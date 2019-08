"Tuyệt đỉnh hack dáng": 10 tip mix đồ kéo chân - thon dáng chưa bao giờ khiến chị em thất vọng

Những nàng có khung xương to thường ngại mặc áo 2 dây hay quần ống rộng vì hai món đồ này dễ tố lên nhược điểm vóc dáng. Nhưng thực tế các nàng vẫn có những cách để hack dáng chẳng lo ngại chuyện khung xương to hay chiều cao khiêm tốn. Nếu mix theo hướng tam giác xuôi (áo 2 dây + quần ống rộng) nhìn dáng lúc nào cũng cao và thon thả hơn nhờ phần thân trên thon hơn thân dưới, và ngược lại nếu mix cùng quần jean ống đứng thì sẽ dễ lộ phần vai thô và to.