Vũ Dino sau khi bị chê ăn mặc như "cậu bé đi Đầm Sen nước": Thấy buồn và tổn thương, sẽ cân nhắc kỹ khi tham gia event thời trang sau này

YOUTUBER Đi Sự Kiện Thời Trang, Nên hay Không?

"YOUTUBER RẢI PHÈN" ..." NHÀ QUÊ RA PHỐ"

Chắc mọi người còn nhớ Hội Bạn Thân mới dự event thời trang cùng nhau hôm rồi. Chuyện chẳng có gì nếu như không có người gửi cho Linh một vài lời nhận xét từ một fanpage thời trang nọ, với những lời lẽ chê bai, mỉa mai đầy tính miệt thị và hạ thấp Youtuber chúng tôi.

Là "người trong ngành" thời trang, lần đầu tiên được cùng cả hội dự một event thời trang Linh rất vui.

Không chỉ vui vì cùng được đi với những người bạn thân nhất, mà còn vì sức ảnh hưởng của các Youtuber Việt Nam giờ đã đủ lớn để Brand thời trang quốc tế đồng ý duyệt những profile của những influencer có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, mà không-chỉ-là-fashionista. Phải nói thêm rằng không hề dễ dàng để một brand quốc tế duyệt profile của một influencer. Và một bữa tiệc thời trang nay có thêm những cá nhân nổi bật từ những ngành nghề khác như lifestyle blogger, food blogger, fashion blogger. Linh cho rằng rất thú vị.

Việc thay đổi thói quen xem hình ảnh sang video khiến những Youtuber là những người có sức ảnh hưởng cực kì lớn ở thời điểm hiện tại, thế nên việc những thương hiệu lớn làm việc với những youtuber nổi tiếng không còn lạ lẫm.

Louis Vuitton đã kết hợp với Emma Chamberlain- youtuber với 8,5 triệu follower, hay Dior với Tanya Bur hay Jackie Aina để tạo nên những chiến dịch truyền thông đến những người dùng thế hệ millennials.

Và thế nên, chúng mình được mời.



Nhưng điều làm mình bất ngờ nhất là cách anh Dino và chị Giang Ơi chuẩn bị cho sự kiện này.

Phải chia sẻ cho các bạn rằng để chuẩn bị cho một sự kiện thời trang thế này không hề đơn giản. Với những fashionista như Linh, tụi mình đều phải làm việc với nhãn hàng nhiều ngày trời, để chọn lựa trang phục cho phù hợp. Sau đó là quá trình fitting - thử đồ, thử phụ kiện, túi, giày, hoa tai, v.v. cùng với stylist riêng, stylist của nhãn hàng, và các cố vấn thương hiệu của nhãn hàng để sao cho khi xuất hiện, chúng mình luôn có hình ảnh đẹp, thời trang, và mang tinh thần của nhãn hàng nhưng vẫn nổi bật được phong cách cá nhân nhất.

Còn đối với anh Dino, chị Giang và một số các khách mời khác thì sao ? Tuy không được nhãn hàng phục sức như các fashionista, nhưng hôm đó mọi người đều chuẩn bị cực kì kĩ càng, từ trang phục, đến make up và tóc. Chị Giang thậm chí còn đi cùng với stylist cá nhân (điều mà mình bất ngờ nhất- wow, còn chỉn chu hơn cả Linh khi mới bước vào ngành thời trang). Dino thì cũng được style bởi stylist của Đẹp Magazine- Chị Chi Lemon.

Linh đánh giá đây là lần xuất hiện đẹp, chỉn chu và thời trang nhất của 2 người. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều người phải đồng ý với tôi về điều này. Chia sẻ thêm cho mọi người biết rằng, chính manager khu vực Đông Nam Á của nhãn hàng, đã hỏi vài người xung quanh về Dino và đã khen Dino rất nhiều. Bà nói rằng không thể tin đây là một food blogger vì Dino trông quá .. đẹp trai và ăn mặc như một tài tử điện ảnh ( Nguyên văn là " I cant believe he is a food blogger ! He’s so handsome, and he dressed like a Hongkong movie star ")



Thật buồn, và cũng buồn cười trong khi chính những người làm việc trong ngành thời trang công nhận những nỗ lực của các youtuber Việt Nam trong một sự kiện thời trang thì các những anh hùng bàn phím ngồi nhà xem ảnh lại buông những lời dèm pha đầy tiêu cực trên một group thời trang có rất nhiều bạn trẻ theo dõi.

Không bàn đến chuyện xấu đẹp vì mỗi người một con mắt, cũng không so sánh với những fashionista hay những icon về thời trang, bởi vì điều đó là không- công- bằng, nhưng Linh đánh giá rất cao những nỗ lực như thế này. Nó chứng tỏ sự tôn trọng brand, cũng như tôn trọng với công việc cũng như bản thân họ. Nó cũng chứng tỏ sự linh hoạt của những influencer thế hệ hiện tại, khi họ có thể thay đổi để phù hợp với những yêu cầu của công việc hay sự kiện.

Linh viết những điều này không phải để khoe rằng "tụi tôi mặc đẹp, tụi tôi thời trang", mà Linh muốn mọi người hiểu công việc của chúng tôi là gì. Là những người miệt mài bên chiếc máy quay, thức khuya bên bàn làm việc để dựng video để sản xuất nội dung, nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì chúng tôi yêu và tôn trọng nghề Youtuber, vì chúng tôi tin rằng chúng tôi đang truyền những sự thay đổi nhỏ bé nhưng tích cực tới những người đang xem video của chúng tôi qua những màn hình điện thoại hay laptop.

Chuyện đánh giá xấu-đẹp tôi không bàn đến. Nhưng việc một fanpage về thời trang , có khá nhiều bài viết chuyên sâu về thời trang, có sự ảnh hưởng trong giới trẻ lại đưa lời lẽ dè bỉu, miệt thị đến những người làm nghề nghiêm túc như anh Dino, chị Giang Ơi và rất nhiều người khác là cực kì thiếu văn minh và thiếu tính đóng góp, tạo ra một văn hoá mỉa mai, chê bôi thiếu tích cực.

Đây không gì khác ngoài hành động cyberbullying- nạn bắt nạt trên mạng xã hội đang phổ biến hiện nay. Là một cộng đồng trẻ và văn minh, đáng lẽ họ nên truyền đi những thông điệp tích cực, mang tính xây dựng hơn là những điều độc hại như thế này. Thật đáng buồn!

Ngày hôm nay, sự tức giận của tôi đến từ sự bất bình với những lời lẽ không công bằng với những người bạn của tôi, với nghề nghiệp của tôi. Tôi biết rằng rất nhiều người lựa chọn im lặng trước những lời bắt nạt, miệt thị của fanpage này vì cũng không muốn promote cho một fanpage với những lời lẽ chanh chua và miệt thị, nhưng tôi lựa chọn lên tiếng.

Cám ơn tất cả mọi người đã đọc!

#STOPCYBERBULLYING