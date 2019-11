Victoria's Secret và 2 cú phốt to đùng từng được bóc mẽ không thương tiếc trước khi chính thức bị hủy bỏ

Hôm nay, thông tin show diễn nội y đình đám nhất thế giới Victoria's Secret chính thức được hủy bỏ. Suốt hơn 2 thập niên qua, Victoria's Secret đã có tới 24 show diễn với sự đầu tư hoành tráng, công phu khiến giới mộ điệu toàn cầu phải choáng ngợp. Thực tế rất nhiều người đã đoán già đoán non về sự dừng lại của show Victoria's Secret khi liên tiếp những năm trở lại đây tỉ lệ người xem sụt giảm đáng kể và người hâm mộ không còn hào hứng với những màn trình diễn nội y nóng bỏng như trước nữa.

Cứ đến cuối năm là giới mộ điệu toàn cầu lại mong ngóng VS show đình đám, nhưng từ giờ VS show sẽ chính thức dừng lại vô thời hạn. Suốt hơn 2 thập niên tổ chức show, trình làng không biết bao nhiêu BST nội y sexy thiêu đốt để lại trong lòng người hâm mộ một dấu ấn đẹp khó quên; nhưng bên cạnh đó cũng không ít phốt "đính kèm" được công chúng bóc mẽ. Ngoài chuyện đời tư ồn ào của các chân dài, ngay từ BST, từng mẫu thiết kế của Vistoria's Secret cũng vướng khá nhiều nghi án đạo nhái bủa vây.

Nghi án Victoria's Secret đạo nhái thiết kế của nhà mốt quốc tế

Vistoria's Secret show 2013 là năm VS dính nghi án đạo nhái không thương tiếc. Công chúng chỉ ra được khá nhiều những thiết kế của VS giống gần như hoàn toàn thiết kế của một nhà mốt quốc tế khác. Đơn cử như 2 mẫu thiết kế dưới đây:

Trang phục do Cara Delevingne trình diễn trong Victoria's Secret show 2013 (ảnh trái) giống y hệt mẫu thiết kế của nhà mốt Antonio Berardi trong BST 2010 (ảnh phải). Hai thiết kế có phần thần giống nhau y hệt chỉ khác mỗi chi tiết mẫu nội y của Victoria's Secret có thêm đôi cánh biểu tượng, găng tay và đôi cao gót mà Cara Delevingne đang đi xuyệt tông vàng với nhau.

Một thiết kế quần skinny đính sequin đẹp mắt của Antonio Berardi năm 2012 (ảnh phải) lại có một phiên bản "sinh đôi" được trình làng tại chính show diễn Victoria's Secret 2013.

Sự giống nhau gần như 100% này khiến các fan hâm mộ của Victoria's Secret cảm thấy rất thất vọng khi trước tới nay VS vẫn là một thương hiệu nội y xuất chúng với những sản phẩm nội y độc nhất vô nhị, làm đắm say phái đẹp và cả đấng mày râu. Ấy vậy mà giờ lại vướng nghi án đạo nhái không lệch đâu được thế này.



Tung video đón Giáng sinh năm 2016, Victoria's Secret lại bị soi dùng lại thiết kế mùa mùa VS 2013

Để chào đón dịp Giáng sinh và năm mới, Victoria's Secret đã tung đoạn video ngắn mang tên Santa Baby Victoria's Secret Holiday 2016. Video chính thức lên sóng với sự góp mặt của 6 thiên thần: Elsa Hosk, Lily Aldridge, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Adriana Lima và Alessandra Ambrosio - tất cả đều là những thiên thần gạo cội, nổi bật trong dàn chân dài trình diễn các mùa VS Show.

Video chào Giáng sinh 2016 của Victoria’s Secret.

Thế nhưng ngay khi trình làng, đoạn video ngay lập tức bị bóc phốt. Những bộ nội y nóng bỏng trong video của mùa Giáng sinh năm 2016, tất cả đều là những thiết kế đã được trình diễn vào 3 năm trước tại VS show 2013 cụ thể là ở segment Snow Angels - Thiên thần tuyết.

Trong video Giang sinh năm 2016, thiên thần Jasmine Tookes khoe dáng trong một thiết kế nội y mô phỏng những bông tuyết trắng...

.... lại là thiết kế mặc lại của Candice Swanepoel từ VS show 2013 (ảnh phải).

Diện thiết kế lông vũ Lily Aldridge có màn "đong đưa" bằng thân hình gợi cảm cùng ánh mắt long lanh mơ màng...

... đây cũng là thiết kế lông vũ mà Lily Donaldson từng mặc, có điều hai phiên bản có phụ kiện đi kèm khác nhau.

Phiên bản Giáng sinh 2016, Josephine Skriver diện thiết kế bodysuit xuyên thấu...

... trong khi VS show 2013 cũng bộ nội y này nhưng Constance Jablonski mặc có thêm đôi cánh cầu kỳ phía sau.

Elsa Hosk cũng mặc lại bộ bodysuit xuyên thấu ôm sát đính pha lê lấp lánh...

... mà của Karlie Kloss từng mặc cách đây 3 năm.

Ngay khi soi ra được chi tiết này, rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng trước Victoria's Secret, không hiểu do lười hay do cạn kiệt ý tưởng hay sao mà nguyên cả một video Giáng sinh Victoria's Secret lại bê cả dàn thiết kế từ 3 năm trước. Nhiều người còn cho rằng Victoria's Secret tưởng là không ai biết hay sao lại làm thế. Chỉ riêng hai "cục phốt" to đùng này mà lượng fan của Victoria's Secret giảm hẳn, nhưng dù thế nào thì VS show vẫn luôn là show diễn nội y hoành tráng nhất dịp cuối năm trong suốt 24 năm qua.