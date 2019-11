Từ bầu sữa nóng hổi nơi ngực mẹ tới ly sữa mát lành yêu thương nâng bước con thơ

Đặc biệt nhất, các sản phẩm của thương hiệu New Zealand Gold sở hữu hương vị thơm mát tự nhiên đặc trưng của sữa New Zealand và công thức hoàn hảo cho sự phát triển toàn diện của con yêu. Hàm lượng dinh dưỡng cao hỗ trợ tối ưu phát triển chức năng não bộ, thị lực, tăng cường sức đề kháng. Nhờ bổ sung và phát triển hệ lợi khuẩn bên trong đường ruột, tăng cường sức khỏe đường ruột và nhu động ruột, không gây táo bón nên mẹ tin các sản phẩm của thương hiệu New Zealand Gold phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của con.