Vì sao mẹ Việt "cuồng" sản phẩm dinh dưỡng Anka Well IQ+ Step 4 nhập khẩu Singapore?

Nguồn sữa nguyên liệu từ Ireland, sản xuất và đóng lon tại Singapore



Theo Ipsos Việt Nam cho thấy, 78% bà mẹ tự tin mua sữa bột cho con nếu biết nguồn gốc. Sản phẩm dinh dưỡng Anka Well IQ+ Step 4 (dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) có sức hút với các bà mẹ đang chăm sóc con nhỏ chính là nhờ nguồn nguyên liệu từ Ireland (châu Âu) và quy trình sản xuất đóng gói nghiêm ngặt tại Singapore.

Ireland được mệnh danh là "xứ bò hạnh phúc" với chế độ chăm sóc đãi ngộ tốt, thời gian chăn thả ngoài đồng cỏ dài, mỗi năm cung cấp hơn 7 tỷ lít sữa và đóng góp 15% sản lượng sữa công thức cho trẻ em toàn cầu. Tại Ireland, các trang trại thuộc Tập đoàn Kerry phải tuân thủ mọi tiêu chuẩn vắt sữa, vận chuyển, bảo quản… nghiêm ngặt của Cơ quan An toàn Thực phẩm nước này. Nguyên liệu phải đảm bảo yêu cầu về sức khỏe đàn bò, mặt bằng và thiết bị, kỹ năng nhân viên, an toàn vệ sinh trong suốt quá trình thu gom..

Các chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu và Ứng dụng Dinh Dưỡng Kerry, châu Âu (Ảnh: Anka Milk)

Ngoài nguồn nguyên liệu cao cấp từ Ireland, sản phẩm dinh dưỡng Anka Well IQ+ Step 4 (dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) còn được sản xuất và đóng lon tại Singapore. Nói theo mẹ Tú Anh, một Việt Kiều đã sống ở Singapore 12 năm, thì đây là một trong những quốc gia có tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt nhất thế giới. Sản phẩm dinh dưỡng Anka Well IQ+ Step 4 tuân theo quy định nước sở tại, đóng lon trên dây chuyền công nghệ hiện đại trong nhà máy vô trùng nhằm cung cấp nguồn dưỡng chất an toàn nhất cho bé. Thành phẩm sau khi đóng nắp tại Singapore, sẽ được Công ty Cổ phần Anova Milk nhập khẩu nguyên lon về Việt Nam.

Công thức chứa dưỡng chất OPO giúp trẻ hấp thu canxi và chất béo tốt hơn

Chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ông bố bà mẹ dù là lần đầu hay "tập 2, tập 3" làm bố mẹ. Trên các hội nhóm trên facebook như "Tâm sự mẹ bỉm sữa" và "Làm cha mẹ Việt Nam", không ít phụ huynh đăng đàn hỏi xin thông tin sản phẩm nào có chứa dưỡng chất OPO cũng như chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Anka Well IQ+ Step 4 có nguồn gốc từ Ireland, đóng lon theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Singapore, giúp bé hấp thu tốt, giảm táo bón.

Các mẹ có con sử dụng sản phẩm Anka Well IQ+ Step 4 chia sẻ về hành trình tìm ra sản phẩm dinh dưỡng giúp bé tiêu hoá tốt, giảm táo bón và thông minh khỏe mạnh tại hội thảo "Tầm quan trọng của dưỡng chất OPO đối với sự hấp thu của trẻ". (Ảnh: Anka Milk)

Trả lời thắc mắc này, Chuyên gia Đào Thị Yến Phi cho biết, ngành dinh dưỡng nhi khoa không ngừng tìm kiếm và hoàn thiện các sản phẩm dinh dưỡng có công thức tiệm cận sữa mẹ, nhằm bù đắp thiếu hụt cho những em bé không có cơ hội bú mẹ. OPO là thành tựu mới nhất mà các nhà khoa học phát hiện ra từ 30 năm về trước, song mấy năm gần đây mới đưa thành công vào sản phẩm.

OPO có cấu trúc thân thiện với hệ tiêu hóa, dễ hấp thu và không phản ứng hóa học với canxi như các loại sản phẩm dinh dưỡng bổ sung chất béo POP từ gốc dầu thực vật hiện nay. Nhờ đó, OPO giúp trẻ hấp thu canxi và chất béo tốt hơn, tăng chiều cao và cân nặng, phân mềm và giảm rõ rệt chứng táo bón, cũng như bớt quấy khóc dạ đề.

Ken & Knu không còn kén ăn và cứng cáp hấp thu tốt là nhờ vào sản phẩm Anka Well IQ+ Step 4 của Anka Milk (Nguồn: Mẹ Ken)

Đặc biệt, OPO khi kết hợp với công thức Well IQ+, giàu DHA và hơn 40 dưỡng chất khác, sẽ cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng bổ sung giúp trẻ phát triển toàn diện. Công thức này được Công ty Cổ phần Anova Milk hợp tác cùng Tập đoàn Kerry nghiên cứu phát triển nhiều năm, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam và được đăng ký bản quyền tại Ireland.

Trẻ hấp thu tốt thì tất yếu sẽ cao lớn, thông minh và khỏe mạnh, theo các nghiên cứu lâm sàng hơn 20 năm qua đã chứng minh OPO và Well IQ+ giúp trẻ tăng hấp thu 60% canxi (tốt cho xương), 8% chất béo và DHA (tốt cho trí não), 24 lần lợi khuẩn đường ruột (tốt cho hệ miễn dịch). Nhờ đó, giảm 50% triệu chứng táo bón, giảm 50% thời gian quấy khóc, giúp mẹ hiện đại chăm con nhàn hơn.