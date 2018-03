Vô vàn những thiết kế váy áo xinh xắn giá chưa quá 900 ngàn để các nàng diện thật xinh trong ngày 8/3

Up to second không chỉ có váy liền và cả những set đồ xinh xắn với áo và chân váy cũng được hãng giới thiệu để thêm nét duyên cho phái đẹp nhân ngày 8/3 tới. Thiết kế áo cách điệu thêm dây thắt eo tôn vòng eo thon gọn, áo được bán với giá 630 ngàn đồng, được diện cùng chân váy xẻ nhẹ nhàng mang sắc cam tươi mới, chân váy có giá 70 ngàn đồng.