Vì sao cho con uống nước cam khi ốm, bà mẹ bị bác sĩ mắng “không biết nuôi con”?

Hai tuần nay, chị H. (Ba Đình, HN) phải nghỉ làm chăm lần lượt hai con bị ốm. Bắt đầu từ cô con gái 4 tuổi, rồi đến cậu con cả đã 16 tuổi mấy năm nay không biết đến viên kháng sinh nào cũng …lăn đùng ra ốm.

Bình thường bọn trẻ con nhà chị H., không thích ăn đồ chua, nên chị ít khi mua cam cho các con uống. Chỉ đến khi con ốm, sốt chị mới vội vã mua về vắt, ép chúng uống.

Nhưng đến “ruồi động vào mép chúng không thèm đuổi” thì việc ép chúng uống hết cốc nước cam quả là khó như… lên trời. Nhưng chị vẫn kiên trì bón từng thìa cho các con.

Ấy vậy mà khi đưa con đi khám, các bác sĩ đều mắng chị “không biết nuôi con”.

Bởi lẽ, Việt Nam là nước nằm trong vùng dễ phát sinh nhiều bệnh dịch. Thời tiết khắc nghiệt, không khí nhiều khói bụi, môi trường, nguồn nước, thực phẩm ô nhiễm là nguyên nhân khiến cho nhiều mầm bệnh có cơ hội bùng phát, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, cảm cúm, sốt virus, sốt xuất huyết... Những bệnh này luôn rình rập xâm hại sức khỏe của trẻ bất cứ lúc nào, đặc biệt là trẻ có hệ miễn dịch kém.

Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, đặc biệt là khi thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên gặp phải các vấn đề như: chảy máu cam, sốt xuất huyết, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, cảm cúm với triệu chứng điển hình là sốt…

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này nhưng phần lớn là bởi mẹ chưa biết hoặc chưa bổ sung đầy đủ vitamin C tự nhiên cho trẻ.

Vitamin C là "chất dẫn" giúp trẻ hấp thu hiệu quả sắt, canxi, axit folic… từ thực phẩm để xương chắc khỏe. Chính vì thế, trẻ cần được bổ sung vitamin C thường xuyên, hợp lý để có được “bức tường” rào đề kháng vững chắc.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh biết vitamin C giúp tăng sức đề kháng song lại chỉ có thói quen bổ sung chất này khi trẻ ốm. Trường hợp chị H., là ví dụ điển hình. Con ốm, sức đề kháng suy giảm, lúc ấy mẹ mới tìm cách bổ sung C cấp tốc cho trẻ.

Phó giáo sư Dũng cho hay, công dụng của vitamin C chỉ hiệu quả sau khi dùng 3-5 ngày. Do đó, quan niệm chỉ bổ sung viatmin C khi trẻ ốm là hoàn toàn sai lầm. Vitamin C cũng không phải là thứ có thể “để dành” bởi nó là loại vitamin tan trong nước, cơ thể không dự trữ được. Vì vậy, cần bổ sung vitamin C cho trẻ một cách đều đặn, hàng ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng vitamin C khuyến cáo dành cho trẻ nhỏ căn cứ dựa trên độ tuổi như sau: Với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cần dung nạp khoảng 25mg C mỗi ngày là đủ, trong khi trên 1 tuổi thì trẻ cần bổ sung từ 30mg-40mg C mỗi ngày. Theo đó, nếu bổ sung vitamin C ở hàm lượng quá cao sẽ không phát huy được tác dụng mà còn ảnh hưởng xấu đến cơ thể (như khiến trẻ bị chóng mặt, buồn nôn kèm theo các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy…). Do đó, các phụ huynh nên chia nhỏ lượng vitamin C vào bữa ăn hằng ngày cho trẻ với thực đơn đa dạng.

Cherry mới là loại quả "nữ hoàng" chứa nhiều vitamin C

Vitamin C tự nhiên có sẵn trong rau quả tươi có ưu điểm vượt trội là tồn tại dưới dạng phức hợp với những hợp chất vừa có tác dụng bảo vệ, vừa ổn định được hoạt tính của vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp vitamin C hấp thu tốt hơn và được dự trữ lâu hơn trong cơ thể.

Cũng theo phó giáo sư Dũng, về vitamin C tự nhiên, ai cũng nghĩ tới cam đầu tiên song thực tế đây không phải là loại quả chứa nhiều vitamin C nhất. Theo công bố từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy 100g cam chỉ chứa 53,2mg vitamin C, trong khi cùng trọng lượng đó nhưng dứa chứa 47,8mg, xoài chứa 36,4 mg, đặc biệt loại quả Acerola Cherry chứa tới 1677,6mg vitamin C (tức là cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa và 46 lần xoài…).

“Việc nhận thức đúng vai trò của vitamin C tự nhiên sẽ giúp cha mẹ ý thức hơn trong việc bổ sung loại vi chất này cho trẻ để nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật, giúp ngăn ngừa tình trạng chảy máu cam, chảy máu chân răng, sốt xuất huyết…”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

