Châu Quang Nhật. Cả hai đều là người Việt gốc Hoa nên những bức ảnh lại càng ý nghĩa hơn. Ở thời điểm đó, bộ ảnh của Phi Yến và Quang Nhật được nhiều người nhận xét như phim ngôn tình bởi những góc chụp nghệ thuật và nhan sắc xinh đẹp của cô dâu.

Bộ ảnh cưới đẹp như phim ngôn tình của Phi Yến - Quang Nhật.

Không chỉ có thế, chuyện tình Yến - Nhật còn thu hút bởi chàng hơn nàng đến 11 tuổi. Năm Phi Yến 18 tuổi, họ gặp nhau và yêu nhau được 2 năm thì đôi trẻ tổ chức đám cưới. Vì vậy, có thể nói rằng, cả thanh xuân của Phi Yến đã dành để yêu và lấy Quang Nhật. Không chỉ có thế, Phi Yến còn được biết đến như là một hot girl xinh đẹp nổi tiếng ở Bình Dương.



Và mới đây, khi bộ ảnh đám hỏi đẹp như mơ của vợ chồng Nhật - Yến tình cờ được dân mạng chia sẻ lại, nhiều người đã không khỏi tò mò xem cuộc sống hôn nhân của nàng hot girl năm nào còn giống như ngôn tình nữa hay không.

Được biết, hiện tại Diệp Phi Yến đã không còn là hot girl nữa mà trở thành hot mom với một bé trai 2 tháng tuổi. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, bà mẹ trẻ cho biết: "Sau gần 1 năm kết hôn thì vợ chồng mình vẫn vậy, vẫn ngọt ngào như khoảng thời gian mới tìm hiểu nhau. À. Thực ra là có thay đổi vì khi cưới về rồi còn vui hơn nữa, hai vợ chồng đùa giỡn với nhau cả ngày".



Chênh nhau đến 11 tuổi nhưng lại không hề có khoảng cách thế hệ giữa 2 vợ chồng Phi Yến và Quang Nhật mà ngược lại cả hai rất hoà hợp với nhau. Người vợ trẻ chia sẻ lúc nào cô cũng được chồng nhường nhịn. Thậm chí có những lúc cô khiến chồng không thích nhưng anh vẫn chẳng hề nổi nóng mà đều nói chuyện nhẹ nhàng để vợ hiểu ra. Vì vậy mà từ lúc gặp nhau đến khi đã có con như bây giờ, chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô hay 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.



1 năm sau đám cưới như phim ngôn tình, Phi Yến và Quang Nhật vẫn vô cùng ngọt ngào như ngày đầu mới yêu.

Không dừng lại ở đó, Phi Yến còn vô cùng tự hào khi kể về chồng: "Chồng mình là một người rất quan tâm đến vợ con. Như lúc mình gần sinh, phải sắm sửa chuẩn bị những thứ cần thiết cho con thì chồng mình là người tìm hiểu kĩ nhất luôn, anh còn soạn hẳn cả một danh sách cần mua gì. Chồng mình lựa từng bình sữa, tã, những vật dụng nào cần cho con, hãng nào, loại nào là tốt nhất. Còn trong lúc mình mang thai, anh ấy cũng lên mạng tìm hiểu những món ăn nào tốt cho cả mẹ và con là mua về cho vợ ngay."

Có lẽ với sự chăm sóc và chiều chuộng của như vậy mà hiện tại, chỉ mới 2 tháng sau khi sinh xong, Phi Yến đã lấy lại được vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp như thời con gái. Quả thực, nếu không được biết trước, chắc chắn không ai nghĩ cô nàng đang là một bà mẹ bỉm sữa.

Mới sinh xong được 2 tháng nhưng Phi Yến đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc như thuở con gái.

Đương nhiên, nhiều chị em cũng không khỏi tò mò và muốn biết bí quyết của bà mẹ trẻ này. Phi Yến chia sẻ: "Từ lúc mình sinh xong, ai gặp cũng hỏi bí kíp lấy lại vóc dáng và nhan sắc hết. Nhưng thật sự một phần là do may mắn vì cơ thể mình lúc mang thai không bị phù nề. Còn bụng thì do chăm bôi kem dưỡng nên cũng không bị rạn. Thêm 1 lý do nữa là lúc mang thai mình cũng không tăng cân nhiều, vừa sinh xong là bụng gần như xẹp hẳn. Hiện tại sau khi sinh 2 tháng vòng 2 của mình gần như là trở về lúc ban đầu nên mình cũng rất vui vì điều đó".

Thực ra không chỉ bộ ảnh cưới mà khi vừa sinh xong, bức ảnh đang ở bệnh viện mà vẫn xinh như hoa của Phi Yến cũng từng gây xôn xao MXH. Thậm chí cô xinh đến mức nhiều người nghi ngờ rằng có làm đẹp trước lúc đi đẻ, nhưng sự thật thì không phải vậy. Bởi bà mẹ 1 con cho biết, vì chuyển dạ lúc 2h sáng nên cô vội vàng vào bệnh viện luôn chứ không kịp chuẩn bị gì.

Bức ảnh vừa sinh xong mà vẫn xinh như hoa của Phi Yến cũng từng gây sốt MXH.

Chắc hẳn đọc đến đây, cuộc sống hôn nhân như trong mơ của Phi Yến và Quang Nhật đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, cô nàng lại cho biết vợ chồng mình chẳng có bí quyết gì đặc biệt mà chỉ là: "Với mình để giữ gìn được tình yêu như bây giờ cần có 2 yêu tố đó là sự Tôn Trọng và Tin Tưởng thì mới bền lâu được. Khi cả hai đều tôn trọng lẫn nhau thì tự khắc niềm tin về cả hai cũng sẽ có, nhờ đó mà cả 2 vợ chồng mình vẫn hạnh phúc như lúc mới yêu".



Còn bây giờ hãy xem lại những bộ ảnh cực đẹp mà đôi vợ chồng trẻ này đã thực hiện cùng nhau nhé!