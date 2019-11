Từ vụ bé 3 tuổi tử vong nghi do mắc kẹt ở cầu trượt trường mầm non: Có rất nhiều tai nạn cầu trượt khác bố mẹ không nên lơ là

Mới đây, sự việc em bé 1 tuổi bị tử vong khi chơi cầu trượt tại trường mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn) đã khiến dư luận rúng động. Được biết, vào ngày 25/11, khi bé T đang chơi ở khu vực cầu trượt thì không may bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt. Tuy nhiên không có ai để ý, đến khi một cô giáo phát hiện thì bé đã nguy kịch. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày bé đã qua đời.

Dưới đây là một số trường hợp trẻ bị thương hoặc tử vong khi chơi cầu trượt, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm rình rập từ trò chơi cầu trượt mà đứa trẻ nào cũng yêu thích:

1. Bé trai ở Nghệ An bị tử vong do kẹt dây rút cổ áo vào ván trượt

Trường mầm non Tân Sơn, nơi xảy ra sự việc bé trai 3 tuổi bị tử vong do dây rút cổ áo mắc vào ván trượt.

Sự việc thương tâm này xảy ra ngày 28/1/2019 tại trường mầm non xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Chiều ngày 28, sau bữa ăn phụ, các cô giáo phụ trách lớp bé T đã cho các bé ra sân chơi. Khi bé T đang chơi cầu trượt, thì không may sợi dây rút ở cổ áo mắc vào ván trượt và thít chặt cổ, khiến bé ngạt thở. Khi được các cô giáo phát hiện, bé T đã tím tái, ngạt thở. Dù đã được đưa đến trạm y tế của trường sơ cứu và chuyển lên bệnh viện nhưng bé T vẫn không qua khỏi.

2. Bé 12 tháng tuổi bị gãy chân do sai lầm của người mẹ khi chơi cầu trượt

Tai nạn ngoài ý muốn này xảy đến với cô Heather Clare đến từ New York (Mỹ). Khi đó cô đưa 2 đứa con song sinh của mình đến công viên để chơi. Cô Clare có bế con gái mình là bé Meadow đặt lên đùi và cùng chơi trò cầu trượt. Khi đang tuột xuống, chân của bé Meadow không may bị mắc lại thành cầu trượt và uốn ngược ra phía sau.

Khoảnh khắc bé Meadow gặp tai nạn được chồng cô Clare chụp lại.

Hậu quả là bé Meadow đã bị gãy chân, cô Clare sau đó đã chia sẻ bức ảnh chụp lại khoảnh khắc con gái mình gặp tai nạn lên Facebook để cảnh báo các cha mẹ khác. Bức ảnh này sau đó đã nhận về hàng chục nghìn lượt chia sẻ cũng như bình luận.

3. Chạy ngược chiều lên cầu trượt, bé gái bất ngờ bị ngã lộn cổ

Trước đó, một video đăng tải lên mạng xã hội quay lại cảnh một bé gái Trung Quốc ngã lộn cổ từ trên cầu trượt xuống và nằm bất động khiến ai cũng rùng mình sợ hãi. Tai nạn xảy ra khi bé gái này chạy ngược lên cầu trượt để chơi đùa với các bạn và ngồi vắt vẻo ở mép cầu trượt. Không may, bé bị mất đà và ngã lộn cổ xuống. Sự việc xảy ra quá chóng vánh nhiều phụ huynh quanh đấy giật mình hoảng hốt.

Cô bé này chạy ngược hướng cầu trượt đi lên.

Khi đang ngồi vắt vẻo ở mép cầu trượt thì bé không may bị ngã lộn cổ xuống.

4. Chơi cầu trượt cùng bố, bé gái 4 tuổi bị gãy xương chày đầu gối

Hình ảnh khi bé Emelyn chơi cầu trượt cùng bố và bị gãy chân.

Thêm một trường hợp trẻ bị gãy chân khi chơi cầu trượt cùng bố mẹ. Bé Emelyn, ban đầu cười rất thích thú khi được bố bế vào lòng để chơi cầu trượt, nhưng khi trượt xuống đến nơi bé bỗng khóc không ngừng do chân bị kẹp giữa thành cầu trượt và chân của bố mình. Tai nạn này đã khiến xương đầu gối của bé bị xoắn gãy và phải bó bột trong suốt 4 tuần liền. Đối với cha mẹ bé, anh Matthew và cô Kayla, đây là sự việc quá đỗi đáng sợ và họ sẽ không bao giờ quên được.