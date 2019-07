Trường Quốc tế dạy trẻ mầm non tự lập như thế nào?

Mỗi đứa trẻ - Một người thầy



Theo tiến sĩ, bác sĩ, nhà giáo dục người Ý Maria Montessori, với trí tuệ thẩm thấu, trong sáu năm đầu đời, trẻ có khả năng ghi nhớ sâu và trải qua một số thời kỳ nhạy cảm nhất định như: cảm nhận giác quan, Ngôn ngữ, Toán học, vận động, âm nhạc và nghệ thuật. Trong giai đoạn này, trẻ hoàn toàn có thể tự trở thành "người thầy của chính mình" thông qua tự trải nghiệm và ghi nhận kiến thức.

Với sự thấu hiểu về cách tiếp cận này, Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori luôn khuyến khích trẻ tự trải nghiệm trong mọi môn học, cùng với đó là sự định hướng, hỗ trợ tích cực từ các thầy cô giáo.

Trẻ có thể trở thành người thầy của chính mình với khả năng tự lập và trí tuệ thẩm thấu tuyệt vời

Ví dụ, trong các lớp học Montessori, thầy cô hướng dẫn trẻ cách tìm hiểu và thực hiện bài học. Trên cơ sở đó, trẻ sẽ tự lựa chọn hoạt theo sở thích, năng lực cá nhân và tự thực hành từng bài. Các giáo cụ Montessori trực quan đều có kiểm soát lỗi, tạo cơ hội để trẻ tự nhận biết và sửa lỗi mà không cần sự can thiệp nhiều từ giáo viên..

Mỗi lớp học - Một thế giới diệu kỳ

Tại Sakura Montessori, trẻ học được nhiều điều từ quá trình giao tiếp với thầy cô, chơi và ghép nhóm với bạn bè. Giáo viên Sakura Montessori luôn khuyến khích trẻ tham gia vào các góc các hoạt động, trẻ tự khám phá, tương tác với môi trường xung quanh để thu nhận kiến thức. Với ý nghĩa ấy, các lớp học Montessori luôn là một thế giới diệu kỳ để trẻ thỏa sức học thì vui mà chơi cũng rất thích.

Cụ thể, ở lĩnh vực Thực hành cuộc sống, trẻ có thể tự học được rất nhiều các kỹ năng quan trọng cho việc tự lập như đánh răng, rửa mặt, chải tóc, tự treo quần áo, mũ nón, cài khuy áo, thắt dây giày, tự cắt đồ ăn, tự làm một số món ăn,...

Học tập thông qua trải nghiệm thực tế luôn hấp dẫn và mời gọi trẻ

Ở bộ môn Văn hóa Nhật (chỉ có tại Sakura Montessori), trẻ được học thêm nhiều thói quen tích cực của người Nhật Bản như văn hóa xếp hàng, đi nhẹ, nói khẽ, kỷ luật, quan tâm đến người khác,...Những điều trẻ tự giác học hỏi, chủ động ghi nhớ sẽ được thẩm thấu nhanh hơn, giúp các con biết cách ứng dụng vào thực tế để củng cố kiến thức của bản thân, hoàn thiện bản thân.



Tôn trọng trẻ như cá thể độc lập, cư xử với trẻ như một người trưởng thành

Trong môi trường giáo dục, việc dạy trẻ tự lập chính là cách truyền tải đến các con thông điệp "Con có giá trị, hữu ích và có khả năng". Ở Sakura Montessori, bằng sự tôn trọng trẻ như một cá thể độc lập, cư xử với trẻ như một người trưởng thành, nhà trường đã và đang đánh thức sự tự lập, từ đó nuôi dưỡng bản lĩnh, trách nhiệm trong mỗi con người.

Cụ thể hơn, ở hoạt động "Show and Tell", trẻ được phép mang bất cứ đồ vật nào của mình đến lớp và tự do kể về chúng trước thầy cô và bạn bè. Câu chuyện của trẻ luôn được hưởng ứng và tôn trọng. Ngoài ra, tại Sakura Montessori, các thầy cô giáo luôn để trẻ tự làm những hoạt động trong khả năng của mình như cất giày vào giá, treo quần áo, sắp xếp và trả giáo cụ đúng nơi quy định. Đó là cách Sakura Montessori chứng minh cho trẻ thấy "các con luôn được tôn trọng như những cá thể độc lập, các con có thể tự mình làm mọi việc như những người trưởng thành."

Các giáo viên trường Sakura luôn tận tình hướng dẫn, quan tâm, chăm sóc trẻ

Với triết lý "tôn trọng trẻ", giáo viên không phải là người dạy học mà chính là người hỗ trợ trẻ khi trẻ cần và xây dựng lộ trình học tập cá nhân, tối ưu khả năng tự học của trẻ. Mọi hành động làm gián đoạn chu trình làm việc của trẻ hay gây ồn làm mất tập trung đều không được cho phép trong môi trường Montessori. Vì thế, trẻ sẽ được rèn tính tập trung để hoàn tất một chu trình (từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc) của công việc. Đó là nền tảng giúp các con tự lập, chủ động trong tương lai.

Đặc biệt, sự tôn trọng trẻ, cư xử với trẻ như người trưởng thành còn thể hiện ở môi trường Sakura "không khen - chê, thưởng - phạt". Ở trường Sakura, người lớn nhìn nhận lỗi sai của trẻ như một cơ hội giúp các con trưởng thành hơn. Khi trẻ mắc lỗi, giáo viên Sakura không la rầy, không quát nạt, thay vào đó, giáo viên sẽ sử dụng "lắng nghe tích cực" và "lời nói thể hiện cảm nhận của bản thân" để tìm hiểu nguyên nhân và lý giải cho trẻ hiểu. Điều này mang lại cho trẻ cảm giác thoải mái, không mặc cảm có thể tự hiểu ra để sửa chữa lỗi lầm.

Môi trường chuẩn bị sẵn sàng cho sự tự lập của trẻ

Để trẻ luôn hào hứng với việc tự lập, trường Sakura Montessori chuẩn bị cho trẻ một môi trường sẵn sàng và mời gọi. Ở các lớp học rộng rãi, ngăn nắp và có thẩm mỹ, hệ thống giáo cụ trực quan đa dạng, phong phú được sắp xếp trật tự, khoa học và hấp dẫn. Những góc học tập được trang trí đẹp mắt, thu hút trẻ đến khám phá và trải nghiệm.

Các góc học tập được sắp xếp khoa học với đầy đủ các giáo cụ trực quan

Ngoài ra, môi trường Montessori tại Sakura luôn đề cao tính trật tự. Trong lớp, các giáo viên luôn "làm gương" cho trẻ về những nguyên tắc kỷ luật như đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn ào, ảnh hưởng đến người khác.

Nhờ vậy, tính độc lập, tự giác của trẻ được phát huy cao độ hơn, tối ưu khả năng tự học, tự tiếp nhận tri thức trong giai đoạn đầu đời.

Cùng sự tự lập được bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ, mỗi ngày đến trường của trẻ sẽ là một ngày vui, không mệt mỏi hay nhàm chán. Các con đã và đang làm đầy những kỹ năng, sẵn sàng chinh phục những thử thách trong tương lai để hướng tới thành công.